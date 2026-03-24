Delimitation In Lok Sabha: દેશમાં 50% વધી જશે લોકસભા સીટો, જાણો ક્યા રાજ્યોમાં કેટલી વધશે? આ રહ્યું લિસ્ટ
દેશમાં વર્ષ 2029મા લોકસભા ચૂંટણી યોજાવાની છે. આ પહેલા ભારત સરકાર મહિલા અનામત લાગૂ કરવાની તૈયારીમાં છે, જેથી આવનાર સમયમાં લોકસભા સીટોની સંખ્યા 543થી વધી 816 થઈ શકે છે.
- દેશમાં 2029ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલા લાગૂ થઈ શકે છે મહિલા અનામત
- લોકસભાની વર્તમાન 543 સીટો વધીને થઈ જશે 816
- ગુજરાતમાં પણ વધશે લોકસભાની સીટો
કેન્દ્ર સરકાર 2029ની લોકસભા ચૂંટણીમાં મહિલા અનામત લાગૂ કરવાની તૈયારીમાં વ્યસ્ત થઈ ગઈ છે. સૂત્રો પાસેથી મળેલી જાણકારી પ્રમાણે લોકસભાની સીટો વર્તમાન 543થી વધારી 816 કરવાની દિશામાં પગલું ભરવાની તૈયારી ચાલી રહી છે. આ પ્રસ્તાવ જનસંખ્યાના વર્તમાન ગુણોત્તરને બનાવી રાખતા પરિસીમન પંચ દ્વારા લાગૂ કરવામાં આવશે, જેનાથી કુલ સીટોની એક તૃતિયાંશ મહિલાઓ માટે અનામત રહેશે. સરકાર તેની સાથે જોડાયેલું એક બિલ નારી વંદન અધિનિયમ સંશોધન બિલ વર્તમાન સત્રમાં સંસદમાં રજૂ કરી શકે છે.
સૂત્રો પાસેથી મળેલી જાણકારી પ્રમાણે સરકાર આ સંશોધન બિલને લઈને તમામ રાજકીય પક્ષો (જેમાં એનડીએ અને વિપક્ષમાં સામેલ રાજકીય પક્ષો સામેલ છે) ની સાથે એક સામાન્ય સહમતિ બનાવવાના પ્રયાસમાં લાગેલી છે. જાણકારી પ્રમાણે નવા બિલમાં વર્તમાન લોકસભા સીટોની સંખ્યા 50 ટકા વધારવાનો પ્રસ્તાવ રાખવામાં આવી શકે છે.
ક્યા મોટા રાજ્યોમાં કેટલી સીટો વધશે
ઉત્તર પ્રદેશની વર્તમાન 80 સીટો વધીને 120 થઈ શકે છે (40 સીટનો વધારો). મહારાષ્ટ્રની વર્તમાન 48 સીટો વધી 72 થઈ શકે છે (24 સીટનો વધારો) પશ્ચિમ બંગાળમાં વર્તમાન 42 સીટો વધી 63 થઈ શકે છે (21 સીટનો વધારો). બિહારની વર્તમાન 40 સીટો વધી 60 થઈ શકે છે (20 સીટનો વધારો). મધ્યપ્રદેશમાં 29 સીટો વધી 44 થઈ શકે છે (15 સીટનો વધારો). રાજસ્થાનની 25 સીટો વધી 38 સીટો થવાની સંભાવના (13 સીટનો વધારો). ગુજરાતની વર્તમાન 26 સીટો વધી 39 થઈ શકે છે (13 સીટનો વધારો).
મધ્ય આકારના રાજ્યોને પણ ફાયદો
ઓડિશાની વર્તમાન 21 સીટો વધી 32 થઈ શકે છે. તો ઝારખંડની વર્તમાન 14 સીટો વધીને 21 થઈ શકે છે. અસમની 14 સીટોમાંથી 21 અને પંજાબની 14 સીટોમાંથી વધીને 21 સીટ થઈ શકે છે. જ્યારે છત્તીસગઢની 11 સીટો વધી 17 થઈ શકે છે. હરિયાણાની 10 સીટો વધીને 15 થઈ શકે છે. તો દિલ્હીની 7 લોકસભા સીટ વધીને 11 થઈ શકે છે. જમ્મુ-કાશ્મીરની 5 સીટો વધીને 8 થઈ શકે છે. જ્યારે ઉત્તરાખંડની 5 સીટો વધી 5 થઈ શકે છે. અનુસૂચિત જાતિ (SC) માટે 84થી 126 અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) માટે 47 સીટોથી 70 સીટો પ્રસ્તાવિત છે.
નોર્થ ઈસ્ટ રાજ્યોમાં પણ વધશે સીટોની સંખ્યા
નાના રાજ્યો અને સંઘ ક્ષેત્રોમાં સામાન્ વધારો જોવા મળશે. હિમાચલ પ્રદેશની વર્તમાન 4 સીટોમાં બેનો વધારો થશે. જ્યારે ગોવાની બે સીટમાં એકનો વધારો થશે. આ પ્રમાણે નોર્થ ઈસ્ટ રાજ્યોમાં પણ સીટમાં થોડો વધારો જોવા મળશે,.
અરૂણાચલ પ્રદેશની વર્તમાન 2 સીટ વધી 3 થઈ શકે છે.
મિઝોરમની વર્તમાન 2 સીટો વધી 3 થઈ શકે છે.
મણિપુરની 2 સીટો વધી ત્રણ થઈ શકે છે.
ત્રિપુરામાં પણ એક લોકસભા સીટ વધશે અને કુલ ત્રણ સીટ થઈ જશે.
મેઘાલયની વર્તમાન 2 સીટો વધી 3 થઈ શકે છે.
કુલ મળી અન્ય નાના UT/રાજ્યોમાં 20 સીટો વધી 30 થઈ શકે છે. આ વ્યવસ્થા વર્તમાન સંતુલન બનાવી રાખતા સંસદને મજબૂત કરશે. આ પ્રસ્તાવ બંધારણીય સંશોધનની મંજૂરી પર નિર્ભર કરશે, જેમાં વિપક્ષી દળોની સહમતિ પણ જરૂરી હશે. દક્ષિણી રાજ્યો પોતાની જનસંખ્યા નિયંત્રણ નીતિઓને કારણે ચિંતિત છે, પરંતુ સરકાર સાથે જોડાયેલા સૂત્રોનો દાવો છે કે કોઈ રાજ્ય વર્તમાન ગુણોત્તરથી નબળું પડશે નહીં. 2029ની લોકસભા ચૂંટણી સુધી આ ફેરફાર લાગૂ કરવાનો પ્રયાસ રહેશે.
સાઉથના રાજ્યોમાં શું થશે ફેરફાર
તમિલનાડુની વર્તમાન 39 સીટો વધીને 59 થઈ શકે છે (20 સીટનો વધારો).
કર્ણાટકની વર્તમાન 28 સીટો વધી 42 થઈ શકે છે (14 સીટનો વધારો)ય
આંધ્ર પ્રદેશની વર્તમાન 25 સીટો વધી 38 થઈ શકે છે (13 સીટનો વધારો).
કેરળની વર્તમાન 20 સીટો વધી 30 થઈ શકે છે (10 સીટનો વધારો).
તેલંગણાની વર્તમાન 17 સીટો વધી 26 થઈ શકે છે (9 સીટનો વધારો).
