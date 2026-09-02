Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /પહેલા પ્રેમ, પછી લવ મેરેજ... રાત્રે પતિ સાથે ઝઘડો, સવારે પથારીમાં મળી લાશ, દોઢ વર્ષમાં જ લવ મેરેજનો ખૌફનાક અંત

પહેલા પ્રેમ, પછી લવ મેરેજ... રાત્રે પતિ સાથે ઝઘડો, સવારે પથારીમાં મળી લાશ, દોઢ વર્ષમાં જ લવ મેરેજનો ખૌફનાક અંત

27 વર્ષની શિવાની ઠાકુરની સંદિગ્ઘ હાલતમાં લાશ મળતાં સનસની મચી ગઈ છે.  શિવાનીની લાશ એના રૂમના બેડ પર પડી હતી અને પતિ યશ ઠાકુર ગાયબ છે. સોશિયલ મીડિયા પર પ્રેમ થયો અને બંનેએ લગ્ન કરી લીધા. આ લગ્નજીવનનો દોઢ વર્ષમાં જ અંત આવી ગયો છે અને પતિ ફરાર છે. 

Published: Sep 02, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:02 PM IST
પહેલા પ્રેમ, પછી લવ મેરેજ... રાત્રે પતિ સાથે ઝઘડો, સવારે પથારીમાં મળી લાશ, દોઢ વર્ષમાં જ લવ મેરેજનો ખૌફનાક અંત

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Robert Kiyosaki Debt: અમીર બનવાનું જ્ઞાન વેચતા હતા, હવે ખુદ દેવાના ડુંગર નીચે દટાયા!
2
3
4
5