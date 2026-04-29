West Bengal Assembly Election 2026 2nd Phase Voting Live: મમતા બેનર્જીનો ભાજપ પર આરોપ, મતદારોનો મમતા પર ધમકાવવાનો આરોપ
West Bengal Assembly Election 2026 2nd Phase Voting Live Updates: પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન છે. બીજા તબક્કામાં 142 વિધાનસભા સીટો પર મતદાન ચાલુ છે. જેમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી જે સીટથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે તે ભવાનીપુર સહિત અનેક સીટો સામેલ છે. તમામ લેટેસ્ટ અપડેટ માટે જોડાયેલા રહો Z 24 કલાકના લાઈવ બ્લોગ સાથે...
- પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન
- બીજા તબક્કામાં 142 વિધાનસભા બેઠકો માટે થઈ રહ્યું છે મતદાન
- મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને વિપક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારી માટે પ્રતિષ્ઠાનો સવાલ બની છે ચૂંટણી
West Bengal Assembly Election 2026 2nd Phase Voting Live: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન થઈ રહ્યું છે. જેમાં સવારે સાત વાગે મતદાન શરૂ થયું. બીજા તબક્કામાં સાત જિલ્લાની 142 સીટો પર કુલ 32173837 મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે. આ તબક્કામાં અનેક હાઈ પ્રોફાઈલ સીટો સામેલ છે. જેમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીની ભવાનીપુર, વિપક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારી પણ આ જ સીટથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. રાજ્યમંત્રી સુજીત બોસ વિધાનસનગર સીટથી, કોલકાતા પોર્ટથી ફિરહાદ હકીમ વગેરે.
West Bengal Assembly Election 2026: ભાજપના ઉમેદવારનો આરોપ, 250 TMC ગુડાઓએ મારા પર હુમલો કર્યો
બસંતી વિધાનસભા વિસ્તારમાં ભાજપના ઉમેદવાર વિકાસ સરકારની કાર પર બુથ સંખ્યા 76 પર કથિત હુમલો થયો. વિકાસ સરદારે કહ્યું કે દરેક જગ્યાએ ગુંડાગીરી થઈ રહી છે. વોટ લૂટ થઈ રહી હતી. મારા ગયા બાદ 250 ટીએમસીના ગુંડાઓએ મારા પર હુમલો કર્યો. મારા સુરક્ષાકર્મીની ગન પણ છીનવી લીધી.
#WATCH दक्षिण 24 परगना (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए दूसरे चरण का मतदान, मतदान जारी है। बसंती विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार की कार पर बूथ संख्या 76 पर कथित हमला हुआ।
विकास सरदार ने कहा, "हर जगह गुंडागिरी हो रही है। वोट लूट हो रही थी।… pic.twitter.com/ITpYQ8ScER
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં 39.97% મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીના બીજા તબક્કાના મતદાનમાં સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં 39.97 ટકા મતદાન નોંધાયું છે.
39.97% approximate voter turnout recorded till 11 am in the second and final phase of West Bengal elections 2026. pic.twitter.com/1vIpPD6vKI
— ANI (@ANI) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: મતદારોએ મમતા બેનર્જી પર લગાવ્યો ધમકાવવાનો આરોપ
ઉત્તર 24 પરગણામાં મતદારોએ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી પર તેમને ધમકાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. એક મતદારે કહ્યું કે, તેમને એવું લાગે છે કે તેઓ ચૂંટણી હારી ગયા એટલે અહીં પોતાની ગાડીમાં ગુંડાઓ લઈને આવ્યા છે. તેમાંથી એક વ્યક્તિ તેમની ગાડીમાંથી બહાર નીકળ્યો અને અમને ધમકાવ્યા.
VIDEO | West Bengal election: Voters in North 24 Parganas allege CM Mamata Banerjee of threatening them.
