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'કાળો બુધવાર' : CJP આંદોલનના તાંડવથી દિલ્હી બંધક બન્યું! સંસદમાં વિપક્ષનો હંગામો, રસ્તાઓ પર ૨,૦૦૦ CRPF જવાનો તૈનાત

CJP Protest in Delhi LIVE Updates: સંસદના ચોમાસુ સત્ર દરમિયાન CJPના પ્રદર્શનને પગલે રાજધાની દિલ્હીમાં ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો છે. આંદોલનના ૩૩મા દિવસે પ્રદર્શનકારીઓ અને પોલીસ વચ્ચે થયેલી અથડામણ બાદ દિલ્હીમાં સુરક્ષા વ્યવસ્થા સઘન કરી દેવામાં આવી છે. સડક પરની આ લડાઈની ગૂંજ સંસદના ચોમાસુ સત્રમાં પણ સંભળાઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓ અને CJPના સમર્થનમાં વિપક્ષી સાંસદોએ કાળા કપડાં પહેરીને 'કાળો બુધવાર' મનાવ્યો હતો અને ગૃહમાં ભારે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. કોકરોચ પાર્ટીના સમર્થકો સાથે થયેલી મારપીટ મુદ્દે વિપક્ષે સરકાર પર ચોતરફી પ્રહારો કર્યા હતા. હવે આ લડાઈ રાજકીય રંગે રંગાતાં લાંબી ચાલે તો નવાઈ નહીં... 

Written ByKaran Rajput
Published: Jul 22, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 01:46 PM IST
'કાળો બુધવાર' : CJP આંદોલનના તાંડવથી દિલ્હી બંધક બન્યું! સંસદમાં વિપક્ષનો હંગામો, રસ્તાઓ પર ૨,૦૦૦ CRPF જવાનો તૈનાત
22 July 2026 01:42 PM (IST)

CJP Protest in Delhi LIVE Updates:  પીએમનું નિવાસસ્થાન એમના બાપ દાદાની જમીન છે એમ સમજીને બેસી ગયા

રાહુલ ગાંધી વિશે બોલતા, તેમણે ટિપ્પણી કરી કે રાહુલ ગાંધી બરાબર એવા બાળક જેવું વર્તન કરતા હતા જે રમકડું ન મળે ત્યારે જમીન પર સૂઈ જાય છે; આનું કારણ એ છે કે તેઓ વડા પ્રધાનના નિવાસસ્થાનને પોતાની પૈતૃક સંપત્તિ માને છે. તેથી જ, ગઈકાલે પીએમના નિવાસસ્થાનની બહાર મીડિયાને જોતાં, તેઓ એ જ રીતે સૂઈ ગયા જેમ કોઈ બાળક રમકડું ન આપે ત્યારે સૂઈ જાય છે. વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાઓ અંગે સરકાર સતર્ક અને સંવેદનશીલ છે અને વાતચીત માટે તૈયાર છે; નડ્ડા-જી અને જીતેન્દ્ર-જી તેમની સાથે વાત કરી ચૂક્યા છે. જો તમે પૂછો કે આ અંગે અગાઉ ચર્ચા કેમ ન થઈ, તો હકીકત એ છે કે કોઈએ તે વાતચીત કરવા માટે આગળ આવવાની જરૂર છે.

22 July 2026 01:35 PM (IST)

Jantar Mantar Live: દિલ્હી હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ઝટકો, CJIએ કહ્યું, 'અમને વીડિયોમાં રસ નથી, અમારી પાસે જોવાનો સમય નથી

દિલ્હી હાઈકોર્ટે પણ તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો

મંગળવારે આવો જ એક મામલો દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં પણ પહોંચ્યો હતો. ત્યારે દિલ્હી હાઈકોર્ટે પણ આવી જ અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કહ્યું હતું કે કોર્ટને આમાં ન ઘસડશો.

સુપ્રીમમાં પણ સીજેઆઈએ કહ્યું અમારી પાસે વીડિયો જોવાનો સમય નથી.

અરજદાર વકીલે કહ્યું, ‘વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેઓ NEET પરીક્ષાના યોગ્ય સંચાલન અને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીમાં સુધારા જેવા મુદ્દાઓની વાત કરી રહ્યા છે.’
CJI સૂર્યકાંતે તેમને રોકતા કહ્યું, ‘થેન્ક યુ વેરી મચ.’

અરજદાર વકીલે કહ્યું, પોલીસની કથિત બર્બરતાના વીડિયો પણ છે. જો શક્ય હોય તો, કેસની સુનાવણી ગુરુવારે કરવામાં આવે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ હજુ પણ પ્રભાવિત છે.

આના પર CJIએ કહ્યું, 'અમને વીડિયોમાં રસ નથી, અમારી પાસે જોવાનો સમય નથી.'

22 July 2026 01:31 PM (IST)

Jantar Mantar Live: છાત્રોની માગણીઓ કાયદેસરની છે, અમે એમની સાથે છીએ, પ્રિયંકા ગાંધી 

વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપતા, કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ સંપૂર્ણપણે કાયદેસર છે અને લોકશાહીમાં, દરેક નાગરિકને તેમના અધિકારો માટે અવાજ ઉઠાવવાનો અધિકાર છે. પેપર લીક મુદ્દે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધતા, તેમણે ટિપ્પણી કરી કે લાખો યુવાનોના ભવિષ્યને અસર થઈ છે; તેથી, સરકારે આ બાબતને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. પ્રિયંકા ગાંધીએ ઉમેર્યું કે જો વિદ્યાર્થીઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે, તો તેમને રોકવા અથવા તેમના પ્રદર્શનને બળજબરીથી દબાવવા એ લોકશાહી મૂલ્યોની વિરુદ્ધ છે.
 

22 July 2026 01:29 PM (IST)

Jantar Mantar Live: પ્રદર્શનકારીઓએ પહેલા વાતચીતનું આશ્વાસન આપ્યું, પછી ખોટી વાતો ફેલાવી: બાંસુરી સ્વરાજ

ભાજપ સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજે વિરોધ પ્રદર્શન અંગે વિપક્ષી પક્ષોની આકરી ટીકા કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રદર્શનકારીઓએ શરૂઆતમાં કેન્દ્ર સરકાર સાથે વાતચીતની માંગ કરી હતી. આ માંગને ગંભીરતાથી લેતા, સરકારે તાત્કાલિક તેમને કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા સાથે મળવાની વ્યવસ્થા કરી. બાંસુરી સ્વરાજના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રદર્શનકારીઓએ બેઠક દરમિયાન ખાતરી આપી હતી કે ચર્ચા પછી આગળ કોઈ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે નહીં. જોકે, બેઠક પૂર્ણ થયાના થોડા સમય પછી, પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ, અને એક અલગ ચિત્ર બહાર આવવા લાગ્યું.
 

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TAGS:
CJP Protest
delhi jantar mantar
Cockroach Janta Party

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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