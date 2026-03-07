70 વર્ષની ઉંમરનો અનોખો પ્રેમ! પતિએ પત્નીને જગાડતા ગાયું ‘ક્યા ખૂબ લગતી હો’, Video એ જીત્યા લોકોના દિલ
Elderly Couple Viral Video: સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા એક વીડિયોમાં પાર્કિન્સન જેવી બીમારી સામે ઝઝૂમી રહેલા એક વૃદ્ધ પતિ પોતાની પત્નીને ‘ક્યા ખૂબ લગતી હો’ કહીને પ્રેમથી જગાડતા જોવા મળે છે. આ ભાવુક ક્ષણે ઇન્ટરનેટ પર લાખો લોકોના દિલ જીતી લીધા છે.
Elderly Couple Viral Video: સોશિયલ મીડિયા પર અવારનવાર શોરબકોરવાળા ટ્રેન્ડ વાયરલ થતા હોય છે, પરંતુ ક્યારેક કોઈ નાની ક્ષણ પણ લોકોના હૃદયને સ્પર્શી જાય છે. આવો જ એક વીડિયો આજકાલ ઇન્ટરનેટ પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં એક વૃદ્ધ પતિ પોતાની સૂતેલી પત્નીને ખૂબ જ વહાલથી જગાડી રહ્યા છે. આ હૃદયસ્પર્શી વીડિયો એક વૃદ્ધ દંપતી વચ્ચેના સાચા અને ગાઢ પ્રેમની ઝલક દર્શાવે છે, જેને જોઈને અનેક લોકો ભાવુક થઈ ગયા હતા.
પ્રેમથી પત્નીને જગાડતા જોવા મળ્યા વૃદ્ધ પતિ
વાયરલ વીડિયોની શરૂઆત એક શાંત બેડરૂમથી થાય છે. પથારી પર એક વૃદ્ધ મહિલા આરામથી સૂઈ રહ્યા હોય છે. તેમની પાસે ઉભેલા તેમના પતિ તેમને અચાનક જગાડવાને બદલે ખૂબ જ પ્રેમથી ખભો થપથપાવે છે. સફેદ ટી-શર્ટ અને શોર્ટ્સ પહેરેલા વૃદ્ધ સ્મિત સાથે પત્નીને કહે છે, "બડી સુંદર દિખતી હો... ક્યા ખૂબ લગતી હો... બડી સુંદર દિખતી હો... ઉઠો." તેમના અવાજમાં પ્રેમ અને આત્મીયતા સ્પષ્ટપણે અનુભવી શકાય છે. આ નાનકડી ક્ષણ લોકોને બતાવે છે કે વર્ષો સુધી સાથે રહ્યા પછી પણ સંબંધોમાં કેટલો સ્નેહ જળવાઈ શકે છે.
કેપ્શને લોકોને વધુ ભાવુક કરી દીધા
આ વીડિયોની સાથે લખાયેલું કેપ્શન પણ લોકોના દિલમાં ઉતરી ગયું છે. કેપ્શનમાં લખ્યું છે, "જો 70 વર્ષની ઉંમરે કોઈ મને આ રીતે ન જગાડી શકે, તો પછી તેનો શું ફાયદો." વધુ એક લાઈને આ વીડિયોને વધુ ભાવુક બનાવી દીધો હતો, જેમાં લખ્યું હતું કે, "પાર્કિન્સન પણ તેમના અવાજમાં રહેલા પ્રેમને શાંત કરી શક્યું નથી."
લોકોએ કહ્યું - આ જ સાચો પ્રેમ છે
વીડિયો જોયા પછી ઘણા સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે તેને સાચા અને લાંબા સાથનું સુંદર ઉદાહરણ ગણાવ્યું હતું. ઘણા લોકોનું કહેવું છે કે આ વીડિયો દર્શાવે છે કે સાચો પ્રેમ મોટા-મોટા ઈશારાઓમાં નહીં, પણ નાની-નાની બાબતો અને રોજબરોજની સંભાળમાં જોવા મળે છે. આ વીડિયોએ લોકોને યાદ અપાવ્યું કે ઉંમર વધવાની સાથે પ્રેમ ઘટતો નથી, પરંતુ વધુ ઊંડો અને સુખદ બને છે.
(Disclaimer: આ સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર યુઝર દ્વારા કરવામાં આવેલી પોસ્ટ પરથી તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. અમે આ કન્ટેન્ટની અધિકૃતતાની પુષ્ટિ કરતા નથી.