One of the voters, said, "She thinks that she has lost in the elections which is why she has brought goons in her car. One of the persons came out of her car and threatened… pic.twitter.com/l42QebCItz
— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: મમતા બેનર્જીનો આરોપ, ભાજપ ડરાવી ધમકાવીને બંગાળ જીતવા માંગે છે
પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન ચાલુ છે. આ દરમિયાન મમતા બેનર્જીએ ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા. મમતા બેનર્જીએ મતદાનમાં ગડબડી કરવાનો આરોપ લગાવી દીધો. મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું કે ભાજપ ડરાવી, ધમકાવીને બંગાળ જીતવા માંગે છે. અમારા કાર્યકરો મરવા માટે પણ તૈયાર છે. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.
West Bengal Assembly Election 2026: નદીયામાં ભાજપના પોલિંગ એજન્ટ પર હુમલો, હોસ્પિટલમાં દાખલ
નદીયાના છપરા મતદાન વિસ્તારમાં હત્રા પંચાયતના 52 નંબરના બુથ પર સવારે લગભગ સાડા પાંચ વાગે કેટલાક અજાણ્યા માણસોએ ભાજપના પોલીંગ એજન્ટ મુશર્રફ મીર પર જીવલેણ હમલો કર્યો. છપરા પોલીસે તેને બચાવ્યો અને હોસ્પિટલમાં ખસેડ્યો. જે હાલ સારવાર હેઠળ છે અને માથામાં છ ટાંકા આવ્યા છે.
#WATCH | West Bengal Elections 2026 | At around 5:30 am today, a group of miscreants attacked BJP polling agent Mosharraf Mir of booth number 52 of Hatra Panchayat, Chapra Assembly constituency in Nadia with iron rod and guns. Later, Chapra police rescued him and admitted him to… pic.twitter.com/UO4ph1LBdu
— ANI (@ANI) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં 18.39% મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળમાં બીજા અને અંતિમ તબક્કાનું મતદાન ચાલુ છે. ચૂંટણી પંચના આંકડા મુજબ સવારે 9 વાગ્યા સુધીમાં 18.39% મતદાન નોંધાયું છે.
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के दूसरे और आखिरी फेज़ में सुबह 9 बजे तक लगभग 18.39% वोटिंग हुई। pic.twitter.com/ey69L6LikL
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: મત મતદારો આપશે, પોલીસ કે સુરક્ષાદળો નહીં, મમતા બેનર્જીએ ભાજપ પર સાધ્યું નિશાન
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી અને ભવાનીપુર વિધાનસભા સીટથી ટીએમસી ઉમેદવાર મમતા બેનર્જીએ કહ્યું કે, બહારથી અનેક ઓબ્ઝર્વર આવ્યા છે. ભાજપ જે કહે છે તે કરી રહ્યો છે. જરા આજુબાજુ જુઓ. અમારા બધા પોસ્ટર હટાવી દીધા છે. શું ચૂંટણી આવી રીતે થાય છે? મતદાર મત આપશે, પોલીસ કે સુરક્ષા દળો નહીં. હાલમાં જ કેટલાક નવા લોકો લાવવામાં આવ્યા છે જે ઈચ્છે તે કરે છે. તેઓ આતંકવાદ કરી રહ્યા છે.
कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और भवानीपुर विधानसभा सीट से TMC उम्मीदवार ममता बनर्जी ने कहा, "... बाहर से बहुत सारे ऑब्ज़र्वर आए हैं। भाजपा जो कहती है, वे वही कर रहे हैं। ज़रा आस-पास देखो, हमारे सारे पोस्टर हटा दिए गए हैं। क्या चुनाव ऐसे होते हैं? वोट वोटर डालेंगे, पुलिस या… pic.twitter.com/R3aJiNemko
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: ભાજપ નેતા મિથુન ચક્રવર્તીએ લાઈનમાં ઊભા રહી મતદાન કર્યું. કહ્યું- જો 90 ટકાથી વધુ મતદાન થયું તો સમજી જજો શું થશે
ભાજપ નેતા મિથુન ચક્રવર્તી કાશીપુર બેલગછિયા વિધાનસભા વિસ્તારના બુથ નંબર 248 પર મતદાન માટે પહોંચ્યા. તેમણે કહ્યું કે મને લાગે છે કે મતદાન 90 ટકાથી વધુ થશે. જો આટલું થયું તો સમજી જજો શું થશે. મિથુન ચક્રવર્તીએ લાઈનમાં ઊભા રહીને મતદાન કર્યું.
