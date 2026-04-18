Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaPM Modi Live Updates: મહિલાઓ ક્યારેય પોતાનું અપમાન નથી ભૂલતી, વિપક્ષને તેના માટે જરૂરથી સજા જરૂર મળશે

PM Modi Live Updates: મહિલાઓ ક્યારેય પોતાનું અપમાન નથી ભૂલતી, વિપક્ષને તેના માટે જરૂરથી સજા જરૂર મળશે

PM Modi Address to Nation LIVE: પીએમ નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે રાત્રે 8:30 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે. એવું માનવામાં આવે છે કે સંસદમાં મહિલા અનામત બિલ પસાર ન થયા બાદ, તેઓ તેમના "મન કી બાત" સંબોધનમાં આ મુદ્દા પર રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરી શકે છે. સામાન્ય રીતે, જ્યારે પણ પીએમ મોદી રાત્રે 8 વાગ્યાની આસપાસ રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરે છે, ત્યારે કોઈ મોટી જાહેરાત કરવામાં આવે છે.
 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:49 PM IST

Trending Photos

PM Modi Live Updates: મહિલાઓ ક્યારેય પોતાનું અપમાન નથી ભૂલતી, વિપક્ષને તેના માટે જરૂરથી સજા જરૂર મળશે
LIVE Blog

18 April 2026
20:49 PM

PM Modi Speech Live: 'વિરોધી પક્ષો તાળીઓ પાડી રહ્યા હતા'
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "બિલ પસાર ન થયું ત્યારે કોંગ્રેસ, ડીએમકે, ટીએમસી અને સપા જેવા વંશીય પક્ષો ખુશીથી તાળીઓ પાડી રહ્યા હતા. મહિલાઓના અધિકાર છીનવાઈ ગયા પછી તેઓ ટેબલ થપથપાવી રહ્યા હતા. તેમણે જે કર્યું તે ફક્ત ટેબલ થપથપાવીને નહોતું; તે મહિલાઓના આત્મસન્માન અને આત્મસન્માન પર હુમલો હતો."

20:48 PM

PM Modi Speech Live: 'કોંગ્રેસે પ્રાયશ્ચિત કરવાની તક ગુમાવી દીધી છે'
પીએમ મોદીએ કહ્યું, "મને લાગતું હતું કે કોંગ્રેસ તેની દાયકાઓ જૂની ભૂલ સુધારશે, પરંતુ એવું થયું નથી. વિપક્ષનો સાચો ચહેરો ખુલ્લો પડી ગયો છે. કોંગ્રેસે પ્રાયશ્ચિત કરવાની તક ગુમાવી દીધી છે અને દેશને ગેરમાર્ગે દોરી રહી છે. કોંગ્રેસ હવે પ્રાદેશિક પક્ષો પર આધાર રાખી રહી છે. તે ટેકનિકલ સમસ્યાઓ ઉભી કરે છે."
 

20:46 PM

PM Modi Speech Live: 'વિપક્ષે પ્રયાસને ભ્રૂણ હત્યા કરી દીધી છે'
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આ મહિલા સશક્તિકરણનો પ્રયાસ હતો. આ પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો. ટીએમસી અને કોંગ્રેસે ગંભીર ભૂલ કરી છે. મહિલા સશક્તિકરણનો ગુનેગાર વિપક્ષ છે. વિપક્ષ હંમેશા રોષનો અનુભવ કરશે. 21મી સદીની મહિલાઓ આના પર નજર રાખી રહી છે.

20:44 PM

PM Modi Speech Live: 'મહિલાઓ ક્યારેય પોતાનું અપમાન ભૂલતી નથી'
પીએમ મોદીએ કહ્યું કે દેશના લોકો અને મહિલાઓ યાદ રાખશે કે સમાજવાદી પાર્ટી, ટીએમસી, કોંગ્રેસ અને ડીએમકેએ આ બિલને કેવી રીતે અવરોધ્યું. આ લોકો મહિલા શક્તિને હળવાશથી લઈ રહ્યા છે. 21મી સદીની મહિલાઓ તેમને પાઠ ભણાવશે. મહિલાઓ ક્યારેય તેમના અપમાનને ભૂલતી નથી. વિપક્ષે બિલનો વિરોધ કરીને કરેલા પાપની કિંમત ચૂકવવી પડશે.
 

