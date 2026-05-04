Bengal Election Result 2026 Live Updates: 'આ પરિવર્તનની લહેર છે, ગઈ વખતે અનુભવ ઓછો હતો...', બંગાળ પરિણામ પર દિલીપ ઘોષનું મોટું નિવેદન
West Bengal Election result 2026 Live Updates: પશ્ચિમ બંગાળના ચૂંટણી પરિણામો પર દેશભરની નજર ટકેલી છે. ભાજપ અને TMC વચ્ચે કાંટાની ટક્કર જોવા મળી રહી છે. રેકોર્ડ મતદાનને કારણે રાજ્યના રાજકારણમાં હલચલ તેજ થઈ ગઈ છે.
Trending Photos
West Bengal Election Results 2026 LIVE Updates: પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ના પરિણામો આજે, 4 મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. રાજ્યની 293 બેઠકો પર કોણ સરકાર બનાવશે તે નક્કી કરવા માટે સમગ્ર દેશ નજીકથી નજર રાખી રહ્યો છે. બંગાળમાં 23 અને 29 એપ્રિલના રોજ બે તબક્કામાં મતદાન થયું હતું. ચૂંટણી સ્પર્ધા મુખ્યત્વે મમતા બેનર્જીની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC), ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) અને કોંગ્રેસ-ડાબેરી ગઠબંધન વચ્ચે છે. બંગાળમાં આ ચૂંટણીમાં રેકોર્ડ મતદાન નોંધાયું છે, જેનાથી રાજકીય ભાવનાઓ વધી ગઈ છે. બંને તબક્કામાં મતદાન 90 ટકાથી વધુ થયું છે, જે બંગાળના ચૂંટણી ઇતિહાસમાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
અંતિમ પરિણામો પહેલા એક્ઝિટ પોલના આંકડાઓએ ચૂંટણી ઉત્સાહમાં વધારો કર્યો છે. ભાજપ ગઠબંધન અને ટીએમસી વચ્ચે નજીકની સ્પર્ધાની આગાહી કરવામાં આવી છે. કેટલાક સર્વેક્ષણો દર્શાવે છે કે ભાજપ આગળ વધી રહી છે, જ્યારે અન્ય સર્વેક્ષણો દર્શાવે છે કે મમતા બેનર્જી ફરીથી ચૂંટણી જીતશે. કોંગ્રેસ-ડાબેરી ગઠબંધન આ વખતે નબળી સ્થિતિમાં હોવાનું જણાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે
After the first round of counting, West Bengal CM and TMC candidate, Mamata Banerjee, is leading with 1996 votes from the Bhabanipur Assembly Constituency.
BJP candidate Suvendu Adhikari is in the second position
Counting continues pic.twitter.com/JLHfnNihwp
— ANI (@ANI) May 4, 2026
Bengal Election Result 2026 Live: આ પરિવર્તનની લહેર
બંગાળમાં મતદાનમાં મોટો ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. શરૂઆતના વલણો દર્શાવે છે કે ભાજપને 48% મત મળ્યા છે, જ્યારે ટીએમસીને 37% મત મળ્યા છે. વલણો અંગે ભાજપના નેતા દિલીપ ઘોષે ઝી ન્યૂઝને જણાવ્યું હતું કે આ પરિવર્તનની લહેર છે. "ગઈ વખતે અમને ઓછો અનુભવ હતો, પરંતુ આ વખતે ભાજપ સરકાર બનાવશે,"
Bengal Election Result 2026 Live: કુશાસનથી કંટાળી ગઈ જનતા
ભાજપના નેતા અને પશ્ચિમ બંગાળના ભાજપ પ્રભારી મંગલ પાંડેએ કહ્યું કે જો તેમની (મમતા બેનર્જીની) સરકારે 15 વર્ષ સુધી બંગાળને યોગ્ય રીતે ચલાવ્યું હોત, તો આજે તેમની પાર્ટી આ સ્થિતિમાં ન હોત. પશ્ચિમ બંગાળના લોકો તેમના કુશાસનથી કંટાળી ગયા હતા. તેમણે લોકોમાં ભયનું વાતાવરણ ઉભું કર્યું હતું. ઉભરતા વલણો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે બંગાળના લોકોએ પોતાનો ડર દૂર કરી લીધો છે. ચૂંટણી પંચ દરેક વસ્તુ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને બંગાળમાં ડબલ-એન્જિન સરકાર બનાવવામાં આવશે.
