LPG Cylinder Price Hike: જેનો ડર હતો તે થયું! LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં તોતિંગ 993 રૂપિયાનો વધારો, જાણો એક બાટલાનો લેટેસ્ટ રેટ
LPG Price Hike: ચાર રાજ્યોમાં અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં મતદાન પૂરું થતા જે વાતનો ડર હતો તે જોવા મળ્યું. કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં તોતિંગ વધારો ઝીંકાયો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ
આખરે જે વાતનો ડર હતો તે થયું. ચૂંટણીઓ પતી એટલે ગેસના ભાવ વધ્યા. બંગાળમાં હાલમાં જ બીજા તબક્કાનું મતદાન પૂરું થતા ચાર રાજ્યો અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશમાં ચૂંટણીઓ પતી હવે 4 મેના રોજ પરિણામ આવશે. પરંતુ મતદાન પ્રક્રિયા પૂરી થતા જ આજે કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં તોતિંગ વધારો જોવા મળ્યો છે. સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ આજે 1 મે 2026ના રોજ કોમર્શિયલ સિલિન્ડર (19 કિલોવાળું સિલિન્ડર) ના ભાવમાં 993 રૂપિયાનો વધારો ઝીંક્યો છે.
ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો નહીં
આ વધારા સાથે જ હવે દિલ્હી, મુંબઈ સહિત અન્ય શહેરોમાં કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરનો ભાવ 3000 રૂપિયા પાર પહોંચી ગયો છે. જો કે ઓઈલ કંપની એટલી રાહત આપી છે કે ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડર (14.2 કિલોવાળું સિલિન્ડર)ના ભાવમાં કોઈ વધારો કર્યો નથી.
ANIના જણાવ્યાં મુજબ 19 કિલોવાળા સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યા બાદ દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ 3071.50 રૂપિયા થયો છે. જે 1 એપ્રિલના રોજ 2078.50 રૂપિયા હતો. એટલે કે એક સિલિન્ડરના ભાવમાં પહેલી મેથી 993 રૂપિયા જેટલો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
આ વધારા બાદ હવે દેશભરમાં હોટલ અને રેસ્ટોરામાં બિલ વધવાની આશંકા છે. તૈયાર ભાણે જમવું હવે મોંઘુ પડી શકે છે. આ ઉપરાંત સ્ટ્રીટ ફૂડના ભાવમાં પણ વધારો થઈ શકે છે.
Prices of 19 KG Commercial cylinder has been increased by Rs 993 from today. A 19 Kg cylinder will cost Rs 3071.50 in Delhi from today. No change in domestic cylinder prices: Sources
— ANI (@ANI) May 1, 2026
ઘરેલુ ગેસના ભાવ સ્થિર
કોમર્શિયલ એલપીજીના ભાવમાં વધારો થયો છે. પરંતુ એએનઆઈના જણાવ્યાં મુજબ ઘરમાં વપરાતા રાંધણ ગેસના બાટલાના ભાવમાં કોઈ વધારો થયો નથી. છેલ્લે ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો આ વર્ષે 7 માર્ચના રોજ થયો હતો. હાલ દિલ્હીમાં રાંધણ ગેસનો બાટલો 913 રૂપિયે મળે છે. મુંબઈમાં 14.2 કિલોનું સિલિન્ડર 912.50 રૂપિયામાં મળે છે. જ્યારે ચેન્નાઈમાં 928.50 રૂપિયા અને કોલકાતામાં એક સિલિન્ડરનો ભાવ 939 રૂપિયા છે.
5 કિલોવાળા સિલિન્ડરના ભાવ પણ વધ્યા
એએઆઈએ સોર્સ દ્વારા જણાવ્યું છે કે 5 કિલોવાળા ફ્રી ટ્રેડ એલપીજી (FTL) સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ આજથી 261 રૂપિયા પ્રતિ સિલિન્ડરનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
5 kg वाले फ्री ट्रेड LPG (FTL) सिलेंडर की कीमतों में भी आज से 261 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई है: सोर्स
— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 1, 2026
ઈરાન અમેરિકા તણાવની અસર
અત્રે જણાવવાનું કે અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે તણાવના કારણે હોર્મુઝ હજુ પણ બ્લોક છે. જ્યાંથી ભારતનો ગેસ અને ઓઈલનો બહોળો જથ્થો આવતો હતો. રસ્તો બંધ થવાના કારણે ગેસ અને ઓઈલના સપ્લાયમાં કમી થઈ છે. જેના કારણે ભારત અનેક જગ્યાએથી ગેસ અને ઓઈલની આયાત વધારી રહ્યું છે. આવામાં ખર્ચામાં પણ સતત વધારો થઈ રહ્યો છે અને આપૂર્તિમાં પણ દબાણ વધ્યું છે. જેના કારણે ગેસના ભાવમાં વધારો થાય છે.
