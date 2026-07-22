'કાળો બુધવાર' : CJP આંદોલનના તાંડવથી દિલ્હી બંધક બન્યું! સંસદમાં વિપક્ષનો હંગામો, રસ્તાઓ પર ૨,૦૦૦ CRPF જવાનો તૈનાત

CJP Protest in Delhi LIVE Updates: પીએમનું નિવાસસ્થાન એમના બાપ દાદાની જમીન છે એમ સમજીને બેસી ગયા
રાહુલ ગાંધી વિશે બોલતા, તેમણે ટિપ્પણી કરી કે રાહુલ ગાંધી બરાબર એવા બાળક જેવું વર્તન કરતા હતા જે રમકડું ન મળે ત્યારે જમીન પર સૂઈ જાય છે; આનું કારણ એ છે કે તેઓ વડા પ્રધાનના નિવાસસ્થાનને પોતાની પૈતૃક સંપત્તિ માને છે. તેથી જ, ગઈકાલે પીએમના નિવાસસ્થાનની બહાર મીડિયાને જોતાં, તેઓ એ જ રીતે સૂઈ ગયા જેમ કોઈ બાળક રમકડું ન આપે ત્યારે સૂઈ જાય છે. વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાઓ અંગે સરકાર સતર્ક અને સંવેદનશીલ છે અને વાતચીત માટે તૈયાર છે; નડ્ડા-જી અને જીતેન્દ્ર-જી તેમની સાથે વાત કરી ચૂક્યા છે. જો તમે પૂછો કે આ અંગે અગાઉ ચર્ચા કેમ ન થઈ, તો હકીકત એ છે કે કોઈએ તે વાતચીત કરવા માટે આગળ આવવાની જરૂર છે.
Jantar Mantar Live: દિલ્હી હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટનો મોટો ઝટકો, CJIએ કહ્યું, 'અમને વીડિયોમાં રસ નથી, અમારી પાસે જોવાનો સમય નથી
દિલ્હી હાઈકોર્ટે પણ તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો
મંગળવારે આવો જ એક મામલો દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં પણ પહોંચ્યો હતો. ત્યારે દિલ્હી હાઈકોર્ટે પણ આવી જ અરજી પર તાત્કાલિક સુનાવણી કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. કહ્યું હતું કે કોર્ટને આમાં ન ઘસડશો.
સુપ્રીમમાં પણ સીજેઆઈએ કહ્યું અમારી પાસે વીડિયો જોવાનો સમય નથી.
અરજદાર વકીલે કહ્યું, ‘વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ ઉઠાવવામાં આવી રહ્યા છે. તેઓ NEET પરીક્ષાના યોગ્ય સંચાલન અને નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સીમાં સુધારા જેવા મુદ્દાઓની વાત કરી રહ્યા છે.’
CJI સૂર્યકાંતે તેમને રોકતા કહ્યું, ‘થેન્ક યુ વેરી મચ.’
અરજદાર વકીલે કહ્યું, પોલીસની કથિત બર્બરતાના વીડિયો પણ છે. જો શક્ય હોય તો, કેસની સુનાવણી ગુરુવારે કરવામાં આવે, કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ હજુ પણ પ્રભાવિત છે.
આના પર CJIએ કહ્યું, 'અમને વીડિયોમાં રસ નથી, અમારી પાસે જોવાનો સમય નથી.'
Jantar Mantar Live: છાત્રોની માગણીઓ કાયદેસરની છે, અમે એમની સાથે છીએ, પ્રિયંકા ગાંધી
વિદ્યાર્થીઓના આંદોલનને ખુલ્લેઆમ સમર્થન આપતા, કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રાએ જણાવ્યું કે વિદ્યાર્થીઓની માંગણીઓ સંપૂર્ણપણે કાયદેસર છે અને લોકશાહીમાં, દરેક નાગરિકને તેમના અધિકારો માટે અવાજ ઉઠાવવાનો અધિકાર છે. પેપર લીક મુદ્દે કેન્દ્ર સરકાર પર નિશાન સાધતા, તેમણે ટિપ્પણી કરી કે લાખો યુવાનોના ભવિષ્યને અસર થઈ છે; તેથી, સરકારે આ બાબતને ગંભીરતાથી લેવી જોઈએ. પ્રિયંકા ગાંધીએ ઉમેર્યું કે જો વિદ્યાર્થીઓ શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે, તો તેમને રોકવા અથવા તેમના પ્રદર્શનને બળજબરીથી દબાવવા એ લોકશાહી મૂલ્યોની વિરુદ્ધ છે.