West Bengal Election Results Live: વિકાસ એ નવી રાજનીતિ છે: ભાજપ
પશ્ચિમ બંગાળ ભાજપ પ્રમુખ સમિક ભટ્ટાચાર્યએ જણાવ્યું હતું કે બંગાળીઓએ સ્વતંત્રતા પછી આવી ચૂંટણીઓ જોઈ નથી અને તેને રાજ્ય માટે એક ઐતિહાસિક ક્ષણ ગણાવી હતી. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે બંગાળને તેની વર્તમાન ચૂંટણી સંસ્કૃતિથી મુક્ત થવાની જરૂર છે. તેમણે દલીલ કરી હતી કે જો બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશ જેવા રાજ્યો તેમની મતદાન પદ્ધતિ બદલી શકે છે, તો બંગાળ પણ બદલી શકે છે. ભટ્ટાચાર્યએ વધુમાં કહ્યું હતું કે ભારત "મોદીકૃત" બની રહ્યું છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ભારતીય રાજકારણને એક નવી વ્યાખ્યા આપી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે "નવો ધર્મ લોકશાહી છે અને નવી રાજનીતિ વિકાસ છે," અને પાર્ટી આ વિચારસરણી સાથે આગળ વધી રહી છે.
West Bengal Election Results Live: બંગાળમાં ભાજપને બહુમતી મળી
બંગાળના વલણોમાં ભાજપે બહુમતીનો આંકડો પાર કરી લીધો છે. 293 બેઠકોમાંથી 256 બેઠકોના વલણો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં ભાજપ 148 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે ટીએમસી 102 બેઠકો પર આગળ છે. ડાબેરીઓ એક બેઠક પર આગળ છે.
West Bengal Election Results Live: બંગાળમાં TMC એ ઘટાડી ભાજપની લીડ
મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળની TMC એ વાપસી કરી છે. તે હવે 121 બેઠકો પર આગળ છે. ભાજપની લીડ હવે બહુમતીથી નીચે આવી ગઈ છે. ભાજપની લીડ, જે 150 થી વધુ હતી, હવે ઘટીને 139 થઈ ગઈ છે.
Bengal Election Result 2026 Live: સુનીલ બંસલ ભાજપ કાર્યાલય પહોંચ્યા
ગણતરી દરમિયાન ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી સુનીલ બંસલ સોલ્ટ લેક સ્થિત ભાજપ કાર્યાલય પહોંચ્યા.
Bengal Election Result 2026 Live: સુનીલ બંસલ ભાજપ કાર્યાલય પહોંચ્યા
ગણતરી દરમિયાન ભાજપના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી સુનીલ બંસલ સોલ્ટ લેક સ્થિત ભાજપ કાર્યાલય પહોંચ્યા.
Bengal Election Result 2026 Live: ભાજપના કાર્યકરોમાં ઉજવણીનો માહોલ
પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીના વલણો દર્શાવે છે કે ભાજપ આગળ છે, તેમ ભાજપના કાર્યકરોમાં ઉજવણીનો માહોલ છવાઈ ગયો છે.
Bengal Election Result 2026 Live: 166 બેઠકો પર ભાજપ આગળ
પશ્ચિમ બંગાળની ચૂંટણીના વલણો ભાજપની લીડ દર્શાવે છે, તેથી ભાજપના કાર્યકરોમાં ઉજવણીનો માહોલ છે. શરૂઆતના વલણો દર્શાવે છે કે ભાજપ 166 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે ટીએમસી 120 બેઠકો પર આગળ છે.
Bengal Election Result 2026 Live: મતગણતરી પ્રક્રિયા દરમિયાન સુવેન્દુ અધિકારીએ વાત કરી
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભામાં વિપક્ષના નેતા અને નંદીગ્રામ અને ભવાનીપુર મતવિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર સુવેન્દુ અધિકારીએ કહ્યું, "ભવાનીપુરમાં છ થી સાત રાઉન્ડની ગણતરી પછી, હું સારું પ્રદર્શન કરીશ. મને નંદીગ્રામમાં અપેક્ષા કરતા વધુ મત મળ્યા. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે ભાજપ સરકાર બનાવશે. આ વખતે હિન્દુ એકત્રીકરણ થયું છે; મુસ્લિમોએ ટીએમસીને વારંવાર મતદાન કર્યું નથી. કેટલાક મત મુસ્લિમ તરફી પક્ષને ગયા છે. હવે આમાં ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી."
