/પ્લાનને અંજામ આપવા લોહાગઢ કિલ્લો જ કેમ? સિયાના આ 4 રેડ ફ્લેગ અવગણવા ભારે પડ્યા! અત્યંત ચોંકાવનારી વિગતો

પુણેના બિઝનેસમેન વિશાલ અગ્રવાલના પુત્ર કેતન અગ્રવાલની તેની જ મંગેતર સિયા અગ્રવાલે જે રીતે હત્યા કરી તે જોતા ખરેખર એમ થાય કે જીવનમાં પૈસો જો બધુ જ આપી શકતો હોત તો આ પ્રકારના કિસ્સા સામે આવત ખરા? બંને પાર્ટીઓ અત્યંત ધનાઢ્ય છતાં આવું કેમ થયું? કેટલીક વિગતો એવી પણ સામે આવી છે કે કેતનને સિયા વિશે કેટલાક રેડ ફ્લેગ પણ મળ્યા હતાં પરંતુ તેણે શાં માટે અવગણ્યા? સિયાનું સોનમ રઘુવંશી સાથે શું કનેક્શન? આ ઉપરાંત આ સમગ્ર મામલે એક વાત એ પણ ઊડીને આંખે વળગી છે કે આખરે સિયાએ લોહાગઢ ફોર્ટમાં એવું તે શું જોયું કે તેને કેતનને મોતને ઘાટ ઉતારવા માટે લોહાગઢ ફોર્ટની જ પસંદગી કરી? એક કે બે વાર નહીં પરંતુ ત્રણ ત્રણવાર ત્યાં ગઈ. જો તમને પણ આ સવાલો મનમાં ઊભા થતા હોય તો આ વિગતો ખાસ જાણો જેથી જાણી શકાશે કે ઐતિહાસિક એવા આ લોહાગઢ કિલ્લાની શું ખાસિયતે સિયાને આકર્ષી હતી અને કેતનને સિયા વિશેના રેડ ફ્લેગ અવગણવા કેટલા ભારે પડી ગયા.
કેતનને મારવા માટે પ્લાન A, B,C, D...
સિયા વારંવાર લોહાગઢ કિલ્લાનું નામ લેતી હતી. કેતન અગ્રવાલની મંગેતર સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીએ કેતનને મારવા માટે અગાઉ પણ ત્રણવાર કોશિશ કરી હતી. 18 જૂનના રોજ તો પ્લાન Dને અંજામ અપાયો હતો. આ ઉપરાંત પ્લાન A, B, અને Cને પણ અજમાવવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ સફળ થઈ નહીં.
સોનમ રઘુવંશી સાથે શું કનેક્શન?
કેતન અને સિયાના કેસની વિગતો જોઈએ તો બિલકુલ સોનમ રઘુવંશી અને રાજા રઘુવંશીના કેસ સાથે મળે છે. જે રીતે સોનમે તેના પ્રેમી સાથે મળીને પતિને હનીમૂન પર ખાઈમાં ઘકેલી નાખ્યો હતો અને પછી ઘટનાને અકસ્માતમાં ખપાવવાની કોશિશ કરી હતી તે જ રીતે સિયાએ પણ કર્યું પરંતુ લગ્ન પહેલા. પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સિયાએ રાજા રઘુવંશીના હત્યાકાંડને ગૂગલમાં સર્ચ કર્યો હતો. સિયાએ સોનમની જ મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવી હતી.
આટ આટલા સંકેત છતાં કેમ ન ગયો શક?
સિયાએ એવું નથી કે તેના મગજમાં શું ચાલી રહ્યું છે તેના કોઈ સંકેત નથી આપ્યા. પરંતુ કદાચ સિયાના આ સંકેતો પર કોઈનું ધ્યાન ગયું નહીં અને આખરે કેતને જીવ ગુમાવ્યો. સિયાએ અનેક રેડ ફ્લેગ આપ્યા પરંતુ પરિવારે ક્યારેય કલ્પના ન હતી કરી કે જેને તેઓ ઘરની વહુ બનાવીને લાવવાના છે તે આવું કઈ કરી શકશે. કયા કયા રેડ ફ્લેગ સિયાએ આપ્યા એ પિતાએ પોલીસને આપેલા પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું જે જાણવા જેવા છે.
કેતનને મારવા માટે લોહાગઢ કિલ્લો જ કેમ?
હવે એ પણ જાણવાની કોશિશ કરીએ કે સિયાએ આખરે લોહાગઢ કિલ્લો જ કેમ પસંદ કર્યો? તમને જણાવી દઈએ કે કેતન અગ્રવાલનો મૃતદેહ 18 જૂનના રોજ લોહાગઢ કિલ્લાની લગભગ 400 મીટર ઊંડી ખાઈમાંથી મળી આવ્યો હતો. સિયા કેતનને એકવાર કે બે વાર નહીં પરંતુ ત્રણવાર લોહાગઢ કિલ્લા પર લઈ ગઈ હતી ત્યારે આ જ જગ્યા અંજામ આપવા માટે કેમ નક્કી કરી એ પણ મોટો પ્રશ્ન છે.
આવો છે લોહાગઢ કિલ્લો!
લોહાગઢ કિલ્લાનો ઈતિહાસ શું છે
FAQs
પ્રશ્ન: 18 જૂન પહેલા સિયા અને કેતન કેટલીવાર ગયા હતા લોહગઢ કિલ્લા પર?
જવાબ: 18 જૂન પહેલા સિયા અને કેતન 31મી મે અને 14 જૂન એમ બેવાર લોહાગઢ કિલ્લા પર ગયા હતા.
પ્રશ્ન: લોહાગઢ કિલ્લોની કઈ વિશેષતા સિયાને ગમી હોઈ શકે?
જવાબ: રિપોર્ટ મુજબ આ કિલ્લો એ રાજ્યની સૌથી રહસ્યમયી જગ્યાઓમાંથી એક છે. અનેક વિસ્તારો ખુબ જ સુમસામ અને ખતરનાક છે.
પ્રશ્ન: કેતને તેના પિતાને સિયા વિશે શું કહ્યું હતું જે અવગણવું ભારે પડ્યું?
જવાબ: કેતને તેના પિતાને કહ્યું હતું કે સિયાનો ફોન આખો દિવસ બીઝી આવે છે, તે ચેતન ચૌધરી વિશે વાત કરે છે અને એક મહિનાથી નાની નાની વાતો પર ઝઘડા કરે છે.
પ્રશ્ન: સિયાનું સોનમ રઘુવંશી સાથે શું કનેક્શન?
જવાબ: પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સિયાએ રાજા રઘુવંશીના હત્યાકાંડને ગૂગલમાં સર્ચ કર્યો હતો. સિયાએ સોનમની જ મોડસ ઓપરેન્ડી અપનાવી હતી.