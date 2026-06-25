Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /પ્લાનને અંજામ આપવા લોહાગઢ કિલ્લો જ કેમ? સિયાના આ 4 રેડ ફ્લેગ અવગણવા ભારે પડ્યા! અત્યંત ચોંકાવનારી વિગતો

પ્લાનને અંજામ આપવા લોહાગઢ કિલ્લો જ કેમ? સિયાના આ 4 રેડ ફ્લેગ અવગણવા ભારે પડ્યા! અત્યંત ચોંકાવનારી વિગતો

Ketan Agarwal Murder Case: મંગેતરને ટ્રેકિંગના નામે લોહાગઢ કિલ્લા પર લઈ જઈને પ્રેમી સાથે મળીને ઊંડી ખીણમાં ફેંકી દેનારી સિયા ગોયલ વિશે એવી એવી ચોંકાવનારી વાતો સામે આવી રહી છે કે જેને જાણીને એમ થાય કે સુરતથી ભોળી દેખાતી આ છોકરી આટલી અપરાધિક માઈન્ડની હોઈ શકે? સિયાએ એક નહીં અનેકવાર હત્યાના પ્રયત્નો કર્યા હતા. તેણે લોહાગઢ કિલ્લો જ કેમ પસંદ કર્યો એ પણ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 25, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 03:12 PM IST
પ્લાનને અંજામ આપવા લોહાગઢ કિલ્લો જ કેમ? સિયાના આ 4 રેડ ફ્લેગ અવગણવા ભારે પડ્યા! અત્યંત ચોંકાવનારી વિગતો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
મંગેતરની હત્યા માટે લોહાગઢ કિલ્લો જ કેમ? સિયાના આ 4 રેડ ફ્લેગ અવગણવા ભારે પડ્યા!
Lohagadh Fort50 min ago
2
india52 min ago
3
high court1 hr ago
4
Indian Citizenship Proof1 hr ago
5
Rainy Season1 hr ago