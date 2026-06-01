/LPG Price Hike: મોંઘવારીનો મોટો ઝટકો, LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફરી તોતિંગ વધારો, જાણો અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં ભાવ

નવા મહિનાના પહેલા દિવસે ફરીથી મોંઘવારીનો મોટો ફટકો પડ્યો છે. ઓઈલ કંપનીઓએ 19 કિલોગ્રામવાળા કોમર્શિયલ ગેસ સેલિન્ડરના ભાવમાં પાછો વધારો ઝીંક્યો છે. નવા ભાવ મુજબ દિલ્હીમાં આ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર 42 રૂપિયા મોંઘો થઈને હવે 3113.50 રૂપિયાનો થયો છે. જ્યારે કોલકાતામાં તેનો ભાવ 53.50 રૂપિયા ઉછળીને 3255.50 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. આ ફેરફાર આજથી એટલે કે 1 જૂનથી લાગૂ થઈ ગયો છે. જેના કારણે હોટલ, રેસ્ટોરા, ઢાબા અને અન્ય વેપારી ગ્રાહકો પર વધારાનો બોજો વધી શકે છે.
19 કિલોના સિલિન્ડરનો ભાવ વધ્યો
કોમર્શિયલ ઉપયોગમાં લેવાતા 19 કિલોગ્રામવાળા ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં મહાનગરોમાં અલગ અલગ ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે. દિલ્હીમાં જ્યાં પ્રતિ સિલિન્ડર 42 રૂપિયા વધુ આપવા પડશે ત્યાં કોલકાતામાં ગ્રાહકોએ 53.50 રૂપિયા વધારાનો બોજો ભોગવવો પડશે. જેના કારણે બંને શહેરોમાં કોમર્શિયલ બાટલાના ભાવ આકાશે આંબ્યા છે. કોમર્શિયલ બાટલાના ભાવમાં વધારો એવા સમયે ઝીંકાયો છે કે જ્યારે વેપારમાં પહેલેથી જ ઈંધણ અને પરિવહનના વધતા ખર્ચા હેરાન પરેશાન કરી રહ્યા છે.
5 કિલોગ્રાના FTL સિલિન્ડરના પણ વધ્યા ભાવ
આ ઉપરાંત ઓઈલ કંપનીઓએ નાના વેપારીઓ અને નાગરિકો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા 5 કિલોગ્રામવાળા એફટીએલ સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ 11 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. ત્યારબાદ દિલ્હીમાં આ નાનું સિલિન્ડર હવે 821.50 રૂપિયાના નવા દરે મળશે.
Prices of 19 kg commercial cylinders have been increased by Rs 42 in Delhi, bringing the price to Rs 3113.50, and by Rs 53.50 in Kolkata, bringing the price to Rs 3255.50. Prices of 5 kg FTL (Free Trade LPG) cylinders have been increased by Rs 11, and will cost Rs 821.50… pic.twitter.com/ZctIUOsvue
— ANI (@ANI) May 31, 2026
14.2 કિલોવાળા સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ વધારો નહીં
રાહતના સમાચાર એ છે કે 14.2 કિલોગ્રામવાળા ઘરોમાં વપરાતા સિલિન્ડરોના ભાવમાં કોઈ વધારો થયો નથી. એટલે ભાવ જેમના તેમ છે.
જાન્યુઆરીથી સતત વધી રહ્યા છે ભાવ
અત્રે જણાવવાનું કે વર્ષ 2026ની શરૂઆતથી જ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. દિલ્હીમાં જાન્યુઆરીમાં 19 કિલોના વ્યવસાયિક સિલિન્ડરના ભાવ 1691.50 રૂપિયા હતો. જ્યારે ફેબ્રુઆરીમાં 49 રૂપિયા, માર્ચમાં 115 રૂપિયા, એપ્રિલમાં 195.50 રૂપિયા અને મે મહિનામાં પ્રતિ સિલિન્ડર ભાવમાં ચોંકાવનારો 993 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો. છેલ્લા છ મહિનામાં વારંવાર ભાવમાં વધારા બાદ હવે દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવ 3113.50 રૂપિયા થયો છે.
ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં નવા ભાવ
|LPG સિલિન્ડરના ભાવ (01-06-2026)
|શહેર
|LPGનો બાટલો (14.2 કિલો)
|કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર (19 કિલો)
|અમદાવાદ
|920
|3135
|વડોદરા
|919
|3173
|સુરત
|918.5
|3068
|રાજકોટ
|918
|3103.5
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ)
ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ મુજબ અમદાવાદમાં કોમર્શિયલ બાટલાના ભાવમાં 44 રૂપિયાનો વધારો થયો છે અને ભાવ 3135 રૂપિયા પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે વડોદરામાં ભાવમાં 42 રૂપિયાનો વધારો થયો છે અને ભાવ 3173 પર પહોંચ્યો છે. સુરતમાં 43.50 રૂપિયા ભાવ વધીને ભાવ 3068 પર પહોંચ્યો છે. જ્યારે રાજકોટમાં 42 રૂપિયા વધીને ભાવ 3103.50 પર પહોંચી ગયો છે.
ફાઈનાન્સ એક્સપર્ટ્સના જણાવ્યા મુજબ આ વધારો હોટલ, રેસ્ટોરા, કેટરિંગ વ્યવસાય અને અન્ય કોમર્શિયલ પ્રતિષ્ઠાનો પર વધારોનો બોજો પાડશે. જ્યાં મોટા સિલિન્ડરોનો ઉપયોગ થયો હોય છે. જેના કારણે ખાણીપીણીની તમામ વસ્તુઓના ભાવ વધશે. જેની અસર હોટલ અને રેસ્ટોરા બિઝનેસ પર પડશે. આ સાથે સામાન્ય જનતાને પણ તેનો માર સહન કરવો પડશે.
અત્રે જણાવવાનું કે ઈરાન યુદ્ધના કારણે ભારત સહિત સમગ્ર દુનિયામાં ઓઈલ અને ગેસનો સપ્લાય છેલ્લા 4 મહિનાથી ખરાબ રીતે પ્રભાવિત છે. સપ્લાયમાં અડચણો આવવાના કારણે કોમર્શિયલ ગેસના ભાવમાં અનેક વખત વધારો જોવા મળ્યો છે. જેના કારણે નાના મોટા ખાદ્ય વ્યવસાયો પ્રભાવિત થઈ રહ્યા છે.