LPG સંકટ વચ્ચે સરકારનો મોટો નિર્ણય, હવે પેટ્રોલ પંપ પર ગેસ સિલિન્ડર પણ મળશે

Prev
Next
LPG Cylinder at Petrol Pump : સરકારી ઓઈલ કંપનીઓને પેટ્રોલ પંપ પર કેરોસીન વેચવાની પરવાનગી મળી ગઈ છે. ત્યારે સરકાર દ્વારા હવે બીજો એક મોટો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જે હેઠળ પેટ્રોલ પંપ પર પણ ગેસ સિલિન્ડર મળશે.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:37 PM IST
  • LPG સંકટ વચ્ચે સરકારનો મોટો નિર્ણય
  • કેરોસીન પછી પેટ્રોલ પંપ પર સિલિન્ડરની પણ છૂટ
  • પેટ્રોલ પંપ પર હવે LPG સિલિન્ડર મળશે

Trending Photos

LPG Cylinder at Petrol Pump : ઈરાન અને અમેરિકાના વચ્ચેના સંઘર્ષને કારણે ભારતની ઓઈલ અને ગેસ આયાત મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહી છે. હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થવાથી ગ્લોબલ સપ્લાય ચેઈન ખોરવાઈ છે. તેથી ઓઈલ અને ગેસ સંકટને ઉકેલવા માટે સરકારે છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં અનેક નિયમોમાં સુધારો કર્યો છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ ફેરફારોમાં LPG સિલિન્ડરના દરોમાં ફેરફાર અને બુકિંગ સમયમર્યાદામાં ફેરફારથી લઈને પેટ્રોલ અને ડીઝલ પર એક્સાઇઝ ડ્યુટીમાં ઘટાડો અને દાયકાઓથી મોટાભાગે ગાયબ થયેલ કેરોસીન પરત લાવવાનો પણ સમાવેશ થાય છે. આ યુદ્ધ સમયની કટોકટી વચ્ચે ભારતમાં ઓઈલ અને ગેસ સંબંધિત અસંખ્ય નિયમોમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. હવે બીજો એક મોટો સુધારો સામે આવ્યો છે. હવે પેટ્રોલ પંપ પર LPG સિલિન્ડર પણ મળશે.

કેરોસીન પછી પેટ્રોલ પંપ પર સિલિન્ડરની પણ છૂટ

રવિવારે કેન્દ્ર સરકારે નિર્ણય લીધો કે રાશનની દુકાનો ઉપરાંત પેટ્રોલ પંપ પર કેરોસીન પણ મળશે. રાજ્ય સંચાલિત ઓઈલ કંપનીઓને તેમના પેટ્રોલ પંપ નેટવર્ક દ્વારા કેરોસીન વેચવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી. હવે એક વધુ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે, જેમાં LPG સિલિન્ડર પેટ્રોલ પંપ પર વેચવામાં આવશે. આજ સાંજથી નાના વાણિજ્યિક અને ઘરેલુ સિલિન્ડર ઇન્ડિયન ઓઇલ પેટ્રોલ પંપ પર ખરીદી માટે ઉપલબ્ધ થશે. ગ્રાહકો આ 5 કિલોગ્રામના સિલિન્ડર સીધા પેટ્રોલ પંપ પરથી ખરીદી શકશે.

પેટ્રોલ પંપ પર હવે LPG સિલિન્ડર મળશે

ગેસ કટોકટી અને ગેસ એજન્સીઓની બહાર લાંબી કતારોથી જનતાને થતી મુશ્કેલીઓને દૂર કરવા માટે સરકારે એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. સરકારે નાના કદના ગેસ સિલિન્ડર વેચવાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવી છે. નવા નિયમો હેઠળ 5 કિલોગ્રામના નાના સિલિન્ડર હવે રાજ્ય સંચાલિત ઓઈલ કંપની ઇન્ડિયન ઓઇલ દ્વારા સંચાલિત પેટ્રોલ પંપ પર મળશે. 

પેટ્રોલ પંપ માલિકો હવે ઘરેલુ અને વ્યાપારી બંને 5 કિલોગ્રામના સિલિન્ડર વેચવા માટે અધિકૃત છે. જો કે, જ્યારે ઇન્ડિયન ઓઇલે સત્તાવાર રીતે આ સુવિધાની જાહેરાત કરી છે, ત્યારે સિલિન્ડર હજુ સુધી તેમના પેટ્રોલ પંપ પર ભૌતિક રીતે ઉપલબ્ધ નથી. પેટ્રોલ પંપના કર્મચારીઓના જણાવ્યા મુજબ, આ સિલિન્ડરો આજે સાંજથી પંપ પર મળવાની શક્યતા છે.

LPG સિલિન્ડરના નિયમો અને કિંમત

પેટ્રોલ પંપ પર ઉપલબ્ધ 5 કિલોગ્રામના સિલિન્ડરની કિંમતો અલગ અલગ. જો તમે હાલના કનેક્શન વિના સીધા સિલિન્ડર ખરીદવા માંગતા હો, તો તમારે ₹1,476 ચૂકવવા પડશે. જો તમે નાના સિલિન્ડરને રિપ્લેસ કરીને નવો સિલેન્ડર લેવા માંગતા હો તો ₹976 ચુકવવા પડશે. જો તમારે ફક્ત રિફિલ કરાવો છે, તો કિંમત ₹586 હશે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
LPG Crisispetrol diesel new rulespetrol pumplpg cylinder at petrol pump

Trending news