Bengal Election Result 2026 Live: ઇતિહાસ રચવા જઈ રહ્યું છે ભાજપ
પશ્ચિમ બંગાળમાં મત ગણતરી ચાલુ હોવાથી ભાજપના નેતા શિશિર બાજોરિયાએ કહ્યું કે આજે સ્પષ્ટ છે કે ટુંક સમયમાં બધું સ્પષ્ટ થઈ જશે, અને ભાજપ પ્રચંડ વિજય સાથે ઇતિહાસ રચવા જઈ રહ્યો છે.
Bengal Election Result 2026 Live: 161 બેઠકો પર ભાજપ આગળ
પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપે પોતાની લીડ જાળવી રાખી છે, શરૂઆતના વલણોમાં પાર્ટી 161 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે ટીએમસી 116 બેઠકો પર આગળ છે.
Kharagpur Sadar Chunav Result 2026 Live Updates: ખડગપુર સદરથી છે દિલીપ ઘોષની અગ્નિપરીક્ષા
ખડગપુર સદરથી ભાજપના ઉમેદવાર દિલીપ ઘોષ માટે આ ચૂંટણી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. વર્ષ 2024ની લોકસભા ચૂંટણીમાં બર્ધમાન-દુર્ગાપુર બેઠક હાર્યા બાદ બંગાળમાં ભાજપના વિસ્તરણનો શ્રેય ઘોષને જાય છે. "બહારના" તરીકે ઓળખાવાના આરોપો વચ્ચે તેમનું ભૂતપૂર્વ પદ જાળવી રાખવું એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર છે.
West Bengal Election Results Live: 2,872 મતોથી લક્ષ્મીકાંત આગળ
ઝારગ્રામ વિધાનસભા બેઠક પર ભાજપના લક્ષ્મીકાંત હાલમાં 2,872 મતોથી આગળ છે, જ્યારે ટીએમસીના મંગલ સોરેનને અત્યાર સુધીમાં 8,303 મત મળ્યા છે. આ બેઠક માટે હાલની ગણતરીમાં લક્ષ્મીકાંતને 11,175 મત મળ્યા છે.
West Bengal Election Results Live: સુવેન્દુ ભવાનીપુરમાં મમતા પર 3,000 મતોથી આગળ હોવાનો દાવો
સુવેન્દુ અધિકારીએ દાવો કર્યો છે કે તેઓ ભવાનીપુર મતવિસ્તારમાં મમતા બેનર્જીથી 3,000 મતોથી આગળ છે.
સત્તાવાર ચૂંટણી પંચના ટ્રેન્ડ
Official Election Commission trends |
Assam: BJP leading on 14, BOPF on 3 and Congress on 2 Keralam: Congress leading on 21, CPI(M) on 11, IUML on 5
Puducherry: AINRC 2, AIADMK leading on 1
Tamil Nadu: AIADMK leading on 7, TVK on 4 and DMK on 3
West Bengal: BJP leading on 3,… pic.twitter.com/8odYHGwtVD
— ANI (@ANI) May 4, 2026
#WATCH | West Bengal assembly elections | North 24 Parganas: On BJP candidate Arjun Singh's tweet, BJP leader Raju Sahani says, "It seems someone from the TMC might have lodged a complaint regarding my resort, specifically, alleging that a gathering was taking place there.… pic.twitter.com/AozkTW72Ra
— ANI (@ANI) May 4, 2026
Jhargram Chunav Result 2026 Live Updates: પીએમ મોદીએ જ્યાં ખાધી હતી ઝાલમુડી, ત્યાં બીજેપીના ઉમેદવાર આગળ
ઝારગ્રામ વિધાનસભા બેઠક પરથી લક્ષ્મીકાંતને અત્યાર સુધીમાં 5,156 મત મળ્યા છે, જ્યારે ટીએમસીના મંગલ સરેન 4,180 મતો સાથે બીજા સ્થાને છે. આ બેઠક પર લક્ષ્મીકાંત 976 મતોથી આગળ છે. ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન પીએમ મોદીએ ઝાલમુડી ખાધી હતી, જે સોશિયલ મીડિયા અને દરેક જગ્યાએ ચર્ચાનો વિષય બની હતી. હવે, ભાજપ આ બેઠક પર આગળ છે.