VIDEO | Kolkata, West Bengal: Actor and BJP leader Mithun Chakraborty stands in a queue at the Subhokhon Community Hall in Belgachia, as he awaits his turn to cast his vote in the second phase of West Bengal Assembly Elections.#AssemblyPollsWithPTI #WestBengalPollsWithPTI… pic.twitter.com/CO5DnuRqkS
— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026
#WATCH कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए दूसरे चरण के लिए भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती काशीपुर बेलगछिया विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 248 पर वोट डालने पहुंचे।
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मतदान 90 प्रतिशत से अधिक होगा। और अगर इतना हुआ तो समझ जाइए क्या होने वाला… pic.twitter.com/tH7k9AElw8
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: તમારે જે બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન સાથે કરવું જોઈએ તે તમે બંગાળના લોકો સાથે કરો છો- અભિષેક બેનર્જી
ટીએમી નેતા અભિષેક બેનર્જીએ ભવાનીપુર વિધાનસભા વિસ્તારમાં મિત્રા સંસ્થાનમાં મતદાન કર્યું. મતદાન બાદ પત્રકારો સાથે વાતચીતમાં તેમણે ભાજપ પર નિશાન સાધતા કહ્યું કે તમારે (ભાજપ) જે બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન વિરુદ્ધ કરવું જોઈએ તે તમે બંગાળના લોકો સાથે કરી રહ્યા છો. તેઓ બંગાળના લોકોને જાણતા નથી. મે કહ્યું છે કે ટીએમસીની મતોની ટકાવારી વધશે. જનતા મતદાન કરે અને બંગાળને એક એવો બહુમત આપે કે બંગાળ સાથે આવું કરતા પહેલા આ લોકો 100 વાર વિચારવા માટે મજબૂર થાય.
#WATCH कोलकाता, पश्चिम बंगाल: TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा, "... आपको(भाजपा) जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ करना चाहिए वह आप(भाजपा) बंगाल के लोगों के साथ कर रहे हैं... वे बंगाल के लोगों को नहीं जानते हैं... मैंने कहा है कि TMC का वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। हमें 2021 से ज़्यादा… https://t.co/KOsCfGmwe2 pic.twitter.com/mNqIPrjr1Q
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: હાવડામાં ઈવીએમ ખોટકાતા હોબાળો, CRPFના જવાનોએ 2 લોકો પકડ્યા
પશ્ચિમ બંગાળના હાવડામાં ઈવીએમ ખોટકાઈ જવાની ઘટના ઘટી છે. જેના કારણે ભારે હંગામો જોવા મળ્યો. સીઆરપીએફના જવાનો વ્યક્તિને ટીંગાટોળી કરીને લઈ જતા જોવા મળ્યા. બે લોકોની અટકાયત થઈ છે.
VIDEO | Howrah, West Bengal: An EVM glitch reportedly sparks clash in Bally. CRPF personnel detain two people.#AssemblyPollsWithPTI #WestBengalPollsWithPTI
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Eyo6DGfTzf
— Press Trust of India (@PTI_News) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: બધા હિન્દુઓ ભાજપને આપી રહ્યા છે મત- સુવેન્દુ અધિકારી
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા અને નંદીગ્રામ તથા ભવાનીપુર વિધાનસભા બેઠકથી ભાજપના ઉમેદવાર સુવેન્દુ અધિકારીએ ભવાનીપુર વિધાનસભા વિસ્તારમાં હનુમાન મંદિરમાં દર્શન કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, વધુમાં વધુ મતદાન કરો. તમામ હિન્દુઓ ભાજપને મત આપી રહ્યા છે.
#WATCH कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम व भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान मंदिर में दर्शन किए।
उन्होंने कहा, "ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए। सभी हिंदू भाजपा को वोट दे रहे हैं..." pic.twitter.com/4wjZ2l1KgN
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: અમીત શાહની અપીલ, 'સોનાર બાંગ્લા' માટે કરો રેકોર્ડ મતદાન
કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે મહિલાઓ અને યુવાઓને વધુમાં વધુ સંખ્યામાં મતદાન કરવાની અપીલ કરી છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર અપીલ કરતા લખ્યું કે બંગાળને ભય, સિન્ડિકેટ, અને ભ્રષ્ટાચારના શાસનથી મુક્ત કરવા માટે બીજા અને અંતિમ તબકકાના તમામ મતદારો, ખાસ કરીને માતાઓ, બહેનો અને યુવાઓને અપીલ કરું છું કે તમે વધુમાં વધુ સંખ્યામાં મતદાન કરો.
