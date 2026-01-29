Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndia

LIVE BLOG : ગુજરાતમાં ભૂકંપના આંચકા અને અમદાવાદમાં 5 લોકો દટાયા, સોના-ચાંદીના ભાવો ઐતિહાસિક સપાટીએ 

Zee 24 Kalakના આજના લેટેસ્ટ બ્લોગમાં મુખ્ય સમાચારો એ છે કે બારામતીમાં સત્તાવાર રાજકીય સન્માન સાથે અજિત પવારના અંતિમ સંસ્કાર કરી દેવાયા છે. અજિત દાદાના મોતથી મહારાષ્ટ્રના રાજકારણમાં શોકનું મોજા સાથે રાજકારણમાં મોટા ફેરફાર થાય તો નવાઈ નહીં. આ સિવાય UGCના નવા 'ઇક્વિટી રેગ્યુલેશન' પર સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી છે. જે સવર્ણ વિદ્યાર્થી સંગઠનોની મોટી કાનૂની જીત છે. સવર્ણોએ આ મામલે ભારે નારાજગી દેખાડી હતી. નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે સંસદમાં 'ઇકોનોમિક સર્વે ૨૦૨૬' રજૂ કર્યું છે અને બજેટ પૂર્વે દેશની આર્થિક સ્થિતિ જાહેર કરી છે આ સિવાય ગુજરાતના લેટેસ્ટ સમાચારો તમને અહીં મળી રહેશે....

 

Last Updated: Jan 29, 2026, 02:35 PM IST

Trending Photos

LIVE BLOG : ગુજરાતમાં ભૂકંપના આંચકા અને અમદાવાદમાં 5 લોકો દટાયા, સોના-ચાંદીના ભાવો ઐતિહાસિક સપાટીએ 
LIVE Blog

Zee 24 kalak Live Tv

 

Add Zee News as a Preferred Source

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

29 January 2026
14:32 PM

અમદાવાદમાં એક મોટી દુર્ઘટના, 5 લોકો દટાયાની આશંકા

ઘી કાંટામાં મોટી હમામની પોળનો બનાવ
એક મકાન ધરાશાયી થયાનો ફાયર બ્રિગેડને મળ્યો કોલ
સ્થાનિકો દ્વારા અંદર 5 લોકો દટાયા હોવાની અપાઈ રહી છે માહિતી
ફાયર બ્રિગેડ સ્થળ પર પહોંચી, ફસાયેલા લોકોનું રેસ્ક્યુ હાથ ધરાયું

14:18 PM

આંતરરાજ્ય બાળ તસ્કરીના રેકેટનો પર્દાફાશ, અમદાવાદ પોલીસને મળી જબરદસ્ત સફળતા

બાળ તસ્કરીના કેસ મામલે અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની પ્રેસ

ગુજરાત ats ને મળેલી બાતમીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાંચે ગઈકાલે વોચ ગોઠવી હતી 

એક મહિલા સહિત ૩ આરોપીઓની ધરપકડ 

આરોપીઓ પાસેથી ૧૫ દિવસનું બાળક મળી આવ્યું છે 

આરોપીઓએ ઇડર હાઇવે પરથી યુનુસ નામના શખ્સ પાસેથી બાળક મેળવ્યું હતું 

૩ આરોપીઓ પૈકી ૨ આરોપીઓ ગત વર્ષે હૈદરાબાદમાં પણ બાળ તસ્કરીના કેસમાં પકડાયા હતા, ૩ બાળકો મળ્યા હતા 

મળી આવેલા ૩ પૈકી ૧ બાળક અમદાવાદનું હતું 

આવા કિસ્સા સાબરકાંઠા અને બનાસકાંઠાના અંતરિયાળ ગ્રામીણ વિસ્તારમાં સામે આવે છે 

બનાસકાંઠા અને સાબરકાંઠામાં જુદા જુદા સામાજિક કારણોસર નવજાત બાળકો વેચતા હોય છે 

અલગ અલગ તબક્કામાં આરોપીઓની ભૂમિકા છે 

આ બાળક હૈદરાબાદ સુધી લઈ જવાનું હતું, જેની તપાસ ચાલુ છે 

બાળક ૩૬૦૦૦૦ માં દંપતી પાસેથી યુનિસ નામના શખ્સ દ્વારા મેળવવામાં આવ્યું હતું

યુનુસ અને બાળક વેચનાર દંપતીની તપાસ ચાલી રહી છે 

વિષયમાં ઘણી સંવેદનશીલ માહિતી હોવાથઈ અન્ય તમામ નામ અને વિગત જાહેર કરવામાં નથી આવી 

14:16 PM

ઘોઘા પોલીસકર્મી દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલ આપઘાતના મામલામાં આખરે મળી જીત, જુઓ શું છે લેટેસ્ટ અપડેટ

અંતે ઘોઘા PSI બી. કે. ગોસ્વામી સામે A મામલે FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.

