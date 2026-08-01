Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /નવા મહિનાના પહેલા જ દિવસે મોટા ખુશખબર! એક ઝટકે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં 192 રૂપિયા ઘટ્યા

નવા મહિનાના પહેલા જ દિવસે મોટા ખુશખબર! એક ઝટકે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં 192 રૂપિયા ઘટ્યા

LPG Latest Price: વર્ષ 2026નો ઓગસ્ટ મહિનો આજથી શરૂ થયો અને નવા મહિનાના પહેલા જ દિવસે એક સારા સમાચાર આવ્યા છે. સરકારી ઓઈલ કંપનીઓએ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર કર્યો છે. 19 કિલોવાળો કોમર્શિયલ સિલિન્ડર 192 રૂપિયા સસ્તો થયો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Aug 01, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 08:51 AM IST
નવા મહિનાના પહેલા જ દિવસે મોટા ખુશખબર! એક ઝટકે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં 192 રૂપિયા ઘટ્યા
Image Credit: તસવીર-ફાઈલ ફોટો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુલામોનો ટાપુ... અહીં જન્મ લેતાં જ બાળકો પર થઈ જાય છે માલિકનો હક
2
3
4
5