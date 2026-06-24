/આવી હિંમત ક્યાંથી આવે? મંગેતરને ખીણમાં ધકેલ્યા બાદ ગણતરીના કલાકોમાં સિયાએ કરી હતી આ પોસ્ટ

સંબંધોને બદનામ કરતા એક પછી એક એવા કિસ્સા સામે આવી રહ્યા છે કે વાત ન પૂછો. સિયાનો 19 જૂનના રોજ જન્મદિવસ છે પરંતુ 18 જૂનના રોજ તેના જન્મદિવસની ઉજવણી માટે કેતન સાથે લોહાગઢ કિલ્લા પર ગયેલી સિયાએ તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરી સાથે મળીને કેતનને 400 ફૂટ ઊંડી ખાઈમાં ધકેલી દીધો. શરૂઆતમાં તો આ અકસ્માતને બધા જ આકસ્મિક મોત ગણતા હતા. પરંતુ તપાસમાં તે હત્યાનો મામલો નીકળ્યો. 18 જૂને કેતનના મોત બાદ સિયાએ કરેલી ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટે હાલ ખુબ ચર્ચા જગાવી છે. સિયાની પોલ કેતનની બહેને ખોલી નાખી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
સિયાની ઈન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટની ચર્ચા
કેતનના મોત બાદ સિયાએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર એક સ્ટોરી શેર કરી હતી. જેમાં તેણે કેતનના મોત વિશે ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો હતો. સ્ટોરીમાં લખ્યું હતું કે તે મને મારા જન્મદિવસ પર છોડી દીધી. તે મને ત્યારે છોડી જ્યારે આપણે લગ્ન કરવાના હતા. મને હજુ ખબર નથી પડતી કે તે મારી સાથે આવું કેમ કર્યું...હું તને જ્યારે આટલો પ્રેમ કરતી હતી તો તે મને કેમ છોડી દીધી? તમારી આત્માને શાંતિ મળે.
સ્ટોરીમાં કેતનની કારમાં અને બંનેના ડાન્સ કરતા વીડિયો પણ સામેલ હતા. આ સાથે જ લખ્યું હતું કે મારા દિલને ખબર છેકે તું અહીં છે. પાછો આવી જા. આ સ્ટોરી પણ હવે તપાસનો હિસ્સો બની ગઈ છે.
"I Loved You So Much, Yet You...!" — Siya Goyal's Instagram Story Goes Viral After Ketan Agrawal Murder Case in Pune. pic.twitter.com/K8HsF1l121
— Punjab Lens - Unfiltered (@punjablens) June 23, 2026
બહેને કઈ રીતે કર્યો પર્દાફાશ
રિયલ એસ્ટેટ વેપારી કેતન અગ્રવાલનું 18 જૂનના રોજ પુણે પાસે આવેલા લોહાગઢ કિલ્લામાં એક ખાઈમાં પડવાથી મોત થયું હતું. શરૂઆતમાં તો તેને એક દુખદ આકસ્મિક ઘટના ગણવામાં આવી. પરંતુ ઘરની એક વ્યક્તિ એવી હતી જેને આ વાતમાં દમ લાગતો નહતો. કેતનની બહેનના કારણે આ આકસ્મિક ઘટના પાછળનું સત્ય બહાર આવી શક્યું. કેતનની બહેને કરેલો એક સવાલ સિયાને ભારે પડી ગયો.
સિયા ક્યાં ગૂંચવાઈ ગઈ?
મીડિયા રિપોર્ટમાં સૂત્રોને ટાંકીને કહેવાયું છે કે કેતનના અંતિમ સંસ્કારના ચાર દિવસ બાદ એક મહત્વનો ક્લુ મળ્યો હતો. સિયા જ્યારે કેતનના ઘરે ગઈ ત્યારે વાતચીત દરમિયાન કેતનની બહેને તેને પડતા પહેલા ઘટેલી ઘટનાઓ વિશે અનેક સવાલ પૂછ્યા હતા. એટલે કે ક્યાં સુધી ગયા, શું થયું, ક્યારે થયું વગેરે...પોલીસ સૂત્રો મુજબ સિયા ગોયલના જવાબ એટલા મેળ વગરના અને શંકાસ્પદ હતા કે પરિવારને શક ગયો. ત્યારબાદ તેમણે પોલીસને જણાવ્યું. આ શકના આધારે પોલીસે તપાસ હાથ ધરી અને કાવતરું બહાર પડ્યું.
તપાસમાં એવું પણ સામે આવ્યું છે કે સિયા અને ચેતન છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી સંપર્કમાં હતા. આ વર્ષે જાન્યુઆરીથી જૂન વચ્ચે તેમની વચ્ચે 2004 વખત વાતચીત થઈ. આમ બંનેએ કુલ 238 કલાક વાતચીત કરી. પોલીસનો એવો પણ આરોપ છેકે બંને અવારનવાર ફેસટાઈમ અને વોટ્સએપ કોલ દ્વારા પણ વાત કરતા હતા.