PSO દિગ્વિજયસિંહ ગોહિલે ચાલુ ફરજ ઉપર આત્મહત્યા કરી હતી.

મૃતકના પરિવારજનોએ PSI બી.કે ગોસ્વામીના માનસિક ત્રાસ કારણે આ પગલું ભર્યું હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો. 

જેને લઈને પરિવારજન અને ક્ષત્રિય સમાજ દ્વારા SP નિતેશ પાંડેને નિવેદન પાઠવ્યું હતું.

ઘોઘા PSI ગોસ્વામી ઉપર FIR નોંધવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી.

જેના પગલે ઘોઘા PSI બી.કે.ગોસ્વામી ઉપર FIR નોંધવામાં આવી છે.

14:13 PM

બગદાણા મામલે કોળી સમાજના સંમેલન પહેલાં મોટી બબાલ, કોળી સમાજ ભડકશે

ભાવનગર બગદાણા મામલે યોજાનાર સન્માન સંમેલન પહેલા પોસ્ટરો ફાડવામાં આવ્યા.હાલમાં ગુજરાતમાં કોળી સમાજમાં ઉકળતો ચરું છું. નવનીત બાલધિયાને મારા મારવાના મામલે માયાભાઈ આહિરના દીકરાની ધરપકડ બાદ પણ આ મામલો શાંત થવાનું નામ લઈ રહ્યો નથી. હીરા સોલંકી આ મામલે ખૂબ સક્રિય થયા છે. પુરષોત્તમ સોલંકી પણ હાથમાં ધોકો લેવાની ચિંમકી ઉચ્ચારી ચૂક્યા છે. 

પહેલી તારીખે યોજાનારા સન્માન સંમેલનના પોસ્ટરો ફાડવાનો બનાવ સામે આવ્યો.

અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા પોસ્ટરો ફાડવાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ.

પોસ્ટર ફાડવાના પાછળ કોણ છે તે અંગે હજી સુધી ખુલાસો થયો નથી.

સંમેલનને નુકસાન પહોંચાડવાની કોશિશ હોવાની ચર્ચા તેજ બની છે.

પોસ્ટરો ફાડવાના CCTV વાયરલ થતા દોષિત સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠી છે.

14:09 PM

Breaking News : ગુજરાતમાં ભૂકંપનો આંચકો, આ વિસ્તારની ધરતી ધણધણી

કચ્છની ધરા ફરી એક વખત ધણધણી.

3.5 રિકટલ સ્કેલનો ભૂકંપનો આંચકો.

બપોરે 1.56 કલાકે નોંધાયો ભૂકંપ.

ભચાઉ થી 11 કિમિ દૂર ભૂકંપનું એપી સેન્ટર.

14:06 PM

સોના અને ચાંદીએ ઐતિહાસિક સપાટીએ પહોંચ્યા, જાણીનો આજનો લેટેસ્ટ ભાવ

સોના અને ચાંદીના ભાવમાં આજે જબરદસ્ત વધારો થયો છે. આજે સોનાએ રેકોર્ડ તેજી બતાવી છે. મલ્ટી કોમોડિટી માર્કેટમાં સોનું આશરે 16,000 રૂપિયા વધી ગયું છે, જ્યારે ચાંદીમાં પ્રતિ કિલો 20 હજાર રૂપિયાની તેજી આવી છે અને તેણે 4 લાખ રૂપિયાનું સ્તર પાર કરી લીધું છે. હવે સામાન્ય માણસ માટે સોનું અને ચાંદી ખરીદવું એક સપનું બનીને રહી ગયું છે. દિવસે ને દિવસે ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.  પહેલીવાર ચાંદીની કિંમત 4 લાખ રૂપિયાને પાર પહોંચી છે. MCX પર 21 જાન્યુઆરીએ ચાંદીનો ભાવ 3.18 લાખ રૂપિયા પર હતો, જે હવે 88 હજાર રૂપિયા વધીને 4.05 લાખને પાર પહોંચી ગયો છે.અમેરિકી બેરોજગાર દાવાઓના આંકડા અને ચાલી રહેલા ભૌગોલિક રાજકીય તણાવ પહેલાં, ડોલર ઇન્ડેક્સમાં ઉતાર-ચઢાવ વચ્ચે સોના અને ચાંદીમાં અસ્થિરતા જોવા મળી શકે છે

14:00 PM

મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શને

ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શન  અર્ચન કરીને રાજ્યના સર્વાંગી કલ્યાણની પ્રાર્થના કરતા  મુખ્યમંત્રી  ભૂપેન્દ્ર પટેલ

 મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુરુવારે દ્વારકા ખાતે ભગવાન દ્વારકાધીશના ચરણોમાં શીશ ઝૂકાવી દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી.
        
મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યના નાગરિકોની સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ માટેની હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના  ભગવાન દ્વારકાધિશના ચરણોમાં કરી હતી.  તેમણે ભક્તિભાવથી શાસ્ત્રોકત વિધિપૂર્વક પાદુકાપૂજન પણ કર્યું હતું.

