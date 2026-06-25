/કેતનની હત્યાના અંતિમ 72 કલાક પહેલા શું શું થયું હતું? કોકડું ઉકેલવામાં નિર્ણાયક સાબિત થશે

પુનાના બિઝનેસમેન વિશાલ અગ્રવાલના પુત્ર કેતન અગ્રવાલ સાથે જે થયું તેણે સમગ્ર દેશને હચમચાવી નાખ્યો છે અને હવે સંબંધોના તાણાવાણાના ગૂંચવાડા પર સવાલો ઊભા થયા છે. જો તમને માતા પિતાએ શોધેલો છોકરો ન ગમતો હોય તો તેને ના પાડી દેવી વધુ સારી. પરંતુ આ રીતે કોઈના કાળજાના ટુકડાંને તેમનાથી દૂર કરવું એ ક્રૂરતાથી કમ નથી. સિયાએ તેના બર્થડેના આગલા દિવસે એટલે કે 18મી જૂનના રોજ કેતનને જે રીતે લોહગઢ કિલ્લે લઈ જઈને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો તે અત્યંત આઘાતજનક છે. આ ઘટનાને પહેલા તો અકસ્માતમાં ખપાવી પરંતુ ધીરે ધીરે જે ખુલાસા થયા તેણે દુર્ઘટનાને હત્યામાં ફેરવી દીધી. કેતનના મોતના છેલ્લા 72 કલાકમાં શું થયું હતું તે ખાસ જાણો.
તપાસનો ધમધમાટ
તપાસ એજન્સીઓ એ જાણવાની કોશિશ કરી રહી છે કે આ ત્રણ દિવસ દરમિયાન કેતન કયા કયા લોકોના સંપર્કમાં હતો. તે ક્યાં કયાં ગયો હતો અને કોને કોને મળ્યો હતો. તપાસ એજન્સીઓ એ જાણવાની કોશિશ કરી રહી છે કે મોતના ગણતરીના કલાકો પહેલા કેતન સાથે શું થયું હતું. જે આ ઘટનાનું કોકડું ઉકેલવામાં નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.
18મી જૂને સિયા સાથે ગયો હતો લોહગઢ ફોર્ટ કેતન
કેતન અગ્રવાલ તેની મંગેતર સિયા ગોયલ સાથે 18મી જૂને ખુબ જાણીતા એવા લોહગઢ ફોર્ટ ટ્રેકિંગ માટે ગયો હતો. પ્રાથમિક જાણકારી મુજબ ટ્રેકિંગ દરમિયાન તેને પગ લપસ્યો અને તે ખીણમાં પડ્યો એવું સામે આવ્યું હતું. પરંતુ ત્યારબાદ જે માહિતી સામે આવી તેણે બધાના હોશ ઉડાવી દીધા હતા. તપાસ એજન્સીઓનું એવું માનવું છે કે ઘટનાની પહેલાના થોડા દિવસોમાં એવી ગતિવિધિઓ જોવા મળી જેણે શક વધાર્યો. આરોપી પક્ષે પોતાનું લોકેશન અને સંપર્ક છૂપાવવાની ભરપૂર કોશિશ કરી હતી.
મોતના ગણતરીના કલાકો પહેલા શું શું થયું?
મોતના 72 કલાક પહેલા શું શું થયું હતું તે પણ તપાસમાં મહત્વની કડીઓ સાબિત થઈ શકે છે. તપાસમાં જોડાયેલા અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ ચેતન ચૌધરીએ કથિત રીતે પોતાનો ફોન પોતાની દુકાનમાં છોડ્યો દીધો હતો. પોલીસનું માનવું છે કે લોકેશન ટ્રેક ન થઈ શકે તેના માટે આવું કર્યું હોઈ શકે. તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું કે એક અન્ય મોબાઈલ ફોનનો ઉપયોગ સંપર્ક માટે થયો હતો. જો કે હજુ આ દાવાની સ્વતંત્ર રીતે કોઈ પુષ્ટિ થઈ નથી. પોલીસની ચાર્જશીટ અને કોર્ટમાં રજૂ થનારા પુરાવા આ મામલે મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે.
