લોહગઢ મર્ડર કેસ: "ખોપરીના ટુકડે-ટુકડા થઈ ગયા હતા", રેસ્કયૂ ટીમના સભ્યનો ચોંકાવનારો દાવો, સિયાના ચહેરા પર નહોતો કોઈ અફસોસ કે ડર!

Siya goyal : પુનાના કેતન અગ્રવાલ કેસમાં રોજ નવા નવા ખુલાસા થઈ રહ્યાં છે. હવે રેસ્કયું ટીમના એક સદસ્યએ મોટો દાવો કર્યો છે. જેઓએ લોહગઢ કિલ્લાની ખીણમાંથી કેતનની લાશને બહાર કાઢી હતી. રેસ્ક્યું ટીમના સદસ્યએ દાનો કર્યો હતો કે કેતનના જીવતા હોવાનો સવાલ જ નહોતો. એ ખીણમાં પડ્યો તો એની ખોપરીના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા હતા. એના હાથ પગ પર પણ અનેક ઈજાઓ હતી. ખાલી પોલીસકર્મી સિયા ગભરાઈ ન જાય માટે ફક્ત સિયાને દિલાસો આપી રહ્યાં હતા કે કેતન હજુ જીવતો છે એને હોસ્પિટલે લઈ જવાનો છે. જોકે, રેસ્કયુ ટીમને ખબર જ હતી કે તે આ દુનિયામાં હવે નથી.
#WATCH | Ketan Agarwal Murder Case | Lonavala, Maharashtra | Sunil Gaikwad, who was part of the rescue team, says, "On reaching Lohagad Fort, we discovered a deceased boy with severe head injuries, including a crushed skull, and multiple bruises on his limbs. He had died. We… pic.twitter.com/eWApjdylsK
— ANI (@ANI) June 27, 2026
રેસ્કયું ટીમના સદસ્ય સુનિલ ગાયકવાડે કહ્યું કે સૂચના મળતાં તેઓ ટીમ સાથે લોહાગઢ કિલ્લા પર પહોંચી ગયા હતા. જ્યાં એમને ખબર પડી કે એક યુવક કિલ્લાની ખીણમાં પડી ગયો છે. એ યુવકના માથામાં ગંભીર ઈજાઓ હતી. ઘટનાસ્થળે જ એનું મોત થઈ ગયું હતું.
લાશ બહાર આવી ત્યારે મંગેતરના રિએકશન અજીબ હતા
સુનિલ ગાયકવાડે એક ચોકાવનારો દાવો કર્યો છે કે, જ્યારે રેસ્કયું ટીમ લાશ બહાર કાઢી રહી હતી ત્યારે હાજર તમામ લોકો રડવા લાગ્યા હતા. લોકો ગભરાયેલા હતા. દરેકના મોઢા પર એક જ સવાલ હતો કે શું કેતન હજુ જીવે છે. જોકે, કેતનની મંગેતર એકદમ શાંત હતી. ગાયકવાડના જણાવ્યા અનુસાર સિયા એ સમયે ઘટનાસ્થળે હાજર હતી. એ ન બીજાની જેમ રડી રહી હતી ના ગભરાયેલી હતી. બાકીના પરિવારના લોકો જોર જોરથી રડી રહ્યાં હતા. એનો વ્યવહાર અસામાન્ય હતો.
#WATCH | Lonavala, Maharashtra: On the Ketan Agarwal murder case, DY SP Gajanan Balasaheb Tompe says, “We recorded the statement of Siya's brother. Her parents have also been called in today, and statements from her relatives are currently being recorded…the concerned parties… pic.twitter.com/3qYj7xbYQ8
— ANI (@ANI) June 27, 2026
જંગલના રાસ્તે લાશ બહાર લાવ્યા હતા
રેસ્ક્યુ ટીમના સભ્યએ જણાવ્યું હતું કે, ખીણમાંથી લાશને બહાર કાઢવી સરળ નહોતી. ગાઢ જંગલ અને સીધા ચઢાણને કારણે ટીમને મુશ્કેલીઓ પડી હતી. સુનીલ ગાયકવાડે જણાવ્યું કે પોલીસે અમને સવારે સાડા દસ વાગે સૂચના આપી હતી. રેસક્યું ઓપરેશન લગભગ 2 કલાક ચાલ્યું હતું. અમે લાશને એમ્બ્યુલન્સના હવાલે કરી દીધી હતી.
