ગેસ સિલિન્ડર અંગે ગુડ ન્યૂઝ ! LPG બુકિંગને લઈને સરકારનું મોટું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaગેસ સિલિન્ડર અંગે ગુડ ન્યૂઝ ! LPG બુકિંગને લઈને સરકારનું મોટું નિવેદન, જાણો શું કહ્યું

LPG Booking : કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે LPGનો પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે. આ દરમિયાન ગ્રાહકો ઓળખનો પુરાવો આપીને સરળતાથી 5 કિલોગ્રામના સિલિન્ડર મેળવી શકે છે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:49 PM IST
  •  LPG બુકિંગને લઈને સરકારનું મોટું નિવેદન
  • LPGનો પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે
  • 70 ટકા કોમર્શિયલ પુરવઠો પણ પુનઃસ્થાપિત

Trending Photos

LPG Booking : કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા LPG પુરવઠા અંગે તાજેતરમાં જાહેર કરાયેલું નિવેદન રાહતના સમાચાર છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, LPG પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે. હાલમાં કોઈ પણ એજન્સી પાસે સિલિન્ડર ખતમ થયાના કોઈ અહેવાલ નથી. નિવેદનમાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે, મધ્ય પૂર્વમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ઓનલાઈન બુકિંગ લગભગ 99 ટકાના સ્તરે પહોંચી ગયું છે.

Add Zee News as a Preferred Source

70 ટકા કોમર્શિયલ પુરવઠો પુનઃસ્થાપિત

સોમવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કેન્દ્ર સરકારે જાહેરાત કરી હતી કે 70 ટકા કોમર્શિયલ LPG પુરવઠો પણ પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવ્યો છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે 14 માર્ચથી કુલ 1,82,900 ટન કોમર્શિયલ LPGનું વેચાણ થયું છે.

તેમણે કહ્યું, ઘરેલુ LPG પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે. અમને અત્યાર સુધી કોઈપણ વિતરક પાસે સિલિન્ડર ખતમ થયાના કોઈ અહેવાલ મળ્યા નથી. તેમણે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે ઓનલાઈન બુકિંગ 99 ટકાના આંકડે પહોંચી ગયું છે.

માત્ર OTP-આધારિત બુકિંગ

સંયુક્ત સચિવે જણાવ્યું હતું કે, ગેસના દુરુપયોગને રોકવા માટે, બુકિંગ ફક્ત OTP-આધારિત સિસ્ટમ દ્વારા પ્રક્રિયા કરવામાં આવી રહી છે. OTP ફક્ત રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર પર મોકલવામાં આવે છે. તેથી ગ્રાહક તેને બીજા કોઈ સાથે શેર કરી શકતો નથી અને અન્ય કોઈને આ કોડની ઍક્સેસ મળી શકતી નથી.

5-કિલોગ્રામ સિલિન્ડર પણ સરળતાથી ઉપલબ્ધ

સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, 5-કિલોગ્રામ FTL (ફ્રી ટ્રેડ LPG) સિલિન્ડરનું વેચાણ પણ ખૂબ જ સરળતાથી ચાલી રહ્યું છે. આ એક ID-આધારિત સિસ્ટમ છે. તેને મેળવવા માટે સરનામાના પુરાવાની જરૂર નથી. સરકાર આ 5-કિલોગ્રામ સિલિન્ડરનો પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરી રહી છે. ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ 3 એપ્રિલ સુધીમાં 40,000 સિલિન્ડર વેચ્યા છે. 23 માર્ચથી કુલ 13,30,000 કિલોગ્રામ મૂલ્યના સિલિન્ડર વેચાયા છે. કુદરતી ગેસની વાત કરીએ તો, ઘરેલુ PNG કનેક્શન અને CNG-સંચાલિત વાહનો માટે પણ 100% પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહ્યો છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
LPG bookingLPG CylinderLPG Gas Pricelpg cylinder price

Trending news