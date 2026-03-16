LPG સિલિન્ડર બુક કરાવ્યા પછી પણ ડિલિવરી ન મળે તો ક્યાં કરવી ફરિયાદ ? નોંધી લો આ નંબર
LPG Cylinder : મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ વચ્ચે દેશમાં LPG ગેસની સોર્ટેજ ઉભી થઈ રહી છે. વારંવાર એવી ફરિયાદો આવી રહી છે કે, કન્ફર્મ બુકિંગ પછી પણ કેટલાક ડીલરો ગ્રાહકોને સિલિન્ડર પહોંચાડવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે અને વધારાના પૈસાની માંગણી કરી રહ્યા છે. ત્યારે જાણી લઈએ કે આવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ.
- લોકોને ગેસ સિલિન્ડર મેળવવામાં મુશ્કેલી
- સિલિન્ડર મેળવવા કલાકો સુધી લાઈનમાં ઉભા રહેવું પડે છે
- સિલિન્ડર બુક કર્યા પછી ડિલિવરી ના મળે તો તમે ફરિયાદ કરી શકો છો
LPG Cylinder : લોકોને ગેસ સિલિન્ડર મેળવવામાં ઘણી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. એક તરફ જેમની પાસે રાંધણ ગેસ નથી તેઓ કલાકો સુધી કતારોમાં ઉભા રહીને સિલિન્ડર બુક કરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ જેમના સિલિન્ડર પહેલાથી જ બુક થઈ ગયા છે તેઓ પણ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે.
ઘણા લોકોએ સોશિયલ મીડિયા પર ફરિયાદ કરી રહ્યા છે કે તેમના સિલિન્ડર કન્ફર્મ બુક થયો હોવા છતાં તેમના ડીલરો કાં તો વધારે પૈસા માંગી રહ્યા છે અથવા સિલિન્ડર પહોંચાડવાનો ઇનકાર કરી રહ્યા છે. આવી સ્થિતિમાં શું કરવું જોઈએ અને કોને ફરિયાદ કરી શકાય, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
ડીલર સામે ફરિયાદ ક્યાં નોંધાવવી ?
LPG સિલિન્ડરનો સતત પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે બુકિંગ સાઇકલ 21 દિવસથી વધારીને 25 દિવસ કરવામાં આવી છે. આ પગલાનો હેતુ દરેક ગ્રાહક સુધી ગેસ સમયસર પહોંચે અને સંગ્રહખોરી અટકાવવાનો છે. જોકે, એવા કિસ્સાઓ સામે આવી રહ્યા છે કે જ્યાં ડીલરો કન્ફર્મ બુકિંગ છતાં સિલિન્ડર પહોંચાડવામાં નિષ્ફળ રહ્યા છે અને તેના બદલે ગ્રાહકો પાસેથી વધારાના પૈસા માંગી રહ્યા છે.
જો કોઈ ડીલર સિલિન્ડર બુક કરાવ્યા પછી તેની ડિલિવરીમાં વિલંબ કરે છે અથવા વધારાના પૈસાની માંગ કરે છે, તો આ સંપૂર્ણપણે ગેરકાયદેસર છે અને સરકારી માર્ગદર્શિકાનું ઉલ્લંઘન છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ગ્રાહકો સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા અને તેમના સિલિન્ડરની ડિલિવરી સુરક્ષિત કરવા માટે તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધાવી શકે છે.
ફરિયાદ ક્યાં નોંધાવવી ?
જો તમને ક્યારેય આવી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવો પડે, તો તમારે તાત્કાલિક તે કંપનીના હેલ્પલાઇન નંબર અથવા કસ્ટમર કેર પર ફરિયાદ નોંધાવવી જોઈએ.
ઇન્ડેન ગેસ હેલ્પલાઇન નંબર્સ
ઇન્ડેન LPG સેવાઓનો ઉપયોગ કરતા ગ્રાહકો નીચેના નંબરો દ્વારા ફરિયાદો નોંધાવી શકે છે અથવા સહાય મેળવી શકે છે.
- 1800-2333-555 (ટોલ-ફ્રી)
- 7718955555 (LPG બુકિંગ અને ફરિયાદો)
HP ગેસ હેલ્પલાઇન નંબર્સ
- 1800-2333-555 (ટોલ-ફ્રી)
- 9493602222 (HP Anytime LPG)
ભારત ગેસ હેલ્પલાઇન નંબર્સ
- 1800-22-4344 (ટોલ-ફ્રી)
- 7715012345 (LPG બુકિંગ)
આ હેલ્પલાઇન સેવાઓ ગ્રાહકોને LPG ડિલિવરીમાં વિલંબ, ઓવરચાર્જિંગ અથવા અન્ય સમસ્યાઓના ઉકેલમાં મદદ કરે છે. ફરિયાદ નોંધાવવાથી તમને આ અસુવિધામાંથી તાત્કાલિક રાહત મળી શકે છે અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ ડીલર સામે શિસ્તભંગના પગલાં પણ લેવામાં આવી શકે છે.
