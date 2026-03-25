Explainer : ફરી એ જ દહેશત! Google પર ટોપ સર્ચમાં 'Lockdown', શું યુદ્ધને કારણે ભારતને થશે અસર ?
Lockdown in India : સોશિયલ મીડિયા અને ગુગલ પર 'Lockdown in India 2026' ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે. લોકો ચિંતિત છે કે શું દેશમાં ફરી એકવાર કોરોના કાળની જેમ લોકડાઉન લાગવા જઈ રહ્યું છે ? આ વખતે કોઈ વાયરસ નહીં પણ યુદ્ધના કારણે પરિસ્થિતિ વિકટ બની રહી છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે Google પર 'Lockdown' કેમ ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે અને PM મોદીએ દેશની સ્થિતિ અંગે તાજેતરમાં સંસદમાં શું કહ્યું હતું.
- દુનિયા ફરી એકવાર સંકટમાં મૂકાઈ શકે છે
- યુદ્ધના કારણે પરિસ્થિતિ વિકટ બની રહી છે
- ગુગલ પર ટ્રેન્ડ થઈ રહ્યું છે 'Lockdown in India 2026'
Lockdown in India : દુનિયા ફરી એકવાર સંકટમાં મૂકાઈ છે. જ્યાં હાલાત ધીરેધીરે 2020ની યાદ અપાવી રહ્યા છે. તફાવત ફક્ત એટલો જ છે કે આ કોઈ વાયરસને કારણે નહીં પણ તેલ અને ગેસની સપ્લાય પર આવેલા ઝટકાને કારણે છે. મિડલ ઈસ્ટમાં સ્ટેટ ઓફ હોર્મુંઝની આસપાસ વધતા જતા તણાવ અને ઈરાન-અમેરિકા-ઈઝરાયેલ વચ્ચે ચાલી રહેલા ઘર્ષણ વચ્ચે ક્રૂડ સપ્લાયને મોટી અસર પહોંચી છે.
જો સ્થિતિ વધારે વકરી તો કોવિડ-19 જેવું લોકડાઉન નહીં પણ Energy Lockdown લાગી શકે છે. શું છે આ Energy Lockdown.. જોકે આવો કોઈ શબ્દ નથી પણ સ્થિતિને સમજવા માટે આ શબ્દનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. જ્યારે કોઈ દેશ પાસે ક્રૂડ, તેલ, ગેસ અને વીજળીની અછત થાય ત્યારે દેશો વપરાશ ઓછો કરવા માટે રોજિંદી કામગીરી પર કેટલાક નિયમો લાદે છે.
#Lockdown2026 અચાનક કેમ ટ્રેન્ડ થવા લાગ્યું ?
છેલ્લા 24 કલાકમાં "Lockdown in India" સતત સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. લોકોને ડર છે કે શું છ વર્ષ પહેલા જેવી પરિસ્થિતિ ફરી શરૂ થશે. આ વખતે કોવિડનો ખતરો નથી, પરંતુ 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા ઈરાન સામે અમેરિકા અને ઇઝરાયલના સંઘર્ષે નવી ચિંતાઓ ઉભી કરી છે. લોકો હવે એ સર્ચ કરી રહ્યા છે કે શું દેશમાં યુદ્ધને કારણે લોકડાઉન લાગશે. જો કે, એક્સપર્ટ દાવો કરે છે કે આ ફક્ત આશંકાની વાત છે.
6 વર્ષ પહેલા 24 માર્ચ, 2020ના રોજ ભારતમાં કોરોનાના કારણે લોકડાઉન લાગ્યું હતું. 24 માર્ચ રાષ્ટ્રવ્યાપી લોકડાઉનની જાહેરાતની વર્ષગાંઠ હતી. તેથી આ ચોક્કસ તારીખ પણ સર્ચમાં Lockdown ટ્રેન્ડ થવા પાછળનું એક મુખ્ય કારણ છે. લોકો તે સમયની યાદો શેર કરી રહ્યા હતા. જેના કારણે ઇન્ટરનેટ અલ્ગોરિધમે 'ટ્રેન્ડ' બનાવી દીધો.
શું ફરીથી વર્કફ્રોમ આવી શકે ?
