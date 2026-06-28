/સગાઈ બાદ સિયાના વિચિત્ર વ્યવહારથી પરેશાન હતો પરિવાર; કેતન મર્ડર કેસની FIR માંથી ખુલ્યા હત્યાના એવા એવા બંધ પાના કે...!!

Ketan Agarwal Murder Case: મહારાષ્ટ્રના પુણે નજીક આવેલા ઐતિહાસિક લોહાગઢ કિલ્લામાં 26 વર્ષીય કેતન અગ્રવાલનું મોત કોઈ અકસ્માત નહીં, પરંતુ તેની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન દ્વારા રચવામાં આવેલું એક ભયાનક કાવતરું હતું. ત્રણ વાર હત્યાના પ્રયાસ બાદ, બંનેએ મળીને કેતનને 400 ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ધકેલી દીધો, જેના કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.
હત્યાનું કાવતરું: સીસીટીવી ફૂટેજથી ખુલાસો
પોલીસ તપાસ અને FIR મુજબ, 18 જૂનના રોજ હત્યાના દિવસે પહાડ પર ભારે ગરમી હતી. કિલ્લાના સીસીટીવી ફૂટેજમાં એક શંકાસ્પદ યુવક જોવા મળ્યો હતો, જે ભારે ગરમીમાં પણ ચહેરા પર 'હુડી' અને હેડસેટ પહેરીને કેતન અને સિયાનો પીછો કરી રહ્યો હતો. જ્યારે સિયા પાછળ ફરીને જોતી, ત્યારે તે સંતાઈ જતો. આ હુડી પહેરેલો શખ્સ સિયાનો બોયફ્રેન્ડ ચેતન ચૌધરી હતો. સિયાએ પોલીસને જણાવ્યું કે કેતનના માથા પર વાળ ઓછા હતા અને તે વિગ લગાવતો હતો, જે તેને પસંદ નહોતું. તે આ નક્કી થયેલા લગ્ન તોડીને બદનામી વહોરવા માંગતી નહોતી, પરંતુ કેતનને રસ્તામાંથી હટાવીને પોતાના અને ચેતનના સંબંધ માટે ૨-૩ વર્ષનો સમય મેળવવા માંગતી હતી.
મૃત્યુના મુખમાં ધકેલવા માટે કેવી રીતે જાળ બિછાવવામાં આવી?
કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે ૨૩ જૂને નોંધાવેલી FIR માં સિયાના તમામ કારનામાનો ઉલ્લેખ કર્યો છે...
1. વિચિત્ર વ્યવહાર અને ઝઘડા: કેતને મોત પહેલા પરિવારને જણાવ્યું હતું કે સગાઈ બાદ સિયાનો વ્યવહાર સંપૂર્ણ બદલાઈ ગયો હતો. તે નાની-નાની વાતો પર નખરા કરતી, કારણ વગર દલીલો કરતી અને હંમેશા ચેતન ચૌદરીનો ઉલ્લેખ કરતી.
2. ત્રણ વાર હત્યાનો પ્રયાસ: પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, સિયાએ કેતનને મારવાના ત્રણ પ્રયાસ કર્યા હતા. પહેલીવાર 31 મેના રોજ તેણે કેતનને ખીણમાં ધકેલ્યો હતો, પરંતુ કેતને ઝાડી પકડી લીધી હતી. ત્યારે સિયાએ સાપનું બહાનું કાઢીને પોતાને તેની રક્ષક સાબિત કરી હતી. 4 જૂને પણ તેણે પ્લાન બનાવ્યો હતો, પરંતુ કેતનની માતાએ મનાઈ કરતા ટ્રીપ કેન્સલ થઈ હતી, જેનાથી સિયા ખૂબ ગુસ્સે થઈ હતી.
3. વોટ્સએપ કોલ અને ઈમોશનલ બ્લેકમેલ: 17 જૂનની રાત્રે સિયાએ કેતનને વોટ્સએપ કોલ કરીને પોતાના જન્મદિવસનું બહાનું કાઢી લોહાગઢ ફોર્ટ ચાલવા માટે મજબૂર કર્યો હતો. તેણે કેતનની માતા સાથે પણ વાત કરી હતી અને સવારે કેતનને પોતાની કારમાં પીકઅપ કર્યો હતો. ત્યાં પહેલાથી છુપાયેલા પ્રેમી ચેતન સાથે મળીને કેતનને ૪૦૦ ફૂટ ઊંડી ખીણમાં ફેંકી દીધો હતો.
બાલી ટ્રીપ અને 17 કરોડની ડેસ્ટિનેશન વેડિંગનો પ્લાન
આ હત્યા પાછળની કડવી સચ્ચાઈ એ છે કે કેતનનો પરિવાર આ લગ્નને ખૂબ ભવ્ય બનાવવાની તૈયારીમાં હતો. રાજસ્થાનના ઉદયપુરમાં ૫ થી ૧૭ કરોડના બજેટમાં લગ્નનું આયોજન હતું. પ્રી-વેડિંગ શૂટ બાલીમાં થવાનું હતું, પરંતુ સિયાએ ચાલાકીથી કેતનનો પાસપોર્ટ કારમાંથી ગાયબ કરી દીધો હતો જેથી ટ્રીપ કેન્સલ થાય. કેતનના મોત સમયે પણ સિયાના ચહેરા પર કોઈ પસ્તાવો નહોતો, તે ખૂબ શાંત ઉભી હતી.
ન્યાયની માંગ
કેતનના માતા-પિતા અને સ્થાનિક લોકોએ ન્યાય માટે કેન્ડલલાઈટ માર્ચ કાઢી છે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે આ કેસ ફાસ્ટ-ટ્રેક કોર્ટમાં ચલાવવાની અને જાણીતા વકીલ ઉજ્જવલ નિકમને સ્પેશિયલ પ્રોસિક્યુટર તરીકે નિયુક્ત કરવાની માંગ સ્વીકારી છે. કેતનના પિતાએ ભાવુક થઈને કહ્યું, "મેં ઘરમાં વહુ લાવવાનું સપનું જોયું હતું, પણ મને શું ખબર હતી કે હું કફન ઘરે લાવીશ." બીજી તરફ, સિયાના માતા-પિતાએ પણ કોર્ટને રડતા-રડતા વિનંતી કરી છે કે જો તેમની દીકરી ગુનેગાર હોય તો તેને કડક સજા મળવી જોઈએ.