बंगाल को भय, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के शासन से मुक्त करने के लिए दूसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं, विशेषकर माताओं, बहनों और युवाओं से अपील करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें।
आपका एक वोट बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करने के साथ-साथ महिलाओं को सुरक्षा देने का…
— Amit Shah (@AmitShah) April 29, 2026
અમિત શાહે કહ્યું કે, તમારો એક મત બંગાળના ગૌરવને પુર્નસ્થાપિત કરવાની સાથે સાથે મહિલાઓને સુરક્ષા આપવાનું માધ્યમ બનશે. બંગાળના યુવાઓના સપનાને ફક્ત એક એવી સરકાર જ પૂરી કરી શકે છે જેમની પાસે વિકાસનું વિઝન પણ હોય અને ઘૂસણખોરોને વીણી વીણીને બહાર કરવાની સંકલ્પ શક્તિ પણ હોય. 'સોનાર બાંગ્લા' માટે રેકોર્ડ મતદાન કરો.
West Bengal Assembly Election 2026: એન્ટલી સીટ પર એક પોલીંગ બુથમાં બબાલ, ભાજપ નેતાએ કહ્યું- તેમની પાસે એક બટન દબાવવા 10 લોકો
કોલકાતાની એન્ટલી સીટથી ભાજપના ઉમેદવાર પ્રિયંકા ટિબરેવાલની કોલકાતાના એક પોલિંગ બુથ પર પોલિંગ અધિકારીઓ અને સુરક્ષાકર્મીઓ સાથે ઉગ્ર દલીલ થઈ. સમાચાર મુજબ બુથ નાનું હોવાથી તેમના પોલિંગ એજન્ટને બહાર મોકલી દેવાયા હતા. ટીએમસીના ચૂંટણી એજન્ટ પણ આ દલીલમાં સામેલ થયા અને ત્યારબાદ બંનેને બહાર મોકલી દેવાયા. પ્રિયંકા ટિબરેવાલે કહ્યું કે જુઓ તેઓ કેટલા પરેશાન છે. તેમના પાસે એક બટન દબાવવા માટે 10 લોકો છે.
#WATCH एंटली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिबरेवाल ने कहा, "देखिए वे कितने परेशान हैं। उनके पास एक बटन दबाने के लिए 10 लोग हैं..." https://t.co/rvBBeQkwJC pic.twitter.com/P8BGqVBhB5
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન થાય એટલે અમે લડાઈ લડી રહ્યા છીએ- દીલિપ ઘોષ
ખડગપુરથી ભાજપના ઉમેદવાર દીલિપ ઘોષે કહ્યું કે આજે 21 રાજ્યોમાં અમારી સરકાર છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને 3 વખત પીએમ તરીકે ચૂંટી કાઢ્યા. અમારી લડાઈ ચાલતી રહે છે. અમારી લડાઈ ફક્ત ચૂંટણી માટે નથી. સમાજ પરિવર્તન માટે અમે આવ્યા છીએ. લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન થાય, લોકો આ પરિવર્તનને જુએ, વિકાસ જુએ એ પ્રકારની લડાઈ અમે લડી રહ્યા છીએ. લોકો મતદાન માટે તૈયાર છે.