પીએમ મોદીએ સંસદમાં પ્રતિક્રિયા આપ્યા બાદ લોકો વચ્ચે એ સવાલ છે કે શું સરકાર ફરીથી વર્ક ફ્રોમ હોમની જાહેરાત કરી શકે છે? જો ગ્લોબલ માર્કેટમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 130 ડોલર પહોંચે તો સરકાર વિદેશી નાણું બચાવવા માટે કોઈ વિકલ્પ બચતો નથી. ભારત કહી રહ્યું છે કે એમની પાસે ક્રૂડનો પૂરતો જથ્થો છે. સરકારે હાલમાં વિદેશથી આયાત વધારી છે. સોમવારે મોદીએ પણ સંકેત આપ્યા હતા કે આપણે એકજૂટ રહેવાની સંભાવના છે કારણ કે આ સંકટ લાંબુ ચાલી શકે છે.
मौजूदा संकट ‘टीम इंडिया’ की भी बहुत बड़ी परीक्षा है। इसमें सफलता के लिए सभी राज्य सरकारों से मेरा यह विशेष आग्रह… pic.twitter.com/WyoVV8Kblg
— Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2026
પ્રધાનમંત્રીનો ઈશારો મિડલ ઈસ્ટ પર ચાલી રહેલા યુદ્ધ પર હતો. પીએમ મોદીની પ્રતિક્રિયા બાદ જ લોકડાઉન શબ્દ ગૂગલમાં ટ્રેન્ડમાં આવ્યો છે. ઘણા યૂઝર્સ લોકડાઉનને લઈને પોસ્ટ કરી રહ્યાં છે. જોકે, હાલમાં આ માત્ર એક અફવા છે. જેમ પેટ્રોલ અને ડીઝલમાં ખોટા વાયરલ સમાચારને લઈને ગુજરાતીઓએ પેનિક કર્યું અને લાઈનો લગાવી એમ આ પણ એક અફવા છે. સરકાર ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસની આયાત માટે નવા રસ્તાઓ અપનાવી રહી છે.
અન્ય દેશોમાં શું છે સ્થિતિ ?
પાકિસ્તાન, થાઈલેન્ડ, વિયેતનામ, બાંગ્લાદેશ અને ફિલિપિન્સ જેવા દેશોએ તો પેટ્રોલ અને ડીઝલનો વપરાશ ઘટાડવા માટે Work From Homeની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ સાથે ઘરોમાં એસીનું તાપમાન 26 ડિગ્રીથી ઉપર રાખવા માટે નિર્દેશો કરાયા છે. કેટલીક સ્કૂલ અને કોલેજોને પણ ઓનલાઈન કરી દીધી છે. જેથી ટ્રાન્સપોર્ટ થકી થતો ઈંધણ ખર્ચને ઘટાડી શકાય. આ એ સ્થિતિ છે કે સરકાર તમને એ સલાહ આપે કે બિનજરૂરી યાત્રાઓ ટાળો, ઓફિસનું કામ ઘરેથી કરો, એસી ઓછી માત્રામાં ચલાઓ અને જરૂરી ના હોય એ કામ ટાળી દો એટલે સમજવાનું કે સ્થિતિ એ તરફ જઈ રહી છે.
ભારતમાં હાલમાં લોકડાઉન જેવી સ્થિતિ નથી પણ હાલાત જે દિશામાં જઈ રહ્યાં છે એ ચિંતા જરૂર વધારે છે. આ સંકટ આપણને યાદ અપાવે છે કે ઉર્જા એ ફક્ત સુવિધા નથી પણ અર્થવ્યવસ્થાની રીઢ છે. જો હાલાતમાં સુધારો નહીં થાય તો તમે બદલાવ જોઈ શકો છો. આ એજ કારણ છે કે અત્યારથી સમજદારી અને તૈયારી સૌથી વધારે જરૂરી છે.
ઓસ્ટ્રેલિયામાં ગેસ/ઇંધણનું ઊભું થયું મોટું સંકટ.
ડીઝલ લગભગ ખતમ થઈ ગયું છે જેથી સુપરમાર્કેટમાં માલસામાન નથી પહોંચી રહ્યો.
ગુનેગારોએ રસ્તાઓ પર પાર્ક કરેલી કારમાંથી ગેસ/ઓઇલ કાઢવાનું શરૂ કરી દીધું છે.#Australia pic.twitter.com/YU2zMX76VJ
— Janak Dave (@dave_janak) March 24, 2026
પેટ્રોલ અને ડીઝલ બચાવવા માટે જુદા જદા દેશોએ કોરોના જેવા નિયમોની અમલવારી શરૂ કરી દીધી છે.