20:40 PM

PM Modi Speech live: તાળીઓ નહીં, પરંતુ આત્મસન્માનને ઠેસ
વડાપ્રધાનએ કહ્યું કે ગઈકાલે દેશભરમાં લાખો મહિલાઓ સંસદ જોઈ રહી હતી. તેમણે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું કે જ્યારે મહિલા કલ્યાણ પ્રસ્તાવને પરાજિત કરવામાં આવ્યો ત્યારે કેટલાક પક્ષોના સભ્યો તાળીઓ પાડી રહ્યા હતા. તેમણે કહ્યું કે આ ફક્ત ટેબલ થપ્પડ નહોતી, પરંતુ મહિલાઓના આત્મસન્માન અને આત્મસન્માન પર હુમલો હતો.

20:39 PM

PM Modi Speech live: મહિલાઓ માટે માફી
વડાપ્રધાનએ કહ્યું કે તેઓ દેશની તમામ માતાઓ અને બહેનોની માફી માંગે છે કે આ પ્રયાસ સફળ ન થયો. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે સરકાર માટે રાષ્ટ્રીય હિત સર્વોપરી છે. પરંતુ જ્યારે કેટલાક લોકો માટે પક્ષના હિત રાષ્ટ્રીય હિત કરતાં મોટા થઈ જાય છે, ત્યારે મહિલાઓ અને દેશ બંનેને તેના પરિણામો ભોગવવા પડે છે.

20:37 PM

PM Modi Speech live:  'મહિલાઓની ઉડાન રોકી દેવામાં આવી'
પોતાના સંબોધનમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ગઈકાલે આખા દેશે જોયું કે કેવી રીતે મહિલા શક્તિની ઉડાન રોકી દેવામાં આવી. હું દેશની માતાઓ અને બહેનોની માફી માંગુ છું. અમારા પ્રયાસોને સફળ થવા દેવામાં આવ્યા નહીં. રાષ્ટ્રીય હિત કરતાં વ્યક્તિગત હિતો મોટા થઈ ગયા છે.
 

20:22 PM

20:15 PM

PM Modi Addresses To Nation Live Updates: નારી શક્તિ વંદન કાયદા માટે બંધારણીય સુધારા બિલ પસાર ન થવાથી ભારતીય રાજકારણ ગરમાયું છે. ભાજપને આશા હતી કે તે બંને ગૃહોમાં સરળતાથી પસાર થઈ જશે, પરંતુ તે બન્યું નહીં. બંધારણીય સુધારા માટે બે તૃતીયાંશ બહુમતી જરૂરી હતી, પરંતુ તે બન્યું નહીં. આનાથી ભાજપે વિપક્ષ પર આકરા પ્રહારો શરૂ કર્યા છે. ભાજપના મહિલા સાંસદોએ વિપક્ષ સામે જોરદાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે. વધુમાં, સુધારા બિલની હાર બાદ ભાજપે હવે મોટા પાયે વિરોધ પ્રદર્શન માટે બ્લુપ્રિન્ટ તૈયાર કરી છે. બિલને 528 મત મળ્યા, જેમાં પસાર થવા માટે 352 મતોની જરૂર હતી, પરંતુ તેના પક્ષમાં માત્ર 298 મત પડ્યા. ઘણા ભાજપના નેતાઓએ બિલ પસાર ન થવા પર નિરાશા વ્યક્ત કરી અને વિપક્ષની ટીકા કરી.

લાઈવ અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો..

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
pm modi livePM Modi Addresses To Nation livemodi on Women Reservation BillPM Modi Speech Live

Trending news