#WATCH कोलकाता, पश्चिम बंगाल: खड़गपुर से भाजपा उम्मीदवार दीलिप घोष ने कहा, "आज 21 राज्यों में हमारी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 बार प्रधानमंत्री चुना गया। हमारी लड़ाई चलती रहती है। हमारी लड़ाई केवल चुनाव के लिए नहीं है। समाज परिवर्तन के लिए हम आए हैं। लोगों की जिंदगी… pic.twitter.com/ZhEDoIhVat
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: લોકો બદલો લેવા માટે કરી રહ્યા છે મતદાન- મહુઆ મોઈત્રા
ટીએમસી સાંસદ મહુઆ મોઈત્રા નાદિયાની કરીમપુર ગર્લ્સ હાઈસ્કૂલમાં પોલીંગ બૂથ 120 પર મતદાન કરવા પહોંચ્યા. મત આપ્યા બાદ તેમણે કહ્યું કે અમે લોકતંત્ર બચાવવા માટે છીએ. 27 લાખ મતો કપાયા છે. જેમના નામ વોટર લિસ્ટમાં રહી ગયા છે તેઓ બધા 100 ટકા મત આપવા આવશે. આ જ કારણ છે કે મત ટકાવારી વધુ છે. લોકો બદલા માટે મત આપી રહ્યા છે. છેલ્લા 5 મહિનાથી કેન્દ્ર સરકાર અને ચૂંટણી પંચ લોકો સાથે મજા કરી રહ્યા છે. અમે પહેલા ફેઝમાં જે કામ શરૂ કર્યું હતું તે હવે બીજા ફેઝમાં પૂરું થઈ રહ્યું છે.
#WATCH नादिया: TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, "... हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं। 27 लाख वोटों को कांटा गया है। जिनके नाम वोटर लिस्ट में रह गए हैं, वे सभी 100% वोट देने आएंगे। यह कारण है कि मत प्रतिशत बहुत ज्यादा है। लोग प्रतिशोध के लिए वोट दे रहे हैं। पिछले 5 महीनों से केंद्र… https://t.co/QyEVReX2Op pic.twitter.com/LsNKvpAjrV
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026
West Bengal Assembly Election 2026: બીજા તબક્કામાં હાઈ પ્રોફાઈલ સીટો
આ તબક્કામાં અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ પોતાનું ભાગ્ય અજમાવી રહ્યા છે. જેમાં મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી (ભવાનીપુર), વિપક્ષના નેતા સુવેન્દુ અધિકારી (ભવાનીપુર), રાજ્યમંત્રી સુજીત બોસ (વિધાનનગર), ફિહાદ હકીમ (કોલકાતા પોર્ટ), જ્યોતિપ્રિયા મલ્લિક (હાવડા), બ્રાત્ય બસુ (દમ દમ), સોવંદેબ ચટ્ટોપાધ્યાય (બાલીગંજ), અને ભાજપના અર્જૂન સિંહ (નોઆપાડા), સ્વપન દાસગુપ્તા ( રાશબિહારી), રુદ્રનીલ ઘોષ (શીબપુર) સામેલ છે. જ્યારે સીપીઆઈ (એમ)ના મીનાક્ષી મુખર્જી (ઉત્તરપાડા), દીપ્સિતા ધર (દમ દમ ઉત્તર), કલાતન દાસગુપ્તા (પાનીહાટી), અને આઈએસએફના નૌશાદ સિદ્દીકી (ભાંગર) ચૂંટણી લડી રહ્યા છે.
West Bengal Assembly Election 2026: ભવાનીપુર પર મમતા Vs સુવેન્દુ
કોલકાતાની ભવાનીપુર સીટ અત્યંત હાઈ પ્રોફાઈલ સીટ છે કારણ કે ત્યાંથી સીએમ મમતા બેનર્જીનો મુકાબલો નેતા વિપક્ષ સુવેન્દુ અધિકારી સામે છે. સુવેન્દુ અધિકારી નંદીગ્રામથી પણ ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. તેઓ ત્યાંથી ભાજપના ધારાસભ્ય છે.
West Bengal Assembly Election 2026: સાત વાગે શરૂ થયું મતદાન
પશ્ચિમ બંગાળ ચૂંટણીના બીજા અને અંતિમ તબક્કા માટે મતદાન સવારે સાત વાગ્યાથી શરૂ થઈ ગયું છે. 294 સભ્યોવાળી વિધાનસભામાં આજે બાકીની 142 સીટો પર મતદાન થઈ રહ્યું છે
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के दूसरे और आखिरी फेज़ के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 294 मेंबर वाली असेंबली में से, आज बाकी 142 सीटों पर वोटिंग हो रही है।
आज जिन हाई-प्रोफाइल सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें भवानीपुर भी है, जहां सीएम ममता बनर्जी का मुकाबला नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी… pic.twitter.com/6VL1aWZJIY
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 29, 2026