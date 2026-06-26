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કેતન વિગ પહેરતો અને હકલાતો હોવાથી સિયાને પસંદ નહોતો,  'મેં લગ્નની ના પાડી, પણ કેતન માન્યો નહીં'

Pune fort murder: પુણેના કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસમાં એક નવો ખુલાસો થયો છે. કેતન અગ્રવાલ માથા પર હેર વિગનો એક પેચ લગાવતો હતો અને તે થોડું હકલાતો હોવાથી સિયાને તે બિલકુલ પસંદ નહોતો. આ કારણે સિયાના મનમાં કેતન પ્રત્યે નફરત પેદા થઈ ગઈ હતી. જોકે, તેને કેતનને મારવાનો આઈડિયા પણ કેતનને કારણે જ આવ્યો હતો. જાણી લો શું છે આખો મામલો...

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 26, 2026, 09:17 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:17 PM IST
કેતન વિગ પહેરતો અને હકલાતો હોવાથી સિયાને પસંદ નહોતો,  'મેં લગ્નની ના પાડી, પણ કેતન માન્યો નહીં'

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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