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જયપુરમાં શાળાની હાલત જોવા પહોંચેલા CJPના કાર્યકરોને ગ્રામીણોએ ભગાડી મૂક્યા, હાથાપાઈ-મારપીટનો પણ આરોપ

કોકરોચ જનતા પાર્ટીએ હવે 'સ્કૂલ ઠીક કરો' અભિયાન શરૂ કર્યું છે અને આ અભિયાન હેઠળ રાજસ્થાનના પાટનગર જયપુરના બગરુ વિસ્તારમાં આવેલા રામપુરા-કંવરપુરા ગામની સરકારી શાળામાં સીજેપીના કાર્યકરો પહોંચ્યા તો તેમને મારપીટ કરીને ગ્રામીણોએ  ભગાડી મૂક્યા હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. જાણો વિગતો. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 21, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 11:49 AM IST
જયપુરમાં શાળાની હાલત જોવા પહોંચેલા CJPના કાર્યકરોને ગ્રામીણોએ ભગાડી મૂક્યા, હાથાપાઈ-મારપીટનો પણ આરોપ
Image Credit: AI Generated Image with pics

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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