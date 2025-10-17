Prev
ભગવાન બુદ્ધના અવશેષો ભારત પરત આવશે, લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર પહોંચ્યા રશિયા

Lord Buddha Relics: જમ્મુ અને કાશ્મીરના લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહા શુક્રવારે ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર અવશેષો પ્રાપ્ત કરવા માટે રશિયા પહોંચ્યા હતા. ભારતીય અને રશિયન અધિકારીઓ બંને દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. સિંહા ગુરુવારે મોડી રાત્રે એક પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કરીને રશિયા જવા રવાના થયા હતા.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 17, 2025, 09:42 PM IST

Lord Buddha Relics: સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરતા, લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહાએ જણાવ્યું હતું કે તેઓ રશિયાના કાલ્મીકિયાના અલિસ્ટા પહોંચ્યા છે, જ્યાં તેઓ ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર અવશેષોના આશીર્વાદ મેળવશે. લેફ્ટનન્ટ ગવર્નરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેઓ કાલ્મીકિયા પ્રજાસત્તાકના વડા બટુ સેર્ગેવિચ ખાસીકોવ સાથે વાતચીત કરશે અને કાલ્મીકિયાના બૌદ્ધ વડા, મુખ્ય લામા શાજીન લામા અને સ્થાનિક ભક્તો સાથે પણ વાતચીત કરશે.

પવિત્ર અવશેષોને ભારતમાં પાછા લાવશે

લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિંહા દ્વારા રજૂ કરાયેલું પ્રતિનિધિમંડળ, કાલ્મીકિયાના અલિસ્ટામાં એક અઠવાડિયા સુધી ચાલનારા પ્રદર્શનમાં ભાગ લેશે અને ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર અવશેષોને ભારતમાં પાછા લાવશે. 

 

ઉલ્લેખનીય છે કે લેફ્ટનન્ટ ગવર્નર મનોજ સિન્હાએ ગુરુવારે મોડી રાત્રે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર પોતાની રશિયા મુલાકાત વિશે માહિતી શેર કરી હતી કે તેઓ ભગવાન બુદ્ધના પવિત્ર અવશેષો ભારતમાં પાછા લાવવા માટે એક પ્રતિનિધિમંડળનું નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે અને આ માટે તેમણે આ પવિત્ર કાર્ય કરવાની તક પૂરી પાડવા બદલ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

