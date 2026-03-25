તમારા શહેરમાં PNG કનેક્શન હોય તો લઈ લેજો, બાકી નહીં મળશે LPG સિલિન્ડર, સરકારનો મોટો નિર્ણય
કેન્દ્ર સરકારે એક નવો આદેશ જાહેર કર્યો છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં પીએનજીની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, ત્યાં જો યુઝર્સ પીએનજી પર સ્વિચ નહીં કરે તો તેની એલપીજી ગેસ સપ્લાય બંધ કરવામાં આવી શકે છે.
- LPG સંકટ વચ્ચે કેન્દ્ર સરકારનો મોટો નિર્ણય
- હવે ઉપલબ્ધ શહેરોમાં પીએનજી કનેક્શન ફરજીયાત
- ત્રણ મહિનામાં લેવું પડશે પીએનજી કનેક્શન!
Trending Photos
LPG Crisis: કેન્દ્ર સરકારે રસોઈ ગેસને લઈને એક મોટો નિર્ણય કર્યો છે. પેટ્રોલિયમ તથા પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયે એક નિર્દેશ જાહેર કર્યો છે જે અનુસાર જે વિસ્તારમાં પાઇપ ગેસ એટલે કે PNG ની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, ત્યાં જો લોકો LPG સિલિન્ડરની જગ્યાએ PNG પર શિફ્ટ નહીં કરે તો તેની એલપીજી સપ્લાય બંધ કરવામાં આવી શકે છે. સરકારનું કહેવું છે કે આ પગલું દેશમાં ગેસ નેટવર્કને ઝડપથી વધારવા અને એક જ ઈંધણ પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે લેવામાં આવ્યો છે.
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે એલપીજી સપ્લાય પર અસર પડી છે, જેનાથી દેશમાં તેની અછત જોવા મળી રહી છે. તેવામાં સરકાર હવે લોકોને PNG અપનાવવા માટે કહી રહી છે, જે પાઇપ દ્વારા સીધો ઘર સુધી સતત મળે છે અને સિલિન્ડર બુક કરાવવાની ઝંઝટ પણ ખતમ કરી દે છે. પેટ્રોલિયમ તથા પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલય દ્વારા જારી નવા નિયમ પ્રમાણે જો તમારા ઘરમાં PNG ઉપલબ્ધ હોવા છતાં ત્રણ મહિનાની અંદર કનેક્શન લેવામાં નહીં આવે તો એલપીજીની સપ્લાય બંધ કરવામાં આવી શકે છે.
શું છે સરકારનો ઉદ્દેશ્ય?
સરકારના આ નિર્ણય પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય ગેસની સપ્લાય સિસ્ટમને વધુ સંતુલિત અને મજબૂત બનાવવાનો છે. જે વિસ્તારમાં પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) ની સુવિધા પહેલાથી ઉપલબ્ધ છે, ત્યાં એલપીજીનો ઉપયોગ ઘટાડી તે ક્ષેત્રોમાં ગેસ પહોંચાડવાનો છે, જ્યાં હજુ પાઇપલાઇન નેટવર્ક નથી. આ સાથે સરકાર ફ્યુલ ડાયવર્સિફિકેશનને વધારવા ઈચ્છે છે, જેથી દેશ કોઈ એક સોર્સ પર નિર્ભર ન રહે, ખાસ કરી તેવા સમયમાં જ્યારે વૈશ્વિક સ્તર પર સપ્લાયમાં સમસ્યા આવી રહી છે.
પાઇપ ગેસને પ્રોત્સાહન આપવા સરકારનો મોટો નિર્ણય
સરકારે પાઇપ નેચરલ ગેસ નેટવર્કને ઝડપથી ફેલાતું રોકવા માટે નિયમોને સરળ બનાવી દીધા છે. હવે પાઇપલાઇન નાખવા માટે જરૂરી મંજૂરી સરળ બનાવી દેવામાં આવી છે અને અલગ-અલગ જગ્યા પર લાગતા ચાર્જને સ્ટાન્ડર્ડ કરવામાં આવ્યા છે, જેથી કંપનીઓએ બિનજરૂરી વિલંબ કે વધારાના ખર્ચનો સામનો ન કરવો પડે. સૌથી મોટો ફેરફાર છે કે જો નક્કી સમયની અંદર કોઈ સરકારી વિભાગ મંજૂરી ન આપે તો તેને ઓટોમેટિક મંજૂરી માની લેવામાં આવશે.
આ સ્થિતિમાં બંધ નહીં થાય એલપીજી
જો કોઈના ઘર સુધી નેચરલ ગેલ કનેક્શન આપવું તકનીકી રૂપથી સંભવ નથી તો તે સ્થિતિમાં સંબંધિત અધિકૃત કંપની ઉપભોક્તાને નો-ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ જારી કરશે. તેવા મામલામાં ઘરમાં એલપીજીની સપ્લાય જારી રહેશે અને તેને બંધ કરવામાં આવશે નહીં. પરંતુ કંપનીએ તે સ્પષ્ટ રેકોર્ડ રાખવો પડશે કે પીએનજી કનેક્શન કેમ આપવામાં આવી શક્યું નથી. સાથે જ્યારે ભવિષ્યમાં તે વિસ્તારમાં પીએનજી કનેક્શન આપવું સંભવ થઈ જશે, તો NOC પરત લઈ શકાય છે અને પછી ઉપભોક્તાએ પીએનજી પર સ્વિચ કરવું પડી શકે છે. એટલે કે જ્યાં PNG લગાવવાનું સંભવ નથી, ત્યાં લોકોને એલપીજીથી રાહત મળશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે