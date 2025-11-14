Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

Bihar Election Result 2025 Live: બિહારમાં મતગણતરી ચાલુ, ટ્રેન્ડમાં NDA ખુબ આગળ, મહાગઠબંધનની શું છે સ્થિતિ....એક એક અપડેટ જાણો

Bihar Assembly Election Result 2025 Live Updates: બિહાર ચૂંટણી પરિણામ 2025 નો આજે પરિણામનો દિવસ છે. નીતિશકુમાર અને તેજસ્વી યાદવમાં મુખ્યમંત્રી બનવાની ટક્કર છે. એક્ઝિટ પોલમાં એનડીએને મજબૂત સમર્થન મળેલું છે ત્યારે હવે એ જોવાનું રહેશે કે પરિણામ કોના તરફેણમાં જશે. પળે પળની અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો Z 24 કલાકના લાઈવ બ્લોગ સાથે...

Written By  Viral Raval |Last Updated: Nov 14, 2025, 09:15 AM IST

બિહાર વિધાનસભાની ચૂંટણીનું મતદાન બે તબક્કામાં થયું હતું. આજે મતગણતરી થઈ રહી છે. સવારે 8 વાગ્યાના ટકોરે મત ગણતરી શરૂ થઈ. રાજ્યની તમામ 243 સીટોમાં મતગણતરીની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. રાજ્યના 38 જિલ્લામાં 48 મતગણતરી કેન્દ્રો બનાવવામાં આવ્યા છે. 

14 November 2025
09:15 AM

bihar assembly election result 2025:  એનડીએ 146 સીટો પર આગળ, અન્યની શું સ્થિતિ
જે પ્રકારે ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યા તે જે મુજબ હાલ એનડીએ બિહારમાં 146 સીટો પર આગળ છે. જ્યારે આરજેડી 89 સીટો પર આગળ છે. જેએસપી 3 સીટ પર અને અધર્સ 5 સીટો પર આગળ છે. 

09:12 AM

bihar assembly election result 2025: પરિણામો એક્ઝિટ પોલથી પણ સારા રહેશે- ભાજપના નેતા વિજયકુમાર સિન્હા
બિહારના ડેપ્યુટી સીએમ અને લખીસરાય સીટથી ભાજપના ઉમેદવાર વિજયકુમાર સિન્હાએ કહ્યું કે જેનું અનુમાન હતું એ જ પરિણામોમાં ફેરવાઈ રહ્યું છે. બિહારની જનતાએ મોદી અને નીતિશકુમાર પર જે ભરોસો જતાવ્યો છે તે દેશને નવી દિશા આપશે. અપ્પુ અને પપ્પુ સમજ્યા વિચાર્યા વગર ઉન્માદનો માહોલ ફેલાવે છે. આથી કોઈ તેમની વાતો ગંભીરતાથી લેતું નથી. અમારા પરિણામો એક્ઝિટ પોલથી પણ સારા રહેશે. 

08:46 AM

bihar assembly election result 2025:  ભાજપના નેતૃત્વવાળું એનડીએ ટ્રેન્ડમાં ખુબ આગળ
જે પ્રકારે ટ્રેન્ડ આવી રહ્યા છે તેમાં હાલ ભાજપવાળું એનડીએ ગઠબંધન 104 સીટો પર અને આરજેડીવાળું મહાગઠબંધન 63 સીટો પર જેએસપી 3 સીટો પર અને અન્ય 2 સીટો પર આગળ છે. 

08:44 AM

bihar assembly election result 2025: નીતિશકુમાર ફરીથી બનશે મંત્રી- અશોક ચૌધરી
બિહાર સરકારમાં મંત્રી અશોક ચૌધરીએ કહ્યું કે નીતિશકુમાર ફરીથી મુખ્યમંત્રી બનવા જઈ રહ્યા છે. 

08:35 AM

bihar assembly election result 2025:કયા કયા દિગ્ગજો આગળ
રાઘોપુર સીટથી તેજસ્વી યાદવ આગળ છે. અલીપુરથી ભાજપના મૈથિલી ઠાકુર પણ આગળ છે. તારાપુરની સીટથી સમ્રાટ ચૌધરી આગળ છે. તેજ પ્રતાપ યાદવ હાલ મહુઆ સીટથી પાછળ છે. ખેસારી લાલ યાદવ છપરા સીટ પર આગળ છે. 

08:33 AM

એનડીએ આગળ પરંતુ મહાગઠબંધન પણ આપી રહ્યું છે કાંટાની ટક્કર
જે પ્રકારે ટ્રેન્ડ આવી રહ્યા છે તેમાં હાલ ભાજપના નેતૃત્વવાળું એનડીએ 76 સીટો પર આગળ છે. જ્યારે આરજેડીના નેતૃત્વવાળું મહાગઠબંધન 48 સીટો પર આગળ છે. જે જોતા હાલ તો કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે. 

08:26 AM

bihar assembly election result 2025: હાલ બેલેટ પેપરની થઈ રહી છે ગણતરી, એનડીએ આગળ
બિહારમાં મતગણતરીની શરૂઆત બેલેટ પેપરના મતોની ગણતરીથી થઈ રહી છે. જેમાં એનડીએ આગળ છે. ટ્રેન્ડમાં એનડીએની મજબૂત સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. હાલ એનડીએ 54થી વધુ સીટો પર આગળ છે. જ્યારે મહાગઠબંધન 28 સીટો પર અને પ્રશાંત કિશોરની પાર્ટી જેએસપી 3 સીટો પર તથા અન્ય 2 સીટો પર આગળ છે. 

08:22 AM

bihar assembly election result 2025: જનતાનો પ્રેમ મળી રહ્યો છે- ભાજપ ઉમેદવાર 
દીઘાના ભાજપ ઉમેદવાર સંજીવ ચૌરસિયાએ બિહાર ચૂંટણી પરિણામ પર કહ્યું કે જનતાનો પ્રેમ વૃદ્ધિના ક્રમમાં મળી રહ્યો છે એક સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ અને પરિણામ હશે. હું જનતાનો ખુબ ખુબ આભાર વ્યક્ત કરવા માંગુ છું. પરિણામ તમને જલદી ખબર પડી જશે. 

08:14 AM

bihar assembly election result 2025: શરૂઆતના ટ્રેન્ડમાં એનડીએ આગળ
જે પ્રકારે માહિતી આવી રહી છે તે જોતા હાલ શરૂઆતના ટ્રેન્ડમાં ભાજપના નેતૃત્વવાળું એનડીએ 16 સીટો પર, આરજેડીના નેતૃત્વવાળું મહાગઠબંધન 9 સીટો પર, જેએસપી 4, અધર્સ 2 સીટો પર આગળ છે. 

08:07 AM

bihar assembly election result 2025: 4થી વધુ લોકોને ભેગા થવાની મંજૂર નહીં
મુઝફ્ફરપુરના એસએસપી સુશીલકુમારે કહ્યું કે દરેક જ્ગ્યાએ પોલીસ ફોર્સ તૈનાત છે. તમામ વિસ્તારોમાં સીસીટીવી અને વીડિયોગ્રાફી થઈ રહી છે. અમે સતર્ક છીએ અને 4થી વધુ લોકોને ભેગા થવાની મંજૂરી નથી. 

08:01 AM

bihar assembly election result 2025: આઠ વાગ્યાના ટકોરે મતગણતરી શરૂ
બિહારમાં આજે પરિણામનો દિવસ છે. સવારે આઠ વાગ્યાના ટકોરે મતગણતરી શરૂ થઈ છે. જેમ જેમ ટ્રેન્ડ આવતા જશે તેમ તેમ તસવીર સ્પષ્ટ થતી જશે. 

07:58 AM

bihar assembly election result 2025: ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત
બિહારના ગયાના એસએસપી આનંદકુમારે બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીની મતગણતરી પર કહ્યું કે, સ્ટ્રોંગ રૂમની ત્રણ લેયરની સુરક્ષા છે. જેટલા પ્રવેશ છે અન આસપાસની સંવેદનશીલ જગ્યા છે ત્યાં બધી જગ્યાએ પૂરતા પ્રમાણમાં કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર દળોની તૈનાતી છે. તમામ જગ્યાએ સ્થિતિ ઠીક છે અને અમે આજની મતગણતરી શાંતિપૂર્ણ રીતે કરાવવા તૈયાર છીએ. 

07:53 AM

bihar assembly election result 2025: બે તબક્કામાં થયું હતું મતદાન
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 243 સીટો માટે બે તબક્કામાં મતદાન થયું હતું અને આજે પરિણામ જાહેર થવાનો દિવસ છે. સવારે 8 વાગ્યાથી મતગણતરી શરૂ થઈ રહી છે. નીતિશકુમારની પુર્નવાપસી  થશે કે પછી તેજસ્વી યાદવને માથે સત્તાનો કળશ ઢોળાશે...જનતાના મનમાં શું છે તે આજે જાણવા મળશે. 

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