સીસીટીવી અને સાક્ષીઓ
પોલીસે ઘટનાસ્થળની આસપાસ લાગેલા સીસીટીવી કેમેરાઓ અને ફૂટેજ તથા સ્થાનિક લોકોના નિવેદન પણ ભેગા કર્યા છે. તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યાં મુજબ એક વ્યક્તિની ગતિવિધિઓ શંકાસ્પદ ગણાઈ હતી. જેણે ગરમીમાં હૂડી પહેરી હતી. આ ફૂટેજ અને અન્ય ટેક્નિકલ પુરાવાના આધારે પોલીસે પોતાની તપાસ આગળ વધારી. આ ઉપરાંત કોલ ડિટેલ રેકોર્ડ અને ડિજિટલ સંચારની પણ તપાસ થઈ રહી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે આ પુરાવાઓએ કેસની દિશા બદલવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી.
ઈન્ટરનેટ પર સર્ચ કરી હતી માહિતી
પોલીસ તપાસમાં એ વાત પણ સામે આવી છે સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીએ હત્યાનું આ ષડયંત્ર પૂરા પ્લાનિંગ સાથે રચ્યું હતું. મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ લોહગઢ ફોર્ટથી કેતનને મોતના મોઢામાં ધકેલતા પહેલા બંનેએ પોતાના મોબાઈલ ફોન પર ઈન્ટરનેટ દ્વારા હત્યાને અકસ્માતમાં ખપાવવા વિશે પણ સર્ચ કહ્યું હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે.
કેફેમાં થયું ફાઈનલ પ્લાનિંગ?
તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે સિયા અને ચેતન લોહગઢ ફોર્ટ જતા પહેલા એક કેફેમાં મળ્યા હતા. બંનેએ કેતનને રસ્તામાથી હટાવવા પર ફાઈનલ પ્લાનિંગ કર્યું હતું. આ મામલે તપાસ અધિકારી અને લોનાવલા પોલીસ સ્ટેશનના સીનિયર ઈન્સ્પેક્ટર દિનેશ તાયડેએ જણાવ્યું કે કેતન અગ્રવાલની હત્યાને અંજામ આપ્યા બાદ સિયા અને ચેતન વચ્ચે કોલ અને મેસેજનો સિલસિલો ચાલુ રહ્યો હતો.
કેમ લગ્નની ના ન પાડી સિયાએ?
પોલીસને એવો શક હતો કે સિયા આ અરેન્જ મેરેજને આગળ વધારવા નહતી માંગતી. પરંતુ તે પરિવાર સામે કહી શકતી નહતી. આ મામલે તપાસમાં સામેલ એક અધિકારીએ જણાવ્યું કે સામાજિક દબાણ અને પરિવારની ઈજ્જતને ધ્યાનમાં રાખીને સિયા પાસે ચેતન સાથે ભાગવાનો કોઈ વિકલ્પ બચ્યો નહતો.
આ મામલે નોંધાયેલા આરોપ ગંભીર છે. પરંતુ ભારતીય કાયદા પ્રમાણે કોઈ પણ આરોપી જ્યાં સુધી કોર્ટમાં સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી દોષિત ગણાય નહીં. પોલીસ તપાસ ચાલુ છે અને આવનારા સમયમાં ચાર્જશીટ, ફોરેન્સિક રિપોર્ટ અને કોર્ટમાં રજુ થનારા પુરાવા આ મામલે મહત્વના રહેશે.
FAQs
પ્રશ્ન: સિયાનો બર્થડે ક્યારે હતો અને કેતનની હત્યા ક્યારે થઈ?
જવાબ: સિયાનો બર્થડે 19મી જૂનના રોજ હતો અને કેતનની હત્યા 18 જૂનના રોજ લોહગઢ ફોર્ટ પરથી ખીણમાં ધક્કો મારીને કરાઈ.
પ્રશ્ન: કેતનની હત્યાના 72 કલાક પહેલાની વિગતો વિશે શું કહેવું છે તપાસ અધિકારીઓનું?
જવાબ: તપાસ એજન્સીનું માનવું છે હત્યાના થોડા દિવસો પહેલા જે ગતિવિધિઓ જોવા મળી તેણે શક વધારવાનું કામ કર્યું. આરોપીઓએ લોકેશન ટ્રેસ થતા બચાવવાની કોશિશ કરી હતી.
પ્રશ્ન: સિયાએ કેતન સાથે લગ્ન કરવાની ના કેમ ન પાડી?
જવાબ: સિયાને પરિવાર સામે બોલી શકતી ન હતી અને તેને પરિવારની ઈજ્જ્ત અને માન સન્માનનો ડર હતો.
પ્રશ્ન: હત્યા પહેલા ક્યારે મળ્યા હતા ચેતન અને સિયા?
જવાબ: રિપોર્ટ મુજબ સિયા અને ચેતન કેતનની હત્યા પહેલા એ જ દિવસે એક કેફેમાં મળ્યા હતા.