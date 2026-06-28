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સગાઈ બાદ સિયાના વિચિત્ર વ્યવહારથી પરેશાન હતો પરિવાર; કેતન મર્ડર કેસની FIR માંથી ખુલ્યા હત્યાના એવા એવા બંધ પાના કે...!!

Ketan Agarwal Murder Case: પુણેના લોહાગઢ કિલ્લામાં 26 વર્ષીય કેતન અગ્રવાલનું મૃત્યુ કોઈ અકસ્માત નહોતું, પરંતુ તેની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતને રચેલું ભયાનક કાવતરું હતું. ત્રણ વખત હત્યાનો પ્રયાસ કર્યા પછી, બંનેએ કેતનને 400 ફૂટ ઊંડી કોતરમાં ધકેલી દેવાનું કાવતરું ઘડ્યું, જેમાં તેનું મૃત્યુ થયું હતું. આ કેસની શરૂઆતમાં ઐતિહાસિક લોહાગઢ કિલ્લા પર એક દુ:ખદ ટ્રેકિંગ અકસ્માત માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ તે એક ધ્રુજાવી દેનાર, સુનિયોજિત હત્યાનું ષડયંત્ર ખુલ્યું.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 09:18 AM IST
સગાઈ બાદ સિયાના વિચિત્ર વ્યવહારથી પરેશાન હતો પરિવાર; કેતન મર્ડર કેસની FIR માંથી ખુલ્યા હત્યાના એવા એવા બંધ પાના કે...!!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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