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સિયા અને ચેતન વચ્ચે ક્રિકેટ મેચમાં આ શું ચાલી રહ્યું છે? સામે આવ્યો વધુ એક નવો VIDEO! તપાસમાં મોટા ખુલાસા

Lohagarh Fort Murder: સોશિયલ મીડિયા પર સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીનો એક નવો વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં બંને મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ લીગની મેચ દરમિયાન સાથે અને ખૂબ જ નજીક બેઠેલા જોવા મળે છે. સમાન જર્સી પહેરેલા આ યુગલની નિકટતા ચર્ચાનો વિષય બની છે. તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સિયા અને ચેતનની ઓળખાણ ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન જ થઈ હતી અને સિયાના ભાઈ સાહિલે પણ ચેતન સાથેના પરિચયની વાત સ્વીકારી છે. હાલમાં તપાસ એજન્સીઓ આ બંને વચ્ચેના સંબંધો અને સમગ્ર ઘટનાક્રમની ગંભીરતાથી તપાસ કરી રહી છે, જોકે આ વાયરલ વીડિયો ક્યારનો છે તે અંગે હજુ કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ કરવામાં આવી નથી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 28, 2026, 10:38 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:53 AM IST
સિયા અને ચેતન વચ્ચે ક્રિકેટ મેચમાં આ શું ચાલી રહ્યું છે? સામે આવ્યો વધુ એક નવો VIDEO! તપાસમાં મોટા ખુલાસા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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