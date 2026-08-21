/જયપુરમાં શાળાની હાલત જોવા પહોંચેલા CJPના કાર્યકરોને ગ્રામીણોએ ભગાડી મૂક્યા, હાથાપાઈ-મારપીટનો પણ આરોપ

કોકરોચ જનતા પાર્ટી હાલ 'સ્કૂલ ઠીક કરો' અભિયાન ચલાવી રહી છે અને તે અંતર્ગત રાજસ્થાનના પાટનગર જયપુરના બગરુ વિસ્તારમાં આવેલા રામપુરા-કંવરપુરા ગામમાં સરકારી સ્કૂલની સ્થિતિ ચેક કરવા માટે તેણે કેટલાક કાર્યકરોને મોકલ્યા હતા પરંતુ ભારે હંગામો મચી ગયો. વાત જાણે એમ છે કે સીજેપીના કાર્યકરોને ગ્રામીણોએ ખદેડી મૂક્યા. આ મામલે સીજેપી પ્રવક્તા આશુતોષ રાંકાએ આરોપ લગાવ્યો કે તેમની ટીમના લોકો સાથે ભાજપના કાર્યકરોએ મારપીટ કરી અને ગાડીઓના કાચ ફોડી નાખ્યા.
શું છે મામલો
સીજેપીના કાર્યકરો સવાર સવારમાં રામપુરા કંવરપુરા ગામની રાજકીય પ્રાથમિક શાળાએ પહોંચ્યા તો ભારે હોબાળો મચ્યો. સીજેપીના કાર્યકરો ત્યાં શાળાની સ્થિતિ ચેક કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. ગામવાળાઓએ તેમનો વિરોધ કર્યો અને તેમને ભગાડી મૂક્યા. થોડીવારમાં આશુતોષ રાંકા પોતે ત્યાં પહોંચ્યા તો ગ્રામીણોએ તેમના વિરુદ્ધ નારેબાજી શરૂ કરી દીધી.
VIDEO | Jaipur, Rajasthan: Cockroach Janata Party (CJP) co-convenor Ashutosh Ranka and others chased away by locals as they tried to visit Bagru village. Shivangi Sharma, CJP worker, says, "They attacked our workers, saying we are terrorists, Naxals. What is this outsider...… https://t.co/MqgiMSCt8R pic.twitter.com/U3VjdVgrl4
— Press Trust of India (@PTI_News) August 21, 2026
માહોલ તણાવવાળો થઈ ગયો અને જોતજોતામાં તો ધક્કા મુક્કી પણ શરૂ થઈ ગઈ. ગ્રામીણોએ સીજેપીના કાર્યકરોની પીટાઈ કરી અને તેમને ગામમાં દોડાવ્યા. ગાડીઓના કાચ પણ ફોડી નાખ્યા. ગ્રામીણોએ કાર્યકરો પર રેતી પણ ઉછાળી અને પથ્થરબાજી કરી હોવાના પણ આરોપ છે.
શું કહ્યું અભીજિત દીપકેએ
સીજેપીના ફાઉન્ડર અભીજિત દીપકેએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર આખા ઘટનાક્રમ પર પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે આશુતોષ પર ભાજપના ગુંડાઓએ રાજસ્થાનમાં હુમલો કર્યો છે. રાજસ્થાન પોલીસે આવું કરવા દીધુ છે.
Ashu has been attacked by BJP goons in Rajasthan.
Ashu and other volunteers of CJP were beaten up and have been injured.@PoliceRajasthan has allowed this to happen. pic.twitter.com/pc7c3GCAfV
— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 21, 2026
આ મામલે આશુતોષ રાંકાએ શું કહ્યું
જ્યારે કાર્યકરો સાથે ગેરવર્તણૂંક થઈ તો સોશિયલ મીડિયા પર આશુતોષ રાંકાએ આરોપ લગાવ્યો કે ગામમાં પહોંચેલા લોકો અસલમાં ગ્રામીણો નહીં પરંતુ ભાજપના જ બોલાવાયેલા લોકો હતા. જેમનો મુખિયા કમલ પ્રધાન ગરીબોની જમીન પર કબજો જમાવવાનું કામ કરે છે. રાંકાએ એવું પણ કહ્યું કે, તેમની ટીમના જે સાથી પહેલેથી હાજર હતા તેમની સાથે ભાજપના કાર્યકરોએ મારપીટ કરી.
यह वहाँ के गाँव वाले नहीं भाजपा के बुलाये हुए गुंडे है। इनका सरगना कमल प्रधान वहाँ गरीब लोगों की ज़मीन पर कब्जे का काम करता है।
बच्चों को भैंसों में तबेले में पढ़ाया जा रहा है, और यह रोकने पर भाजपा अपने गुंडे भेज रही है।
क्या शर्मनाक स्थिति है। https://t.co/8A3SeYvpHR https://t.co/Z4g4aHZXCq
— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) August 21, 2026
રાંકાએ પોસ્ટમાં એવું પણ લખ્યું કે ભાજપને બાળકો ભેંસના તબેલામાં ભણતા રહે તે મંજૂર ચે પરંતુ જો આ શાળાઓને ઠીક કરવાની કોશિશ કરવામાં આવે તો મંજૂર નથી. તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો કે આનાથી વધુ શરમજનક વાત શું હોઈ શકે.
ગામડામાં શાળાની હાલતને લઈને પહેલેથી નારાજગી હતી. ગ્રામીણોનું કહેવું છે કે શાળાનું મકાન લાંબા સમયથી જર્જરિત હાલતમાં છે અને બાળકો ભેંસોના તબેલા જેવી જગ્યાએ બેસીને ભણવા માટે મજબૂર છે. આ મુદ્દે સીજેપી કાર્યકરો સ્કૂલમાં પહોંચ્યા હતા પરંતુ ગ્રામીણોએ તેમનો વિરોધ કર્યો. હાલ ગામડામાં તણાવનો માહોલ છે અને ગ્રામીણઓ સીજેપી વિરુદ્ધ ધરણા પર ડટેલા છે. આ મામલે સ્થાનિક રાજકારણ ગરમાયું છે.