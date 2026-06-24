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આવી હિંમત ક્યાંથી આવે? મંગેતરને ખીણમાં ધકેલ્યા બાદ ગણતરીના કલાકોમાં સિયાએ કરી હતી આ પોસ્ટ

સિમરન, સોનમ અને હવે સિયા....આ તે શું થઈ રહ્યું છે? પુણેના  કેતન અગ્રવાલની લોહાગઢ કિલ્લામાં ધક્કો મારીને મોત નિપજાવનારી સિયા વિશે એક બાદ એક એવા ચોંકાવનારા ખુલાસા થઈ રહ્યા છે જેને જાણીને તમે પણ હચમચી જશો. કેતનને મોતના મુખમાં ધકેલ્યા બાદ સિયાએ સોશિયલ મીડિયામાં મગરના આંસુ સાર્યા હતા. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 24, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:33 PM IST
આવી હિંમત ક્યાંથી આવે? મંગેતરને ખીણમાં ધકેલ્યા બાદ ગણતરીના કલાકોમાં સિયાએ કરી હતી આ પોસ્ટ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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