Kharagpur Sadar Chunav Result 2026 Live Updates: ખડગપુર સદરને કહેવામાં આવે છે "મિની ઈન્ડિયા"
પશ્ચિમ બંગાળના ખડગપુર સદર મતવિસ્તારને તેની ભાષાકીય વિવિધતાને કારણે "મિની ઈન્ડિયા" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. બંગાળી ભાષી મતદારો લગભગ 38% લઘુમતી ધરાવે છે, જ્યારે તેલુગુ ભાષીઓ વસ્તીના 30% છે. આ ઉપરાંત, ઓડિયા, હિન્દી, મરાઠી અને પંજાબી ભાષીઓ પણ અહીં રહે છે.
West Bengal Election Results Live: બંગાળમાં શરૂઆતી ટ્રેન્ડમાં ટાઈટ ફાઈટ
પશ્ચિમ બંગાળમાં શરૂઆતના ટ્રેન્ડમાં કડક લડાઈના સંકેત મળી રહ્યા છે. ક્યારેક ભાજપ તો ક્યારેક ટીએમસી આગળ છે. હાલમાં, ભાજપ 140 વિધાનસભા બેઠકો પર આગળ છે. ટીએમસી પણ પાછળ નથી. મમતા બેનર્જીની પાર્ટી 125 બેઠકો પર આગળ છે.
#WATCH कोलकाता: जोरासांको विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय ओझा ने कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है...जनता का आशीर्वाद और साथ हमें मिला है...बंगाल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाना और लोगों ने जाकर वोट किया, यही सबसे बड़ी जीत है... " pic.twitter.com/47uUaK8IiU
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2026
Bengal Election Result 2026 Live: ડાબેરીઓએ એક કલાકમાં પણ નથી ખુલ્યું ખાતું
બંગાળમાં ભાજપે પોતાની લીડ જાળવી રાખી છે. શરૂઆતના વલણો દર્શાવે છે કે ભાજપ 135 બેઠકો પર આગળ છે, જ્યારે ટીએમસી 130 બેઠકો પર આગળ છે. ડાબેરીઓએ એક કલાકમાં પણ ખાતું ખોલ્યું નથી.
Bengal Assembly results LIVE: બાગનાન અને આમતામાં TMC આગળ, કોંગ્રેસ બે બેઠકો પર આગળ
શરૂઆતી ટ્રેન્ડમાં દર્શાવે છે કે બાગનાન અને આમતામાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ આગળ છે. બોલપુર, ચંચલ, સુજાપુર અને રતુઆ વિધાનસભા બેઠકો પર પણ ટીએમસી આગળ છે. દરમિયાન, માલતીપુર અને મોથાબારીમાં કોંગ્રેસ આગળ છે.
Bengal Assembly results LIVE: નોઆપરામાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અર્જુન સિંહ શરૂઆતથી આગળ
નોઆપરા વિધાનસભા મતવિસ્તારના શરૂઆતના વલણોમાં ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અર્જુન સિંહ આગળ ચાલી રહ્યા છે. ઉત્તર 24 પરગણામાં આવેલી આ બેઠકે અગાઉ રાજકીય વિવાદ ઉભો કર્યો હતો. દત્તાપુકુર વિસ્તારમાં રસ્તાના કિનારે સેંકડો સ્લિપ વિખરાયેલી મળી આવતા વિવાદ શરૂ થયો હતો. આ સ્લિપ 29 એપ્રિલની વિધાનસભા ચૂંટણી દરમિયાન ઉપયોગમાં લેવાતા વોટર વેરિફાયેબલ પેપર ઓડિટ ટ્રેઇલ (VVPAT) મશીનોમાંથી હોવાનું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઘટના બાદ ભાજપ, ટીએમસી અને સીપીઆઈ(એમ) એ ચૂંટણી પંચની આકરી ટીકા કરી હતી અને તેના પર ઘોર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો હતો. જોકે, ચૂંટણી પંચે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ સ્લિપ વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા કરવામાં આવેલા મોક પોલનો ભાગ હતી.
