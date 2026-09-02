/પહેલા પ્રેમ, પછી લવ મેરેજ... રાત્રે પતિ સાથે ઝઘડો, સવારે પથારીમાં મળી લાશ, દોઢ વર્ષમાં જ લવ મેરેજનો ખૌફનાક અંત

ઉત્તર પ્રદેશના ઝાંસીમાંથી એક મહિલાના મોતનો મામલો સામે આવ્યા બાદ સનસનાટી મચી ગઈ છે. લવ મેરેજના માત્ર દોઢ વર્ષની અંદર જ મહિલાનું મોત નીપજ્યું છે. પતિ પર હત્યાનો આરોપ છે અને પોલીસ આરોપીની શોધખોળ કરી રહી છે. આ મામલો સીપરી બજાર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો છે.
અહીં મૃતક શિવાનીનો શવ રૂમમાંથી મળી આવ્યો છે. રૂમની બહારથી કૂંચી મારેલી હતી (કુંડી લગાવેલી હતી). મૃતકના શરીર પર ગળા અને ચહેરા પર ઈજાના નિશાનો મળી આવ્યા છે. આ ઘટના બાદથી મૃતકનો પતિ યશ ઠાકુર ફરાર છે. પોલીસ આરોપીની શોધખોળ કરી રહી છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે રવિવારે રાત્રે પતિ-પત્ની વચ્ચે વિવાદ થયો હતો. જેમાં રવિવારની રાતે 10થી સાડા દસની વચ્ચે શિવાનીને પતિ યશ ઠાકુર સાથે કોઈ બાબતે વિવાદ થયો હતો. જે લગભગ દોઢ વાગ્યા સુધી ચાલ્યો હતો. ત્યારબાદ યશની નાની બહેન પાસે શિવાનીએ પોતાની બેગ અને સામાન માગ્યો હતો.
એવું કહેવાય છે કે બેગ લીધા બાદ પતિ યશે બહારથી દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો. સવારે 5 વાગે મુસ્કાને બાથરૂમ જવા માટે દરવાજો ખોલવાની કોશિશ કરી હતી પણ તે ખૂલ્યો ન હતો. તેઓએ બૂમાબૂમ કરી હતી પણ અંદરથી કોઈ અવાજ આવ્યો નહોતો. સવાર ેલગભગ 9 કલાકે શિવાનીનો ભાઈ આવ્યો હતો એને દરવાજો ખોલતાં શિવાનીની લાશ બેડ પર પડેલી મળી હતી.
2થી 3 મહિનાની પિયરમાં રહેતી હતી શિવાની
શિવાનીના પરિવારે યશ ઠાકુર પર હત્યાનો આરોપ લગાવ્યો છે. પરિવારનું કહેવું છે કે લગ્ન બાદથી એમની વચ્ચે ઝઘડાઓ શરૂ થઈ ગયા હતા. જેમાં યશ ઠાકુર શિવાની સાથે મારપીટ કરતો હોવાના પણ આરોપ છે. જેને કારણે શિવાની લગ્ન બાદ પિયર રહેવા માટે આવતી રહી હતી.
સોશિયલ મીડિયા પર પ્રેમ અને લગ્ન
યશ અને શિવાની લગભગ દોઢથી બે વર્ષ પહેલાં સોશિયલ મીડિયા પર મળ્યા હતા. જેઓએ વાતચીતને અંતે લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. બંનેને કોઈ બાળક નથી. પોલીસ આ કેસમાં તપાસ કરી રહી છે. આ કેસ હત્યાનો છે કે આત્મહત્યાનો એ તો પીએમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ બહાર આવશે.
એસપી સિટી પ્રીતિ સિંહે જણાવ્યું કે સીપરી બજાર પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસને માહિતી મળી કે આવાસ વિકાસ કોલોનીમાં એક મકાનમાં દંપતી રહેતું હતું. પતિ-પત્ની વચ્ચે ઝઘડા બાદ પત્નીનું મૃત્યુ થયું અને પતિ ફરાર છે. આ માહિતી મળતા જ સ્થાનિક સીપરી બજાર પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી, જ્યાં મૃતકના સ્વજનોએ જણાવ્યું કે તે પોતાના પતિ સાથે અહીં રહેતી હતી. રાત્રે કોઈક વાતને લઈને પતિ-પત્ની વચ્ચે વિવાદ થયો હતો.