ભાઈ સાથે પણ પોલીસે કરી પૂછપરછ
પોલીસ હવે સિયાના ભાઈ સાહિલની પૂછપરછ પણ કરી રહી છે. એવું કહેવાય છે કે સાહિલે જ સિયાની મુલાકાત ચેતન સાથે કરાવી હતી. સાહિલ સાથે છેલ્લા 10 કલાકથી પૂછપરછ ચાલી રહી છે, ભાઈને એમના બંનેના સંબંધોની ખબર હતી. સાહિલે સિયાને ચેતન સાથેના સંબંધો તોડી નાખવાની સલાહ આપી હતી. હવે પોલીસ આ અંગેના સબૂતો શોધી રહી છે.
સિયાનો ફોન સતત વ્યસ્ત રહેતો હોવાથી કેતન નારાજ હતો
કેતનના પિતા વિશાલ અગ્રવાલે મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે, કેતનને સિયાના અફેર અંગે કોઇ ચોક્કસ માહિતી નહોતી. જો કે, સિયાનો ફોન વારંવાર વ્યસ્ત આવતો હોવાથી તેને શંકા ગઇ હતી. તેણે પરિવારને પૂછ્યું પણ હતું કે શું સિયા વિશે પૂરેપૂરી તપાસ કરવામાં આવી છે? આ સમયે પરિવારે તેને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે સંબંધીઓએ બધી તપાસ કરી લીધી છે. પિતાએ ઉમેર્યું કે જો સિયાના અફેરની સહેજ પણ જાણ હોત તો આ સંબંધ ક્યારેય નક્કી ન થયો હોત.
સિયા-ચેતને ચેટ ડિલીટ કરી, ભાઇની 10 કલાક પૂછપરછ
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી સિયા ગોયલ અને ચેતન ચૌધરીએ હત્યા પહેલાં અને પછી પોતાના મોબાઇલની ચેટ હિસ્ટ્રી ડિલીટ કરી નાખી હતી. બંનેએ રિસાયકલ બિન પણ ખાલી કરી દીધું હતું. આ ડેટા રિકવર કરવા માટે બંનેના મોબાઇલ ફોરેન્સિક લેબ (FSL)માં મોકલવામાં આવ્યા છે. જે હવે નવી પોલી ખૂલશે. આ કેસ હવે ફાસ્ટટ્રેક કોર્ટમાં ચાલે તેવી પૂરી સંભાવના છે. કેસના સરકારી વકીલ ઉજ્જવલ નિકમ બને તેવી પરિવારની માગણી સામે ફડણવીસે હા કહી છે અને નિકમે પણ આ બાબતે લીલીઝંડી આપી દીધી છે.
FAQs
પ્રશ્ન: રેસ્કયૂ ટીમના સભ્યના જણાવ્યા મુજબ ખીણમાંથી લાશ મળી ત્યારે કેતનની સ્થિતિ કેવી હતી?
ઉત્તર: કેતનનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થઈ ગયું હતું અને તેના માથામાં તથા હાથ-પગમાં ગંભીર ઈજાઓ હતી.
પ્રશ્ન: લાશ બહાર કઢાઈ ત્યારે કેતનની મંગેતર સિયાનું વર્તન કેવું હતું?
ઉત્તર: પરિવારના અન્ય સભ્યો રડતા હતા ત્યારે સિયા કોઈ પણ ડર વગર એકદમ શાંત અને અસામાન્ય હતી.
પ્રશ્ન: લોહગઢ કિલ્લાની ખીણમાંથી લાશ કાઢવાનું રેસ્કયૂ ઓપરેશન કેટલો સમય ચાલ્યું?
ઉત્તર: ગાઢ જંગલ અને સીધા ચઢાણ વચ્ચે આ રેસ્કયૂ ઓપરેશન આશરે ૨ કલાક ચાલ્યું હતું.
પ્રશ્ન: પોલીસ સિયાના ભાઈ સાહિલની પૂછપરછ શા માટે કરી રહી છે?
ઉત્તર: સાહિલે જ સિયાની મુલાકાત ચેતન સાથે કરાવી હતી અને તેને બંનેના સંબંધોની ખબર હતી.
પ્રશ્ન: કેતનને સિયા પર શંકા કેમ ગઈ હતી?
ઉત્તર: સિયાનો ફોન વારંવાર વ્યસ્ત આવતો હોવાને કારણે કેતનને તેના પર શંકા ગઈ હતી.
પ્રશ્ન: આરોપીઓએ પુરાવા મિટાવવા માટે મોબાઈલમાં શું કર્યું હતું?
ઉત્તર: સિયા અને ચેતને હત્યા પહેલા અને પછી પોતાના મોબાઈલની ચેટ હિસ્ટ્રી અને રિસાયકલ બિન ડિલીટ કરી નાખ્યા હતા.