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: ટીએમસીની લવલી મૈત્રાથી આગળ છે 'મહાભારત' ની દ્રૌપદી
West Bengal Vidhan Sabha Chunav Parinam: અમે ૧૬૮-૧૭૪ બેઠકો જીતીશું: ભાજપ
માનિકતલા વિધાનસભા મતવિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર તાપસ રોયે કહ્યું, "મારા અંદાજ મુજબ, અમે ૧૬૮ થી ૧૭૪ બેઠકો જીતીશું. તેમને (ટીએમસી) એ હકીકત ગમતી ન હતી કે આ ચૂંટણીમાં કોઈ રક્તપાત થયો નથી, કોઈ લાશ મળી નથી અને કોઈ રક્તપાત થયો નથી."
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: શરૂઆતના વલણોમાં TMC ભાજપથી આગળ
બંગાળમાં મત ગણતરી ચાલુ છે. શરૂઆતના વલણો દર્શાવે છે કે TMC ભાજપથી આગળ છે. TMC 83 સાથે અને BJP 90 સાથે આગળ છે.
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live મમતા બેનર્જીના ભવાનીપુર મતવિસ્તારમાં સુવેન્દુ આગળ
નદિયાના નવદ્વીપ અને કૃષ્ણનગરમાં પોસ્ટલ બેલેટ ગણતરીમાં ભાજપ આગળ છે, જ્યારે શમશેરગંજમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC) આગળ છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે, ભવાનીપુરમાં સુવેન્દુ અધિકારીએ મમતા બેનર્જી કરતાં શરૂઆતમાં આગળ છે.
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: માણિકતલા વિધાનસભા મતવિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર
માણિકતલા વિધાનસભા મતવિસ્તારના ભાજપના ઉમેદવાર તાપસ રોય કહે છે, "મારા રૂઢિચુસ્ત અંદાજ મુજબ, અમને 168 થી 174 બેઠકો મળશે. તેમને (ટીએમસી) એ હકીકત પસંદ નથી કે આ ચૂંટણીમાં કોઈ રક્તપાત થયો નથી, કોઈ મૃતદેહ મળ્યો નથી, કોઈ રક્તપાત થયો નથી..."
#WATCH | West Bengal Assembly Elections 2026 | Kolkata: BJP Candidate from Maniktala Assembly Constituency Tapas Roy says, "According to my conservative assessment, we will get 168 to 174 seats. They (TMC) do not like the fact that there was no bloodshed in this election, no dead… pic.twitter.com/6rqKARRuYQ
— ANI (@ANI) May 4, 2026
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: બંગાળમાં ભાજપ ઝડપથી વધી રહ્યું છે આગળ
પશ્ચિમ બંગાળમાં મતગણતરી શરૂ થતાં જ શરૂઆતી બેલેટ પેપરની મતગણતરી ભાજપની તરફેણમાં રહી છે. વલણો દર્શાવે છે કે બંગાળમાં ભાજપ 62 બેઠકો પર આગળ છે. રાજ્યમાં ટીએમસી 51 બેઠકો પર આગળ છે.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: A verbal argument broke out between the counting agents of TMC and BJP outside the counter centre at Sakhawat Memorial School in Bhabanipur assembly constituency.
Counting of votes for 293 Assembly constituencies of the state will begin at 8 AM… pic.twitter.com/cvJOrqHC6i
— ANI (@ANI) May 4, 2026
Assembly Election Results 2026: બંગાળમાં રસાકસી, શરૂઆતી વલણમાં BJP આગળ, TMC પાછળ
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: ટીએમસીએ ચૂંટણી પંચ પર લગાવ્યો આરોપ
ટીએમસી નેતા અને શ્યામપુકુર મતવિસ્તારના ઉમેદવાર ડૉ. શશી પંજાએ કહ્યું, "અમે બધા દસ્તાવેજો લાવ્યા છીએ જેના આધારે અમે ગણતરી પર નજર રાખી રહ્યા છીએ. આ બધું ચૂંટણી પંચનું કામ છે. બધું જ ઉછાળવામાં આવી રહ્યું છે. શું આપણે અહીં લડવા આવ્યા છીએ? શું આપણે અહીં ગોળીઓ, ગનપાઉડર અને પિસ્તોલ લઈને આવ્યા છીએ?"