પાકિસ્તાન : સરકારે ઓફિસ વીક એ ફક્ત 4 દિવસનું કરી દીધું છે અને અડધા કર્મચારીઓને ઘરેથી કામ કરવાનું જરૂરી બનાવી દીધું છે કારણ કે ફ્યૂઅલનો વપરાશ ઓછો થાય.
થાઈલેન્ડ : સરકારી કર્મચારીઓને ઘરથી કામ કરવાની સલાહ અપાઈ છે. ઓફિસમાં એસી 26થી 27 ડિગ્રી પર રાખવાની સલાહ અપાઈ છે. લિફ્ટની જગ્યા પર સીડીઓ ચઢવાની તાકીદ કરાઈ છે.
વિયેતનામ : આ દેશમાં સરકારી કંપનીઓએ કહ્યું છે કે બની શકે તો કર્મચારીઓ WFH કરે જેથી ટ્રાવેલ ઓછું થાય અને ઈંઘણની બચત થાય.
ફિલિપિન્સ : સરકારી ઓફિસમાં 7 દિવસને બદલે ફક્ત 4 દિવસ કામગીરી શરૂ કરી દેવાઈ છે.
યુરોપ ( EU) : જર્મની અને ઈટાલી જેવા દેશો પણ આર્થિક દબાણમાં છે. EUએ ગેસના ભાવ કંટ્રોલમાં રાખવા માટે પ્રાઈસ કેપ લગાવી છે અને ટેક્સ ઓછો કરવા જેવા જરૂરી નિર્ણયો લીધા છે.
જાપાન અને દક્ષિણ કોરિયા : જાપાન પોતાના 45 દિવસના સ્ટોકનો ઉપયોગ કરી રહ્યું છે. દક્ષિણ કોરિયાએ પણ વીજળી માટે કોલસાનો ઉપયોગ વધાર્યો છે. જાપાનમાં ફ્યૂઅલ રાશનિંગ લાગુ છે, લોકોને એનર્જી વાઉચર અપાઈ રહ્યાં છે.
યુદ્ધ લાંબુ ખેંચાયુ અને હોર્મુંઝ ખાડી ના ખૂલી તો શું થઈ શકે ?
તમારે પ્રવાસ કે અરજવર ટાળવી પડશે. બની શકે કે વર્ક ફ્રોમ હોમ પણ આવી શકે, પેટ્રોલ અને ગેસના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે. ખાવા પીવાની ચીજવસ્તુઓ મોંઘી થઈ શકે છે. કારણ કે ટ્રાન્સપોર્ટસનો ખર્ચ વધશે. ગેસ સિલિન્ડરની અછત તો પહેલાંથી જ છે એટલે સ્ટ્રીટ ફૂડ અને હોટલમાં ખાવાનું મોંઘું બની શકે છે. એટલે કે તમારી રોજની જિંદગી થોડી સીમિત અને મોંધી બની શકે છે. સરકારે અલગ અલગ સેક્ટર માટે 7 એમ્પોર્વડ ગ્રૂપ બનાવ્યા છે જે સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યાં છે.
પીએમ મોદીએ એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ ફક્ત કેન્દ્ર સરકારની જ જવાબદારી નથી રાજ્યોએ પણ સહયોગ કરવો એટલો જ જરૂરી છે. પીએમ મોદીએ એ પણ કહ્યું છે કે યુદ્ધના કારણે હાલાત એટલા જલદી સરળ નહીં થઈ જાય આ યુદ્ધની અસર ભારત પર પણ લાંબા સમય સુધી રહેશે. હાલની સ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે ટીમ ઈન્ડીયાએ એક સાથે મળીને કામગીરી કરવી પડશે. જોકે, મોદીએ ભરોસો આપ્યો છે કે ક્યારેક ખાવા પીવાની ચીજવસ્તુઓની અછત નહીં થાય ખેતી પર પણ એની અસર નહીં થાય દેશ પાસે આ માટે પૂરતો સ્ટોક છે.
IEAનું કહેવું છે કે ફક્ત ક્રૂડનો સપ્લાય વધારવો એ જરૂરી નથી 11 માર્ચના રોજ સદસ્ય દેશોએ પોતાના ઈમરજન્સી સ્ટોકમાંથી 400 મિલિયન બેરલ તેલ કાઢવાની સહમતી આપી છે. જે અત્યારસુધીનો સૌથી મોટો નિર્ણય છે. જોકે, વપરાશ ઓછો કરવાની જરૂર છે. લોકો અને કંપનીઓ વપરાશ ઓછો કરશે તો જ રાહત મળશે.
