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લોહગઢ મર્ડર કેસ: "ખોપરીના ટુકડે-ટુકડા થઈ ગયા હતા", રેસ્કયૂ ટીમના સભ્યનો ચોંકાવનારો દાવો, સિયાના ચહેરા પર નહોતો કોઈ અફસોસ કે ડર!

Ketan Agarwal Murer case : પુનાના કેતન અગ્રવાલ હત્યા કેસમાં રેસ્ક્યું ટીમના એક સદસ્યએ દાવો કર્યો છે કે કેતનની લાશ ઉપર લાવ્યા ત્યારે ખોપડી ટુકડે ટુકડે થઈ ગયા હતા. શરીર પર અનેક ઈજાઓ હતી. જ્યાં પરિવાર કાળો કકળાટ કરી રહ્યો હતો પણ સિયા શાંત ઉભી હતી. 

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 27, 2026, 02:22 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:37 PM IST
લોહગઢ મર્ડર કેસ: "ખોપરીના ટુકડે-ટુકડા થઈ ગયા હતા", રેસ્કયૂ ટીમના સભ્યનો ચોંકાવનારો દાવો, સિયાના ચહેરા પર નહોતો કોઈ અફસોસ કે ડર!

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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