જુઓ Live TV
Tamil Nadu Election Results: ડીએમકે પોસ્ટ્સ - અમે આર્યવાદને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા આવ્યા છીએ
તમિલનાડુ ચૂંટણી પરિણામો પહેલ શાસક પાર્ટી ડીએમકેની આઇટી શાખાએ પોસ્ટ કર્યું, "અમે દ્રવિડવાદના વારસદાર છીએ, જે આર્યવાદને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા આવ્યા છીએ."
ஆரியத்தை வேரறுக்க வந்த திராவிடத்தின் வாரிசுகள் நாங்கள்!#DMKWinsTamilNadu pic.twitter.com/LxxBxRJI2N
— DMK IT WING (@DMKITwing) May 4, 2026
Bengal Chunav Results: ટીએમસી ઉમેદવારે કહ્યું કે મમતા ચોથી વખત સરકાર બનાવશે
મીડિયા સાથે વાત કરતા બારાબાનીથી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બિધાન ઉપાધ્યાયે તેમના પક્ષની જીત પર મજબૂત વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો. તેમણે દાવો કર્યો કે મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વ હેઠળ, પશ્ચિમ બંગાળ સતત ચોથી વખત "મા માટી માનુષ" સરકારની રચના જોવા માટે તૈયાર છે. સ્થિરતા પર ભાર મૂકતા, ઉપાધ્યાયે કહ્યું કે રાજ્યમાં શાંતિ અને વ્યવસ્થા જાળવવી તેમની ટોચની પ્રાથમિકતા છે.
Bengal Chunav Results: સ્ટ્રોંગ રૂમના તાળા ખોલવાનું શરૂ
બંગાળથી લઈને આસામ અને તમિલનાડુ સુધીના પાંચ રાજ્યોમાં સ્ટ્રોંગ રૂમના તાળા ખોલવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. બધા સ્ટ્રોંગ રૂમમાં સુરક્ષા કડક કરવામાં આવી છે. આ વખતે, સ્ટ્રોંગ રૂમ ખોલવાનું વીડિયોગ્રાફી કરવામાં આવી રહી છે. મત ગણતરી ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે.
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: મત ગણતરી પહેલા મહુઆ મોઇત્રાનો મોટો આરોપ: ચાર સ્ટ્રોંગ રૂમમાં સીસીટીવી બંધ
ટીએમસી સાંસદ મહુઆ મોઇત્રાએ સ્ટ્રોંગ રૂમની સુરક્ષા પર સવાલ ઉઠાવતા આરોપ લગાવ્યો કે રાજ્યભરના ચાર સ્ટ્રોંગ રૂમમાં સીસીટીવી બંધ રહ્યા. અગાઉ, ભાજપ અને ટીએમસીએ પણ સ્ટ્રોંગ રૂમમાં સીસીટીવી દેખરેખ પર સવાલ ઉઠાવ્યા હતા.
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: નંદીગ્રામમાં જીતને લઈને TMC ને વિશ્વાસ
નંદીગ્રામથી TMC ઉમેદવાર પવિત્રા કરે કહ્યું, "હું અને મારા બધા પક્ષના કાર્યકરો અને સમર્થકો જાણીએ છીએ કે નંદીગ્રામમાં તૃણમૂલ જીતી રહ્યું છે; બાકીનું બધું સમયની વાત છે. અમને 100 ટકા વિશ્વાસ છે કે અમે નંદીગ્રામમાં જીતીશું. અમે બધાના આશીર્વાદ સાથે મત ગણતરી માટે જઈ રહ્યા છીએ."
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: ભવાનીપુરમાં હંગામો, મતગણતરી પહેલા તણાવ
કોલકાતાના ભવાનીપુરમાં મતગણતરી શરૂ થાય તે પહેલાં હળવો હંગામો જોવા મળ્યો. મતગણતરી એજન્ટો વચ્ચે સૂત્રોચ્ચાર થયા અને પ્રવેશને લઈને વિવાદ થયો. સુરક્ષા દળો ઘટનાસ્થળે હાજર છે. આ બેઠકને હાઇ-પ્રોફાઇલ માનવામાં આવે છે, જ્યાં ભારે હોડ જામેલી છે.