#WATCH | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra says, "What happened with us is irrelevant. You (the media) tell me if what happened with students is right or wrong? Students have genuine demands and are asking for their rights. The Education budget is Rs 1.4 lakh crores, but you are… pic.twitter.com/anOJg05JJH
— ANI (@ANI) July 22, 2026
Jantar Mantar Live: પ્રદર્શનકારીઓએ પહેલા વાતચીતનું આશ્વાસન આપ્યું, પછી ખોટી વાતો ફેલાવી: બાંસુરી સ્વરાજ
ભાજપ સાંસદ બાંસુરી સ્વરાજે વિરોધ પ્રદર્શન અંગે વિપક્ષી પક્ષોની આકરી ટીકા કરી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પ્રદર્શનકારીઓએ શરૂઆતમાં કેન્દ્ર સરકાર સાથે વાતચીતની માંગ કરી હતી. આ માંગને ગંભીરતાથી લેતા, સરકારે તાત્કાલિક તેમને કેન્દ્રીય મંત્રી જેપી નડ્ડા સાથે મળવાની વ્યવસ્થા કરી. બાંસુરી સ્વરાજના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રદર્શનકારીઓએ બેઠક દરમિયાન ખાતરી આપી હતી કે ચર્ચા પછી આગળ કોઈ વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવશે નહીં. જોકે, બેઠક પૂર્ણ થયાના થોડા સમય પછી, પરિસ્થિતિ બદલાઈ ગઈ, અને એક અલગ ચિત્ર બહાર આવવા લાગ્યું.
#WATCH | Delhi: BJP MP Bansuri Swaraj says, "... They demanded that they wanted to hold talks with the government... The government immediately invited them to come and talk with Union Minister JP Nadda... They assured them that they would not protest... The delegation of… https://t.co/nqYHVLu4I0 pic.twitter.com/Q8imaxPXx1
— ANI (@ANI) July 22, 2026
Jantar Mantar Delhi Protest Live Updates: CJPના આંદોલનના ૩૩મા દિવસે રાજધાની દિલ્હી યુદ્ધનું મેદાન બની ગઈ છે. પ્રદર્શનકારીઓની સંસદ માર્ચ અને વાંગચુકના ઉપવાસ વચ્ચે ફાટી નીકળેલી હિંસાને પગલે સમગ્ર દિલ્હીમાં ભારે અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો છે. સુરક્ષાના ભાગરૂપે ૧૬ મેટ્રો સ્ટેશનો બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને સ્થિતિ કાબૂમાં લેવા પશ્ચિમ બંગાળથી CRPFના ૨,૦૦૦ વધારાના જવાનોને તૈનાત કરવાની નૌબત આવી છે.
બીજી તરફ, રસ્તા પર થયેલી હિંસાની ગૂંજ સંસદમાં પણ સંભળાઈ હતી. વિપક્ષી સાંસદો કાળા કપડાં પહેરીને વિરોધ નોંધાવવા પહોંચ્યા હતા. અખિલેશ યાદવે પોલીસ કાર્યવાહી સામે આકરા પ્રહારો કરતા ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા, જ્યારે કેન્દ્ર સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે CBI તપાસ ચાલી રહી છે અને શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામાનો કોઈ પ્રશ્ન જ ઊભો થતો નથી. જંતર-મંતરથી લઈને સંસદ સુધી અત્યારે માત્ર તણાવ અને વિરોધના નારા સંભળાઈ રહ્યા છે.
સંસદના ચોમાસુ સત્રના પ્રારંભે જ કાળા કપડાં પહેરીને વિરોધ કરવો અને CJP તથા વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાને આગળ ધરવો એ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે વિપક્ષ આ મુદ્દે સરકારને ઘેરવા માટે સંપૂર્ણ સજ્જ છે. રસ્તાથી લઈને સંસદ સુધીનો આ વિરોધ આવનારા દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર બને તેવા પૂરેપૂરા સંકેતો મળી રહ્યા છે.
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