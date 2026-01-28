બારામતી પ્લેન ક્રેશનો Live Video, અચાનક નીચે પડી રહેલું વિમાન CCTVમા કેદ
Baramati Plane Crash: બારામતીમાં વિમાન દુર્ઘટનાનો લાઇવ વીડિયો સામે આવ્યો છે. ગોજુબાવી ગ્રામપંચાયતના સીસીટીવીમાં આ ઘટના કેદ થઈ છે.
બારામતીઃ મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં થયેલી વિમાન દુર્ઘટનાનો લાઈવ વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે ગણતરીની સેકેન્ડમાં વિમાન ક્રેશ થઈ ગયું છે. આ વીડિયોમાં વિમાન ક્રેશનો મંજર સામે આવ્યો છે. બારામતી ગોજુબાવી ગ્રામપંચાયતના સીસીટીવીમાં વિમાન પડવાની ઘટના કેદ થઈ છે.
અજીત પવારનું નિધન
મહારાષ્ટ્રના બારામતીમાં આજે સવારે વિમાન ક્રેશની ઘટનામાં નાયબ મુખ્યમંત્રી અજીત પવારનું નિધન થયું છે. બારામતી રનવે પર ઉતરવાના પ્રયાસ દરમિયાન આ વિમાન ક્રેશ થયું હતું. વિમાનમાં સવાર કુલ પાંચ લોકોના મોત થયા હતા.
અધિકારીઓ અનુસાર અજિત પવાર (66) અને ચાર અન્ય લોકોને લઈને જઈ રહેલું વિમાન બારામતી એરપોર્ટ પર સવારે આઠ કલાક 50 મિનિટ પર દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. આ દુર્ઘટનામાં વિમાનમાં સવાર બધા પાંચ લોકોના મોત થયા હતા. મહિલાએ જણાવ્યું કે તેણે સવારે વિમાનને બારામતી એરપોર્ટ પર ઉચર ચક્કર લગાવતું જોયું હતું.
બારામતી વિમાન દુર્ઘટનાના વધુ એક CCTV આવ્યા સામે,#baramatiplanecrash #Maharashtra #AjitPawar #BreakingNews #Zee24Kalak pic.twitter.com/cqHjjQiPrx
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) January 28, 2026
અમારા ઘરો સુધી અવાજ સંભળાયોઃ પ્રત્યક્ષદર્શી
મહિલાએ કહ્યું- વિમાને હવામાં એક ચક્કર લગાવ્યું, તે થોડું સ્થિર જોવા મળી રહ્યું હતું. જ્યારે વિમાન ઉતરવા માટે રનવે તરફ વધી રહ્યું હતું, ત્યારે તે જમીન સાથે જોરથી ટકરાયું અને વિસ્ફોટ થઈ ગયું. આ ધમાકાનો અવાજ અમારા ઘર સુધી સંભળાયો હતો.
