/સિયા અને ચેતન વચ્ચે ક્રિકેટ મેચમાં આ શું ચાલી રહ્યું છે? સામે આવ્યો વધુ એક નવો VIDEO! તપાસમાં મોટા ખુલાસા

Lohagarh Fort Murder: પુણેના ચર્ચિત કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસમાં દરરોજ નવા વળાંકો આવી રહ્યા છે. આ કેસમાં આરોપી સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતન ચૌધરીનો એક નવો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયો મહારાષ્ટ્ર ક્રિકેટ લીગની મેચ દરમિયાન રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યો હોવાનું જણાય છે, જેમાં બંને એકબીજાની ખૂબ નજીક બેઠેલા જોવા મળે છે અને બંનેએ સમાન જર્સી પહેરેલી છે.
ક્રિકેટ મેચથી શરૂ થયેલી ઓળખ અને ષડયંત્રની ટાઈમલાઈન
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સિયા અને ચેતન વચ્ચેની ઓળખ ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન જ થઈ હતી. સિયાના ભાઈ સાહિલે પણ સ્વીકાર્યું છે કે તે ચેતનને અગાઉથી ઓળખતો હતો. તપાસ એજન્સીઓ અત્યારે આ બંને વચ્ચેના સંબંધો અને હત્યાના સંપૂર્ણ ષડયંત્રની ટાઈમલાઈન તૈયાર કરી રહી છે. જોકે આ વાયરલ વીડિયો ક્યારનો છે, તેની સત્તાવાર પુષ્ટિ હજુ બાકી છે.
ગૂગલ પર સર્ચ કર્યો 'ડેથ પોઈન્ટ'
પોલીસને તપાસ દરમિયાન ચોંકાવનારા પુરાવા હાથ લાગ્યા છે. સિયા અને ચેતને હત્યાને અંજામ આપવા માટે ગૂગલ મેપનો સહારો લીધો હતો. બંનેએ લોહગઢ કિલ્લાના પગથિયાં, ખીણો અને અન્ય જોખમી સ્થળો વિશે માહિતી એકઠી કરી હતી. એટલું જ નહીં, બંનેએ ગૂગલ પર 'ડેથ પોઈન્ટ' અને 'ઝેર આપીને કેવી રીતે મારી શકાય, જેથી પોલીસને શંકા ન થાય' તેવા ભયાનક સવાલો સર્ચ કર્યા હતા.
Chetan and Siya were watching a match that was being broadcast on national television.
Wouldn’t Siya’s parents or some relative have seem them?Siya’s parents knew everything, yet they kept this fact hidden from Ketan. 🤔 pic.twitter.com/B1dhLLf8AH
— Krisha 🌸 (@KrishaAsiagh) June 27, 2026
આ ઉપરાંત, આરોપીઓએ પોલીસ પૂછપરછમાં શું કહેવું, કયા વોટ્સએપ મેસેજ ડિલીટ કરવા અને મોબાઇલ લોકેશન કેવી રીતે છુપાવવું, તેનું અગાઉથી આયોજન કર્યું હતું. ચેતને પોતાની ઓળખ છુપાવવા માટે હત્યાના દિવસે પોતાનો અસલી મોબાઇલ એક દુકાને છોડી દીધો હતો અને બીજા ફોનનો ઉપયોગ કર્યો હતો. હાલ પોલીસ ડિલીટ કરેલા વોટ્સએપ મેસેજની ફોરેન્સિક તપાસ કરાવી રહી છે.
પરિવારની પૂછપરછ અને તુળજાપુરમાં ન્યાયની માંગ
આ કેસમાં સિયા ગોયલના માતા-પિતા પ્રવીણ ગોયલ અને પૂજા ગોયલ તથા ભાઈ સાહિલની પોલીસ દ્વારા 10 કલાકથી વધુ સમય સુધી પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
બીજી તરફ, મૃતક કેતન અગ્રવાલ, જેઓ તુળજાપુરના જાણીતા ઉદ્યોગપતિ ડી.કે. અગ્રવાલના પૌત્ર હતા, તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે તુળજાપુરમાં ઠેર-ઠેર પોસ્ટરો લગાવવામાં આવ્યા છે. શહેરમાં શોકનું વાતાવરણ છે અને "જસ્ટિસ ફોર કેતન"ના બેનરો સાથે લોકો આરોપીઓને કડક સજા મળે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે. પોલીસ આ સમગ્ર મામલે ગંભીરતાથી તપાસ કરી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં જ આ હત્યાકાંડના તમામ રહસ્યો પરથી પડદો ઉઠવાની શક્યતા છે.