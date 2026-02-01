Union Budget 2026 Live: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે રજૂ કરશે બજેટ, આ સાથે જ બનશે એક અદભૂત રેકોર્ડ
Union Budget 2026 Live Updates: આજે 1 ફેબ્રુઆરી 2026નો દિવસ આજના દિવસે નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સતત નવમી વખત બજેટ રજૂ કરીને રેકોર્ડ બનાવશે. આ વખતનું બજેટ એટલા માટે પણ ખાસ છે કારણ કે પહેલીવાર બજેટ રવિવારના દિવસે રજૂ થશે. બજેટની પળેપળની અપડેટ માટે Z 24 કલાકના લાઈવ બ્લોગ સાથે જોડાયેલા રહો.
Trending Photos
Union Budget 2026 Live Updates: નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે લોકસભામાં બજેટ રજૂ કરશે. દેશના દરેક વર્ગના નાગરિકને એવી અપેક્ષા છે કે સરકાર તેમના માટે આ બજેટમાં કઈક લાવશે. ટેક્સ છૂટ, એનપીએસ, સીનિયર સિટીઝન અને ખેડૂતો માટે જાહેરાત થઈ શકે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે
Union Budget 2026 Live Updates: લોકોની શું છે અપેક્ષા
આજે બજેટ રજૂ થવાનું છે જેને લઈને લોકોની એવી અપેક્ષા છે કે ટેક્સમાં રાહત મળે, રેલવે સેવાઓ હજુ પણ વધુ સારી થાય.
Union Budget 2026: Passengers hope for tax relief, better rail services
Read @ANI story | https://t.co/zExcfl5KxT#UnionBudget2026 #Passengers #TaxRelief #RailwayServices pic.twitter.com/PonqEAXdXi
— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2026
Union Budget 2026 Live Updates: નાણામંત્રી કર્તવ્ય ભવન પહોંચ્યા
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ, રાજ્ય નાણામંત્રી પંકજ ચૌધરી કર્તવ્ય ભવન પહોંચ્યા. નિર્મલા સીતારમણ આજે સતત 9મીવાર બજેટ રજૂ કરીને રેકોર્ડ બનાવશે.
Finance Minister Nirmala Sitharaman arrives at Kartavya Bhawan ahead of Union Budget
Read @ANI story | https://t.co/qxI7zwXcfb#NirmalaSitharaman #UnionBudget #KartavyaBhawan pic.twitter.com/ca8XihWkul
— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2026
Union Budget 2026 Live Updates: બજેટની રેતી પર કલાકૃતિ
જાણીતા રેત કલાકાર સુદર્શન પટનાયકે કેન્દ્રીય બજેટ 2026ની પ્રસ્તુતિનું સ્વાગત કર્યું અને રેતી પર સુંદર કલાકૃતિ બનાવી. આજે નાણામંત્રી રજૂ કરશે બજેટ.
Union Budget 2026 Live Updates: 54.1 લાખ કરોડનું બજેટ રજૂ કરી શકે છે નાણામંત્રી
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે સંસદમાં 7.9 ટકા વાર્ષિક વૃદ્ધિ વિકાસ દર સાથે સાથે 54.1 લાખ કરોડનું બજેટ રજૂ કરે તેવો અંદાજ છે.
Govt likely to present Rs 54.1 lakh crore budget for FY27, growth of 7.9% YoY: Report
Read @ANI story | https://t.co/GntJR5IQrv#unionbudget #budget2026 #financialyear pic.twitter.com/io6IoixZMe
— ANI Digital (@ani_digital) February 1, 2026
Union Budget 2026 Live Updates: ચાંદી-કોપર પર મોટી જાહેરાત થઈ શકે
ચાંદીના ભાવે છેલ્લા બે ત્રણ દિવસમાં ભારે ઉથલપાથલ કરાવી દીધી. બજેટમાં સરકાર નવી માઈનિંગ પોલીસી જાહેર કરી શકે છે. જેનો હેતુ ઈમ્પોર્ટ ઘટાડવાનો અને ચાંદી, કોપર, ઝિક જેવી ધાતુઓનું ઘરેલુ ઉત્પાદન વધારવાનો હશે. લાંબા સમયગાળામાં રેર અર્થ મેટલ્સ ઉપર પણ કામ શરૂ કરવાનું પ્લાનિંગ છે. સૂત્રોનું માનીએ તો માઈનિંગ સુધારાઓને આગળ વધારવાનો નિર્ણય સરકાર લઈ શકે છે. ભારતમાં હાજર સંસાધનનોને પગલે તેમના મેન્યુફેક્ચરિંગને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવી શકે છે. જેમાં ખાનગી કંપનીઓની ભૂમિકા નક્કી થઈ શકે.
Union Budget 2026 Live Updates: નિર્મલા સીતારમણ બનાવશે રેકોર્ડ
આ વખતે સતત 9મી વખત બજેટ રજૂ કરીને નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ સળંગ નવ વખત બજેટ રજૂ કરવાનો અદભૂત રેકોર્ડ બનાવશે જેમાં એક વચગાળાનું બજેટ પણ સામેલ છે. સંસદનું બજેટ સત્ર 28 જાન્યુઆરીથી શરૂ થયું અને તેનો પહેલો તબક્કો 13 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલશે ત્યારબાદ નવમી માર્ચથી બીજા તબક્કાની બેઠકો થશે. નિર્ધારીત કાર્યક્રમ મુજબ બજેટસત્ર બે એપ્રિલના રોજ પૂરું થશે.
Union Budget 2026 Live Updates: આજે બજાર પણ ખુલ્લું રહેશે
દેશના બજારો નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ અને બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જે પણ જાહેર કરેલું છે કે આજે બજેટ દરમિયાન શેર બજાર ખુલ્લુ રહેશે અને રોજની જેમ જ ટ્રેડિંગ થશે.
Union Budget 2026 Live Updates: સવારે 11 વાગે રજૂ થશે બજેટ
નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ આજે સવારે 11 વાગે સામાન્ય બજેટ રજૂ કરશે. બજેટ –2026-27 એ ફક્ત નાણાકીય અંદાજ નહીં પરંતુ એક વિક્સિત ભારત 2047નો વિઝન ડોક્યૂમેન્ટ પણ બનશે. આ વખતે નાણામંત્રીનું ફોકસ પાર્ટ B પર છે જે દેશના લાંબા ગાળાના આર્થિક લક્ષ્યાંકો અને સ્ટ્રેટેજિક રોડમેપને દર્શાવશે. સૂત્રો મુજબ આ વખતે પાર્ટ બીનું ફોકસ વિક્સિત ભારતના વિઝન 2027 પર હશે જેમાં લોકલ પાવરને વૈશ્વિક સ્તર પર લાવવો, ગ્લોબલ સપ્લાય ચેનમાં ભાગીદારી, કૌશલ રોજગાર અને લાંબાગાળાની આર્થિક રણનીતિઓ સામેલ હશે.