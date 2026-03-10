Prev
દેશભરમાં ગેસનું સંકટ, LPG ના મળતા મુંબઈ-બેંગલુરુમાં રેસ્ટોરન્ટ બંધ, જાણો શું કહ્યું સરકારે

LPG Cylinder Crisis : મુંબઈમાં LPG સિલિન્ડરોની અછત હવે હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ ઉદ્યોગ માટે એક મોટી કટોકટી બની રહી છે. જો પરિસ્થિતિ ટૂંક સમયમાં સુધરશે નહીં, તો શહેરના ઘણા રેસ્ટોરન્ટ આગામી બે દિવસમાં બંધ થઈ શકે છે. તેલ કંપનીઓ પાસે ફક્ત બે દિવસનો ગેસ બાકી હોવાથી કોમર્શિયલ ગેસ સપ્લાય એજન્સીઓ બંધ થઈ ગઈ છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 10, 2026, 09:00 AM IST

LPG Cylinder Crisis : મુંબઈમાં LPG સિલિન્ડરની અછતની અસર હવે હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ ઉદ્યોગ પર પણ પડી રહી છે. હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ એસોસિએશનનો દાવો છે કે જો LPG પુરવઠો ટૂંક સમયમાં સામાન્ય નહીં થાય, તો શહેરના રેસ્ટોરન્ટ્સને આગામી બે દિવસમાં બંધ કરવાની ફરજ પડી શકે છે. કોમર્શિયલ ગેસ પુરવઠામાં વિક્ષેપ અને ડિલિવરીમાં વિલંબથી પરિસ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ રહી છે. તો બેંગ્લોર અને ચેન્નાઈ હોટેલ્સ એસોસિએશને પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

ઇન્ડિયા હોટેલ્સ એન્ડ રેસ્ટોરન્ટ્સ એસોસિએશના પ્રમુખ વિજય શેટ્ટીએ ચેતવણી આપી છે કે ગેસની અછત વધુ વણસી રહી છે. તેમણે કહ્યું કે જો પરિસ્થિતિ આ જ રીતે ચાલુ રહી તો મુંબઈના તમામ રેસ્ટોરન્ટ્સને આગામી બે દિવસમાં બંધ કરવાની ફરજ પડી શકે છે. હાલમાં, એસોસિએશનના આશરે 10 થી 20 ટકા સભ્યો ગેસ પુરવઠાની સમસ્યાનો સામનો કરી રહ્યા છે.

વિજય શેટ્ટી કહ્યું છે કે પરિસ્થિતિ ઝડપથી વણસી રહી છે. મંગળવાર સુધીમાં કટોકટી 60 ટકા રેસ્ટોરન્ટ્સ સુધી પહોંચી શકે છે. બીજા દિવસ સુધીમાં 100 ટકા રેસ્ટોરન્ટ્સ પ્રભાવિત થવાની ધારણા છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દા અંગે પેટ્રોલિયમ મંત્રીને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. મહારાષ્ટ્ર નાગરિક પુરવઠા મંત્રી છગન ભુજબળનો પણ સંપર્ક કરવામાં આવ્યો છે.

સરકારે શું કહ્યું ?

દરમિયાન પેટ્રોલિયમ અને નેચરલ ગેસ મંત્રાલયે એલપીજી કટોકટી અંગે નિવેદન જાહેર કર્યું છે. તેના અનુસાર, ઇંધણ પુરવઠામાં વર્તમાન ભૌગોલિક રાજકીય વિક્ષેપો અને એલપીજી પુરવઠામાં વિક્ષેપોને ધ્યાનમાં રાખીને, તેલ રિફાઇનરીઓને ઉત્પાદન વધારવા સૂચના આપવામાં આવી છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું છે કે આ વધારાના ઉત્પાદનનો ઉપયોગ સ્થાનિક એલપીજી જરૂરિયાતોને પૂર્ણ કરવા માટે કરવામાં આવશે.

મંત્રાલયે ઘરોમાં વપરાતા LPG પુરવઠાને પ્રાથમિકતા આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. વધુમાં, સંગ્રહખોરી અને કાળાબજારને રોકવા માટે 25 દિવસનો ઇન્ટર-બુકિંગ સમયગાળો લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં હોસ્પિટલો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ જેવા આવશ્યક ક્ષેત્રો માટે આયાતી LPGના બિન-સ્થાનિક પુરવઠાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી રહી છે.

કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો

પુરવઠાની અછત સાથે ભાવ પણ વધી રહ્યા છે. એક કોમર્શિયલ LPG સિલિન્ડર જે પહેલા 1750માં મળતું હતું તે હવે લગભગ 1950માં વેચાઈ રહ્યું છે. ગેસની અછત ઘરેલુ ગ્રાહકોને પણ અસર કરી રહી છે. બે સિલિન્ડર ધરાવતા ઘરો રિફિલ બુક કરાવવા માટે ઉતાવળ કરી રહ્યા છે. આના કારણે ડીલર આઉટલેટ્સ પર અફડાતફડી ફેલાઈ છે. ઘરેલુ 14.2 કિલોગ્રામના સિલિન્ડર હજુ પણ ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ તેની ડિલિવરીમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે.

