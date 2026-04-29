Exit Poll Live: તમિલનાડુમાં DMK, અસમ અને બંગાળમાં BJP, કેરળમાં LDF, જાણો પાંચેય રાજ્યોના એક્ઝિટ પોલ

Assembly Elections Exit Poll Live: પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, અસમ, કેરલમ અને પુડુચેરી વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ એક્ઝિટ પોલના પરિણામ સામે આવ્યાં છે. આ સર્વેમાં મતદાતાઓના જવાબના આધાર પર સંભવિત પરિણામોનું અનુમાન લગાવવામાં આવે છે. 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 29, 2026, 07:44 PM IST

Exit Poll Live: તમિલનાડુમાં DMK, અસમ અને બંગાળમાં BJP, કેરળમાં LDF, જાણો પાંચેય રાજ્યોના એક્ઝિટ પોલ
Assembly Elections Exit Poll Live: પશ્ચિમ બંગાળમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન સમાપ્ત થવાની સાથે એક્ઝિટ પોલના પરિણામ સામે આવી રહ્યાં છે. મહત્વનું છે કે આ વખતે પાંચ રાજ્યો પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, કેરલમ, અસમ અને પુડુચેરીમાં રેકોર્ડ મતદાન થયું છે. મહત્વનું છે કે એક્ઝિટ પોલ મતદાન બાદ તત્કાલ કરવામાં આવેલો સર્વે હોય છે, જેમાં મતદાતાઓનો પૂછવામાં આવે છે કે તેમણે કોને મત આપ્યો અને તે આધાર પર સંભવિત પરિણામનું અનુમાન લગાવવામાં આવશે. જ્યારે ફાઇનલ પરિણામ 4 મેએ જાહેર થશે.
 

29 April 2026
19:42 PM

પુડુચેરીમાં કોની બનશે સરકાર?

સ્ત્રોત

NRC+

CONG+

TVK+

OTH

Axis My India

16-20

6-8

2-4

1-3

KAMAKHYA ANALYTICS

17-24

4-7

1-2

0-1

Peoples Pulse

16-19

10-12

0-0

1-2

Praja poll

19-25

6-10

0-0

0-0

એક્ઝિટ પોલ ઓફ પોલ્સ

18

9

2

1
19:41 PM

શું કહે છે પશ્ચિમ બંગાળમાં એક્ઝિટ પોલ? જુઓ આંકડા

સ્ત્રોત

TMC+

BJP+

CONG+

LEFT+

OTH

Janmat polls

195-205

80-90

1-3

0-1

3-5

Matrize

125-140

146-161

0-0

0-0

6-10

P-Marq

118-138

150-175

0-0

0-0

2-6

Peoples Pulse

177-187

95-110

1-3

0-1

0-0

Poll Diary

99-127

142-171

3-5

2-3

0-1

Praja poll

85-110

178-208

0-0

0-0

0-5

એક્ઝિટ પોલ ઓફ પોલ્સ

146

140

2

1

5
19:34 PM

તમિલનાડુ એક્ઝિટ પોલ

એજન્સી DMK-INC+ NDA TVK Others
People's Pulse 125-145 65-80 18-24 2-6
Matrize 122-132 87-100 10-12 0-6
P-Marq 125-145 65-85 16-26 1-6

આસામમાં કોની બનશે સરકાર

Source BJP+ INC+ OTH
Matrize 88-98 22-32 3-5
Chanakya Strategies 85-95 25-32 6-12
Poll Diary 86-101 15-26 3-7
Praja Poll 00-00 00-00 00-00
Axis My India 88-100 24-36 00-00
Poll of Polls 87-99 21-32 4-8

કેરલમમાં શું કહે છે એક્ઝિટ પોલ

Source LEFT+ INC+ BJP OTH
Matrize 60-65 70-75 00-00 5-9
Chanakya Strategies 58-64 72-80 00-00 3-7
Poll Diary 00-00 00-00 00-00 00-00
Praja Poll 00-00 00-00 00-00 00-00
Axis My India 49-62 78-90 00-03 00-00
Poll of Polls 56-63 73-80 00-00 4-8
18:59 PM

પંબાળમાં પ્રજા પોલના સર્વેમાં ભાજપને બમ્પર સીટનું અનુમાન
Praja પોલના સર્વેમાં ભાજપને બમ્પર સીટો મળવાનું અનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે. ભાજપને 178-208 સીટો મળી શકે છે. તો ટીએમસીને 85-110 સીટો અને અન્યને 0-5 સીટો મળી શકે છે.
 

18:56 PM

તમિલનાડુમાં DMK-કોંગ્રેસ ગઠબંધનને મળી શકે છે બહુમત
તમિલનાડુના એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે રાજ્યમાં DMK-કોંગ્રેસ ગઠબંધનને સત્તા મળી શકે છે. People's Pulse ના એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે ડીએમકે ગઠબંધનને 125-145 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે ભાજપને 65-80, TVK ને 18-24 સીટો મળી શકે છે. આ સિવાય MAtrize ના એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે ડીએમકે ગઠબંધનને 122-132 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે એનડીએને 87-100 અને ટીવીકેને 10-12 સીટો મળી શકે છે.
 

18:49 PM

કેરળમાં UDFને બહુમત
ન્યૂઝ 18ના રિપોર્ટ અનુસાર UDF 70થી 80 સીટો સુધી પહોંચી શકે છે, જે 140 સભ્યોની વિધાનસભામાં સ્પષ્ટ બહુમત છે. તો વર્તમાનમાં સત્તામાં રહેલા LDF ગઠબંધનને 58થી 68 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે એનડીએને 0-4 સીટો મળી શકે છે 

People's Pulse નો પોલ્સ શું કહે છે
People's Pulse ના એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જીને 177-187 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે ભાજપને 95-110 સીટો મળી શકે છે. બીજીતરફ Matrize ના એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે બંગાળમાં ભાજપની સરકાર બની રહી છે. બંગાળમાં ભાજપને 146-161 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે મમતા બેનર્જીની ટીએમસીને 125-140 સીટો મળી શકે છે.

18:45 PM

18:38 PM

અસમનો એક્ઝિટ પોલ
એક્સિસ-માય ઈન્ડિયાના એક્ઝિટ પોલ પ્રમાણે અસમમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સતત ત્રીજીવાર સરકાર બનાવી શકે છે. એક્ઝિટ પોલ પ્રમામે અસમમાં એનડીએને 88-100 સીટો મળી શકે છે. જ્યારે કોંગ્રેસને 24-36 સીટો મળી શકે છે. 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