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: એક્ઝિટ પોલના અંદાજો
ફાઈનલ પરિણામો પહેલા એક્ઝિટ પોલના આંકડાઓએ રાજકીય ગરમાવો વધારી દીધો છે. ભાજપ ગઠબંધન અને TMC વચ્ચે કાંટાની ટક્કરનો અંદાજ છે. કેટલાક સર્વેમાં ભાજપને લીડ મળતી દેખાઈ રહી છે. અન્ય સર્વેક્ષણો મમતા બેનર્જીની વાપસીના સંકેત આપી રહ્યા છે. કોંગ્રેસ-ડાબેરી ગઠબંધન આ વખતે નબળી સ્થિતિમાં હોય તેવું જણાય છે. શું મમતા બેનર્જી પોતાની સત્તા જાળવી રાખવામાં સફળ થશે કે પછી ભાજપ બંગાળમાં નવો ઇતિહાસ રચશે? તમામ અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો.
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: 2026ની ચૂંટણીના મુખ્ય મુદ્દાઓ
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની 293 બેઠકો પર આજે ફેંસલો આવશે. આ વખતે બંગાળમાં બે તબક્કામાં (23 અને 29 એપ્રિલ) મતદાન થયું હતું. મુકાબલો મુખ્યત્વે મમતા બેનર્જીની તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC), ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP) અને કોંગ્રેસ-ડાબેરી ગઠબંધન વચ્ચે છે. બંને તબક્કામાં 90% થી વધુ મતદાન નોંધાયું છે, જે બંગાળના ચૂંટણી ઈતિહાસમાં ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. આ ભારે મતદાને તમામ રાજકીય પક્ષોના ધબકારા વધારી દીધા છે.
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: રાજ્યને ઔદ્યોગિકીકરણ તરફ વાળવાનો પ્રયાસ
કોઈપણ રાજ્યમાં લોકશાહી રીતે ચૂંટાયેલી કોમ્યુનિસ્ટ સરકારનું આ સૌથી લાંબુ શાસન માનવામાં આવે છે. આ ગાળાના સૌથી પ્રભાવશાળી નેતા જ્યોતિ બસુ હતા, જેઓ 1977 થી 2000 સુધી મુખ્યમંત્રી રહ્યા અને એક સ્થિર સત્તાવાર માળખું ઊભું કર્યું. તેમના પછી બુદ્ધદેવ ભટ્ટાચાર્યએ કમાન સંભાળી અને રાજ્યને ઔદ્યોગિકીકરણ તરફ વાળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
West Bengal Assembly Election Result 2026 Live: બંગાળનો રાજકીય ઈતિહાસ: 1977 થી અત્યાર સુધી
આપણે બંગાળના રાજકીય ઇતિહાસ પર એક નજર કરીએ. આજની સવાર માત્ર ચૂંટણી પરિણામોનો દિવસ નથી, પરંતુ ત્રણ દાયકાથી વધુ લાંબી રાજકીય સફરના એક નવા વળાંકનો ફેંસલો પણ છે. એક એવું રાજ્ય જેણે 34 વર્ષ સુધી ડાબેરી શાસન જોયું, ત્યારબાદ 'પરિવર્તન'ના નામે સત્તા બદલાઈ; હવે જોવાનું એ રહેશે કે શું આજે ફરી બંગાળ મોટા ફેરફારના ઉંબરે ઊભું છે? બંગાળમાં આજે શું થશે તે તો પરિણામો પછી જ ખબર પડશે, પરંતુ આપણે 1977ના વર્ષને યાદ કરીએ. પશ્ચિમ બંગાળમાં 1977ની ચૂંટણી ભારતીય રાજકારણ માટે ટર્નિંગ પોઈન્ટ સાબિત થઈ હતી. આ વર્ષે લેફ્ટ ફ્રન્ટે સત્તા સંભાળી અને ત્યારપછી જે સિલસિલો શરૂ થયો તે 2011 સુધી અવિરત ચાલ્યો, એટલે કે પૂરા 34 વર્ષ.