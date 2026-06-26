કેતન વિગ પહેરતો અને હકલાતો હોવાથી સિયાને પસંદ નહોતો,  'મેં લગ્નની ના પાડી, પણ કેતન માન્યો નહીં'

Ketan Agarwal at Lohagad Fort : સિયા અને ચેતને ભેગા મળીને પુનાના એક વેપારી પુત્રની હત્યા કરી દીધી છે. દેશભરમાં ટોક ઓફ ધી ટાઉન આ ઘટનામાં નવી નવી વિગતો બહાર આવી રહી છે હવે પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સિયાને કેમ કેતન પસંદ નહોતો. સિયા અને કેતનનો પરિવાર વર્ષોથી એકબીજાને જાણતા હતા. બંનેના લગ્ન ફાયનલ હતા અને 17 કરોડની એક હવેલી પણ બુક કરાવાઈ હત. હવે કેતન આ દુનિયામાં નથી મા બાપનો એકનો એક દીકરો છીનવાઈ ગયો છે. હવે એવી વિગતો બહાર આવી છે તમે પણ ચોંકી જશો.
એવો દાવો કરાઈ રહ્યો છે કે કેતન એ વિગ પહેરતો હતો અને થોડો હકલાતો હોવાથી તે સિયાને પસંદ નહોતો. જોકે, તેને લગ્ન કરવાનો ઈનકાર કરી દીધો હતો પણ કેતને હવે બહુ જ મોડું થઈ ગયું હોવાનું જણાવી આ બાબતને ટાળી દીધી હતી. જોકે સિયાના મનમાં આ વાત ઘર કરી ગઈ હતી. જે કેતનથી અલગ થવા માગતી હતી.
બીજી તરફ, કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે જણાવ્યું કે, "સિયા અને તેના પરિવારને ખબર હતી કે કેતન વિગનો એક પેચ લગાવે છે. અમે ક્યારેય છુપાવ્યું નહોતું. જો તેને પસંદ નહોતું તો તે સગાઈ તોડી શકતી હતી, પણ શું આ કોઈની હત્યા કરવાનું કારણ હોઈ શકે?"
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, સિયા આ લગ્નથી ખુશ નહોતી. તેણે કેતનને લગ્ન કરવાની ના પાડી હતી, પરંતુ કેતન સગાઈ તોડવા તૈયાર નહોતો.
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હાલમાં સિયા અને ચેતન બંને પોલીસ રિમાન્ડ પર છે અને પૂછપરછ દરમિયાન એકબીજાને આ હત્યાના માસ્ટરમાઇન્ડ ગણાવી રહ્યા છે.
હત્યાના બે સંભવિત કારણો; દાવો - સિયા લગ્ન માટે તૈયાર નહોતી
સિયા લગ્ન માટે તૈયાર નહોતી : પોલીસને શંકા છે કે મુખ્ય આરોપી સિયા ગોયલ લગ્ન માટે માનસિક રીતે તૈયાર નહોતી અને પરિવારના દબાણ હેઠળ કેતન સાથે લગ્ન કરવા જઈ રહી હતી. પોલીસ આ પાસાને હત્યાના સંભવિત કારણો પૈકી એક તરીકે તપાસ કરી રહી છે.
બદનામીના ડરથી પ્રેમી સાથે ભાગી ગઈ નહોતી : તેના પ્રેમી ચેતને જણાવ્યું હતું કે સિયા સગાઈ તોડીને ભાગી જવાના પક્ષમાં નહોતી. તેણીને લાગ્યું કે આમ કરવાથી તેના પરિવારને બદનામી થશે. જે પરિવારનો કોઈ વાંક નથી એ સહન કરશે.
22 જૂનના રોજ, પુણેની મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટે સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીને 29 જૂન સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે. હવે પરિવાર ન્યાય માટે ધક્કા ખાઈ રહ્યું છે. આ કેસ હવે ટોક ઓફ ધી ટાઉન બની ગયો છે.
FAQs
પ્રશ્ન ૧: કેતન અગ્રવાલની હત્યા કઈ જગ્યાએ અને કેવી રીતે કરવામાં આવી?
જવાબ: લોહગઢ કિલ્લા પરથી ઊંડી ખીણમાં ધક્કો મારીને કેતનની હત્યા કરવામાં આવી.
પ્રશ્ન ૨: કેતનની હત્યાનો મુખ્ય આરોપ કોના પર લાગ્યો છે?
જવાબ: કેતનની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરી પર.
પ્રશ્ન ૩: સિયા કેતન સાથે લગ્ન કરવા કેમ રાજી નહોતી?
જવાબ: કેતન માથા પર વિગ લગાવતો હતો અને થોડું હકલાતો હોવાથી સિયાને પસંદ નહોતો.
પ્રશ્ન ૪: સિયાએ લગ્ન તોડવાના બદલે હત્યાનો રસ્તો કેમ પસંદ કર્યો?
જવાબ: સગાઈ તોડીને ભાગી જવાથી પરિવારની બદનામી થશે તેવા ડરના કારણે.
પ્રશ્ન ૫: બંને પરિવારો વચ્ચે લગ્ન માટે કેટલા કરોડની હવેલી બુક થઈ હતી?
જવાબ: બંને પરિવારો વચ્ચે લગ્ન માટે ૧૭ કરોડની એક હવેલી બુક કરાઈ હતી.
પ્રશ્ન ૬: કિલ્લા પર ચેતન ચૌધરીએ પોતાની ઓળખ છુપાવવા શું પહેર્યું હતું?
જવાબ: કાળઝાળ ગરમી હોવા છતાં મોઢું છુપાવવા માટે આખો સમય 'હુડી' પહેરી રાખી હતી.
પ્રશ્ન ૭: સિયા અને ચેતન વચ્ચે પ્રેમસંબંધ હોવાનો સૌથી મોટો પુરાવો શું મળ્યો?
જવાબ: સિયાએ જાન્યુઆરીથી જૂન સુધી ચેતનને ૨૦૦૪ વાર ફોન કરીને ૩૩૮ કલાક વાત કરી હતી.
પ્રશ્ન ૮: હત્યાના એક દિવસ પહેલા બંને આરોપીઓએ ક્યાં બેસીને પ્લાન ફાઇનલ કર્યો હતો?
જવાબ: પુણેના કુંઢવા વિસ્તારના એક કેફેમાં યૂટ્યૂબ પર સર્ચ કરીને ખતરનાક જગ્યા નક્કી કરી હતી.
પ્રશ્ન ૯: જો કેતન કિલ્લા પરથી પડવા છતાં બચી જાય તો આરોપીઓનો બેકઅપ પ્લાન શું હતો?
જવાબ: ૨૦ જૂન પછી કેતનને રોડ એક્સિડન્ટમાં ગાડી નીચે કચડીને મારી નાખવાનો પ્લાન હતો.
પ્રશ્ન ૧૦: સિયાએ બાલી (ઇન્ડોનેશિયા) જવાની ટુર કેન્સલ કરાવવા માટે શું કર્યું હતું?
જવાબ: સિયાએ કેતન સાથે ન જવું પડે તે માટે તેનો પાસપોર્ટ છુપાવી દીધો હતો.