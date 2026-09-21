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વાવાઝોડું 'અર્ણબ' આવી રહ્યું છે? દેશમાં વર્ષનું પ્રથમ ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા, 3 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું અલર્ટ

Cyclone Arnab: બંગાળની ખાડીમાં હલચલ જારી છે. સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે આ સપ્તાહે ભારતના ત્રણ રાજ્યોમાં વર્ષનું પ્રથમ વાવાઝોડું અર્ણબ આવી શકે છે. પરંતુ તેને લઈને હજુ સ્થિતિ સ્પષ્ટ નથી. માત્ર પૂર્વાનુમાન વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યું છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 21, 2026, 02:46 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:46 PM IST
વાવાઝોડું 'અર્ણબ' આવી રહ્યું છે? દેશમાં વર્ષનું પ્રથમ ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા, 3 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું અલર્ટ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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વાવાઝોડું 'અર્ણબ' આવી રહ્યું છે? દેશમાં વર્ષનું પ્રથમ ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા
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