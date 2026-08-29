/બંગાળીની ખાડીમાં સર્જાઈ લો પ્રેશર સિસ્ટમ, આ વિસ્તારોમાં આગામી 4 દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી

IMD Heavy Rain Alert : બંગાળની ખાડીમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે એક નવી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ રચાયું છે. ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, આ સિસ્ટમ આગામી ચાર દિવસમાં દેશના અનેક રાજ્યોમાં ભારે તોફાન અને મુશળધાર વરસાદ લાવશે તેવી શક્યતા છે.
હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે આગામી
હવામાન વિભાગે ઓડિશા માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, જેમાં 29 અને 30 ઓગસ્ટના રોજ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. પરિણામે, બાલાસોર, ભદ્રક, કેઓંઝર, મયુરભંજ, ધેંકનાલ અને સુંદરગઢના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં અચાનક પૂર અથવા પાણી ભરાવવાનું ગંભીર જોખમ રહેલું છે. ઓડિશા ઉપરાંત, પશ્ચિમ બંગાળના મિદનાપુર, પુરુલિયા અને ઝારગ્રામ જિલ્લાઓ તેમજ ઝારખંડના પૂર્વ સિંહભૂમ, પશ્ચિમ સિંહભૂમ, ખૂંટી અને સરાઈકેલા-ખરસાવન માટે પણ અચાનક પૂરનું એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
4 સપ્ટેમ્બર સુધી સતત ભારે વરસાદની આગાહી
હાલમાં ચોમાસાની અસરથી ઝઝૂમી રહેલા ઓડિશાના લોકો આગામી દિવસોમાં વધુ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી શકે છે. રાજ્યમાં 4 સપ્ટેમ્બર સુધી સતત ભારે વરસાદની આગાહી છે. સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, ઓડિશાના ત્રણ જિલ્લાઓમાં 67,000થી વધુ લોકો પૂરથી સીધા પ્રભાવિત થયા છે. નવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાથી ઉત્તર અને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવા અને પૂર જેવી સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે, રાજ્ય વહીવટીતંત્રે પરિસ્થિતિનો સામનો કરવા માટે જરૂરી પગલાં લીધા છે.
Under the influence of Low-Pressure Area over northwest Bay of Bengal & adjoining West Bengal-north Odisha coasts, isolated heavy to very heavy rainfall very likely over Gangetic West Bengal on 30th;
Jharkhand on 31st; over Odisha during 29th August-1st September with isolated… pic.twitter.com/I6ofOz1cac
— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 29, 2026
30 અને 31 ઓગસ્ટના રોજ ઝારખંડ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ભારે વરસાદ અને વીજળી પડવાની આગાહી છે. 29 ઓગસ્ટથી 1 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ઓડિશામાં 40 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય તેવી શક્યતા છે. દરમિયાન 30 ઓગસ્ટથી 4 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન બિહારના ઘણા જિલ્લાઓમાં સારો અને ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
યુપી, મધ્યપ્રદેશ અને ઉત્તરાખંડમાં વરસાદ
30 ઓગસ્ટથી 4 સપ્ટેમ્બર સુધી પૂર્વીય ઉત્તર પ્રદેશમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે, જ્યારે ઉત્તરાખંડમાં 29 ઓગસ્ટ અને 31 ઓગસ્ટથી 1 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. પૂર્વીય મધ્યપ્રદેશમાં 29 ઓગસ્ટ અને 2-3 સપ્ટેમ્બર અને છત્તીસગઢમાં 30 ઓગસ્ટથી 1 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ભારે વરસાદની આગાહી છે. 30-50 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાય છે અને પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશમાં વીજળી પડવાની સંભાવના છે.
દિલ્હી-એનસીઆરમાં હવામાન કેવું રહેશે ?
દિલ્હીમાં હાલમાં ભારે વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. 31 ઓગસ્ટ સુધી આંશિક વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે, તાપમાન 35°C થી 37°Cની વચ્ચે રહેશે, જેના કારણે ગરમી પડશે. જોકે, 1 સપ્ટેમ્બરની સાંજ સુધીમાં હળવા વરસાદના કારણે થોડી રાહત મળી શકે છે.