મુખ્યમંત્રીએ મંદિર પરિસરમાં ઉપસ્થિત દર્શનાર્થીઓનું અભિવાદન ઝીલ્યું હતું અને સૌને જય દ્વારકાધીશ  પાઠવ્યા હતા.

જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા મુખ્યમંત્રીશ્રીને ઉપરણું, દ્વારકા મંદિરની પ્રતિકૃતિ, ફુલ અને તુલસીમાંથી નિર્મિત અનુગ્રહમ અગરબતી તથા પ્રસાદ અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. 

13:58 PM

નવી મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં વોર્ડ સીમાંકન અને હદ , અનામત વસ્તીની પ્રાથમિક યાદી જાહેર 

પ્રાથમિક યાદીમાં સૂચિત ૧૩ વોર્ડ અને વોર્ડ વિસ્તાર જાહેર 

તમામ સૂચિત વોર્ડ, તેના વિસ્તાર, અમાનત મુજબ વસતી જાહેર કરાઈ 

ગયા વર્ષે જ સરકારે મહેસાણા ને મહાનગર પાલિકા બનાવી છે

13:55 PM

સરકારના ખોળે બેઠું છે ચૂંટણી પંચ, ગુજરાતમાં ફોર્મ નંબર 7 ભરવાની કમલમથી સૂચનાઓ

SIRની ફોર્મ નંબર 7ની વાંધા અરજીઓને લઈને કોંગ્રેસ ની ચૂંટણી પંચની રજૂઆત.

કોંગ્રેસ પ્રમુખ અમિત ચાવડા નું નિવેદન કે SIR ના નામે મતાધિકાર છીનવાઈ રહ્યો છે.

70 લાખ મતદારોના નામો પહેલા જ કમી થઈ ચુક્યા છે.

ડ્રાફ્ટ રોલ જાહેર કરાયા બાદ 7 નંબરના ફોર્મ ભરાયા.

16 - 18 જાન્યુઆરીએ લાખો ની સંખ્યામાં ફોર્મ 7 ભરાય ચુક્યા.

ભાજપ કાર્યાલય કમલમથી ફોર્મ નંબર 7 પ્રિન્ટ કરીને આપવામાં આવ્યા.

આખા ગુજરાતમાં ફોર્મ નંબર 7 ભરવાની કમલમથી સૂચનાઓ આપી છે.

અનેક લોકોએ રજુઆત કરી છે કે વાંધો લેનારાના નામ અને સહી ખોટી છે.

હાજી રમકડું અને શાહબુંદીન રાઠોડને સરકાર પદ્મશ્રીનો એવોર્ડ આપે.

બીજી તરફ તેના નામ કમી કરવા ભાજપ ફોર્મ ભરે

હારીત શુક્લા પ્રેસ કરે છે કે 12 લાખ જેટલા ફોર્મ નંબર 7 મળ્યા છે.

12 લાખ ફોર્મની હજુ પણ એન્ટ્રી નથી થઈ. ચૂંટણી પંચ અને ભાજપની મિલીભગત ના કારણે ગોટાળો થઈ રહ્યો છે.

સરકારના ખોળે ચૂંટણી પંચ બેઠું છે. કોંગ્રેસ એક પણ સાચા મતદાર નો મતાધિકાર નહિ જવા દે.

ફોર્મ નંબર 7માં સ્પષ્ટ સૂચના છે કે ખોટી માહિતી આપનાર સામે કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

10 લાખ કરતા ખોટા ફોર્મ 7 ભરાયા હોવાની અમને શંકા છે. ચૂંટણી પંચ કોઈના હાથ નું રમકડું છે એવું લાગી રહ્યું છે.

13:49 PM

#UGCRollBack : UGC પર સુપ્રીમે લગાવી બ્રેક

હાલમાં UGCના નવા નિયમોને લઈને દેશભરમાં બબાલ ચાલી રહી છે, યુપીથી લઈને દિલ્હી સુધી પ્રદર્શનનોની સાથે સવર્ણ સમાજમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે 29મી જાન્યુઆરીના રોજ આ મામલે સુનાવણી કરતાં CJI સૂર્યકાંત અને જસ્ટિસ જોયમાલ્યાની બેન્ચે કહ્યું કે આની જોગવાઈઓ અસ્પષ્ટ છે અને તેનો દુરુપયોગ થઈ શકે છે. યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ્સ કમિશન (UGC)ના નવા નિયમો પર આગામી આદેશ સુધી સ્થગિત કર્યા છે. 

સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારને નિયમોનો ડ્રાફ્ટ ફરીથી તૈયાર કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. CJI સૂર્યકાંતે કેન્દ્રને પૂછ્યું, “આપણે જાતિવિહીન સમાજની દિશામાં કેટલું હાંસલ કર્યું છે? શું હવે આપણે ઉલટી દિશામાં ચાલી રહ્યા છીએ?”

Trending news