વાવાઝોડું 'અર્ણબ' આવી રહ્યું છે? દેશમાં વર્ષનું પ્રથમ ચક્રવાત સર્જાવાની શક્યતા, 3 રાજ્યોમાં ભારે વરસાદનું અલર્ટ

ચોમાસાની વિદાય મોટા વિનાશની સાથે થઈ શકે છે. સમાચાર છે કે ઉત્તરી અંડમાન સાગર અને બંગાળની ખાડીમાં દબાણનું ક્ષેત્ર બની રહ્યું છે, જે સોમવારે વધુ મજબૂત થઈ શકે છે. પરંતુ તે ચક્રવાતી તોફાન અર્નબમાં પરિવર્તિત થશે કે નહીં, તેને લઈને સ્થિતિ સ્પષ્ટ નથી. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તેની અસર પશ્ચિમ બંગાળ, ઓડિશા અને આંધ્ર પ્રદેશમાં થઈ શકે છે. ભારત હવામાન વિજ્ઞાન તરફથી સત્તાવાર એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું નથી. જો આવું થાય છે તો અર્નબ વર્ષનું પ્રથમ ચક્રવાતી તોફાન હશે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર હવામાન જાણકારોનો દાવો છે કે દબાણનું ક્ષેત્ર અત્યારે ઉત્તરી અંડમાન સાગર અને પૂર્વ મધ્ય બંગાળની ખાડીમાં સ્થિત છે. તેની દિશા પશ્ચિમ અને ઉત્તર પશ્ચિમ છે. સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે તે સોમવારે પૂર્વી મધ્ય બંગાળની ખાડીમાં ઊંડા દબાણના ક્ષેત્રમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. સાથે બુધવારે સવારે તે પશ્ચિમ-ઉત્તર પશ્ચિમી દિશામાં આગળ વધી શકે છે અને બંગાળની ખાડીના મધ્ય અને ઉત્તરી ક્ષેત્રમાં પહોંચી શકે છે.
ક્યા થશે અસર
સંઘવાર પ્રદિતિને અલીપુર હવામાન વિભાગના હવાલાથી કહ્યું કે પશ્ચિમ બંગાળ પર ચક્રવાત અર્નબની અસર થઈ શકે છે. સાથે તેની અસર શુક્રવાર સુધી રહી શકે છે. રિપોર્ટ અનુસાર દબાણનું ક્ષેત્ર ઉત્તર આંધ્ર પ્રદેશના કિનારા અને દક્ષિણ ઓડિશા સુધી વધી રહ્યું છે. સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે બંગાળમાં સોમવારે ઓછો વરસાદ થઈ શકે છે, પરંતુ મંગળવારે તેમાં વધારો થઈ શકે છે.
ભારે વરસાદ પડશે
અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે મંગળવારથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે અને બુધવારથી શુક્રવાર સુધી અતિભારે વરસાદ રહી શકે છે. આ દરમિયાન વીજળી-પવનની ગતિ વધી શકે છે, જેની ગતિ 40-50 કિમી પ્રતિ કલાક રહી શકે છે. માનવામાં આવી રહ્યું છે કે તેની અસર દક્ષિણ 24 પરગના અને પૂર્વી મિદનાપુરમાં થશે. તો દક્ષિણ 24 પરગના, પૂર્વી અને પશ્ચિમ મિદનાપુર, પશ્ચિમ વર્ધમાન, બીરભૂમ, મુર્શીદાબાદ, પુરૂલિયા અને ઝારગ્રામમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
એલર્ટ જારી
રિપોર્ટ પ્રમાણે સોમવારે ઉત્તર બંગાળમાં ઓછા વરસાદની સંભાવના છે. માલદા, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિનાઝપુર માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બુધવાર અને ગુરૂવારે જલપાઈગુડી અને દાર્જીલિંગમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે. શુક્રવારે જલપાઈગુડીમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. શનિવારે દાર્જીલિંગ, કલિમપોંગ, જલપાઈગુડી અને ઉત્તર દિનાજપુરમાં યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
કેટલી થશે અસર
હવામાન જાણકાર હજુ તે માહિતી મળવી શક્યા નથી કે જો ચક્રવાત અર્બનમાં દબાવ બદલાય છે તો તેની અસર કેટલી ભારે થઈ શકે છે. સ્કાયમેટના 18 સપ્ટેમ્બરના રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આંધ્ર પ્રદેશ, ઓડિશા અને પશ્ચિમ બંગાળ વાવાઝોડાની ઝપેટમાં આવી શકે છે. સાથે તે કહેવામાં આવ્યું કે તે નક્કી નથી કે આ રાજ્યો પર તેની કેટલી વ્યાપક અસર થશે.
ચોમાસાની વાપસી શરૂ
તો ભારત હવામાન વિજ્ઞાન વિભાગે જણાવ્યું કે ચોમાસાની વાપસી શરૂ થઈ ગઈ છે અને પશ્ચિમી રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગમાં તે પરત ફરવા લાગ્યું છે. આઈએમડીના પૂર્વાનુમાન અનુસાર 25થી 28 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે મહારાષ્ટ્રમાં વરસાદ થઈ શકે છે. વિદર્ભ અને મરાઠવાડોમાં કેટલીક જગ્યાએ ભારે વરસાદ શરૂ થઈ શકે છે.
ખાસ વાત છે કે નક્કી સમય કરતા મોડેથી પ્રવેશ કરનાર ચોમાસાએ વાપસીમાં પણ વિલંબ કર્યો છે અને 17ની જગ્યાએ 19 સપ્ટેમ્બરથી વાપસીની પ્રક્રિયા શરૂ માનવામાં આવી રહી છે.