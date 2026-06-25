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કેતનની હત્યાના અંતિમ 72 કલાક પહેલા શું શું થયું હતું? કોકડું ઉકેલવામાં નિર્ણાયક સાબિત થશે

Ketan Agarwal Murder Case: પુનાના બિઝનેસમેનના પુત્ર કેતન વિશાલ અગ્રવાલની મંગેતરે પોતાના બર્થડેના આગલા દિવસે જ લોહગઢ કિલ્લા પરથી ધક્કો મારીને ખાઈમાં ધકેલી હત્યા કરી. મામલાની તપાસમાં સામેલ અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ કેતનના મોત પહેલાના 72 કલાકની જે વિગતો છે તે કેસની દિશા વાળી શકે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 25, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:57 PM IST
કેતનની હત્યાના અંતિમ 72 કલાક પહેલા શું શું થયું હતું? કોકડું ઉકેલવામાં નિર્ણાયક સાબિત થશે
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટોSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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