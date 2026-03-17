LPGનો બાટલો સસ્તો પડે કે પછી ગેસ પાઈપલાઈન? PNG કનેક્શન કેવી રીતે લેવું...ખાસ જાણો

LPG Vs PNG: ઈઝરાયેલ અને ઈરાન અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા ભીષણ યુદ્ધથી મિડલ ઈસ્ટ ભડકે બળ્યું છે. તેની આંચ બીજા દેશો સુધી પણ પહોંચી છે. ઈરાને હોર્મુઝ જળમાર્ગ બંધ કરતા ભારતના અનેક જહાજ પણ ત્યાં અટવાયેલા છે. આ બધા વચ્ચે દેશમાં એલપીજીના બાટલાની કાળાબજારીના મામલા સામે આવતા લોકો હાલાકી ભોગવી રહ્યા છે. ત્યારે સરકાર હવે પીએનજી ગેસ માટે પણ લોકોને પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 17, 2026, 10:40 AM IST
  • LPG અને PNG બંનેમાંથી કયો વિકલ્પ વધુ સસ્તો અને સુવિધાજનક
  • ખર્ચની દ્રષ્ટિએ કયો વિકલ્પ વધુ ફાયદાકારક રહે?
  • PNG કનેક્શન લેવું હોય તો શું કરવું જોઈએ? આ તમામ સવાલના જવાબ જાણો
     

ગેસ સિલિન્ડરો માટે વિલંબ કે લાંબી લાઈનોને પગલે જે શહેરોમાં ગેસ પાઈપલાઈનની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે ત્યાંના લોકો પીએનજી કનેક્શન લેવાનું પણ વિચારી રહ્યા છે. પરંતુ તેના વિશે મોટાભાગના લોકોના મનમાં એ સવાલ ઉભો થતો હો છે કે PNG કનેક્શન કેવી રીતે લેવું અને PNG અને LPG બંનેમાંથી કયો વિકલ્પ વધુ સસ્તો અને સુવિધાજનક રહે છે. તો આજે અમે તમને તેના વિશે જણાવીશું. 

LPG વધુ સુવિધાજનક કે PNG?
સુવિધાની વાત કરીએ તો તમને જણાવી દઈએ કે સુવિધાની દ્રષ્ટિએ PNG ઘણો આરામદાયક ગણાય છે. કારણ કે તેમાં ગેસ પાઈપલાઈન દ્વારા આ ગેસ સીધો તમારા રસોડામાં પહોંચી જાય છે. તેમાં કોઈ સમસ્યા નડતી નથી. સ્વિચ ઓન કરો અને ગેસ ચાલુ, સ્વિચ ઓફ કરો અને ગેસ બંધ. બુકિંગ કરાવવાની પણ ઝંઝટ રહેતી નથી. જ્યારે એલપીજી સિલિન્ડર તો ખતમ થાય એટલે તેને નોંધાવવાની ઝંઝટ રહે છે. અનેકવાર બુકિંગ કરાવ્યા બાદ ડિલિવરીમાં પણ વિલંબ થાય છે. આથી જે ઘરોમાં રોજેરોજ ગેસ વપરાતો હોય અને બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતો હોય તેમના માટે PNG વધુ સુવિધાજનક રહે છે. 

ખર્ચાની દ્રષ્ટિએ કયો વિકલ્પ સારો?
હવે ખર્ચાની રીતે જોઈએ તો બંનેમાં ઘણો ફરક છે. કારણ કે ભારતમાં ઘરેલુ રાંધણ ગેસનો બાટલો સામાન્ય રીતે 14.2 કિગ્રાનો હોય છે. અને શહેર પ્રમાણે તેની કિંમત આશરે 800થી 1100 વચ્ચે રહી શકે છે. બીજી બાજુ પીએનજીમાં ઘરમાં મીટર લગાવવામાં આવે છે અને ગેસનો જે પ્રમાણે વપરાશ થયો હોય તે પ્રમાણે બિલ આવે છે. મોટાભાગના શહેરોમાં PNGની કિંમત લગભગ 40થી 60 રૂપિયા પ્રતિ યુનિટ હોય છે. એટલે કે જેટલો ગેસ તમે વાપરશો એટલું બિલ આવશે. ત્યારે જે ઘરમાં ગેસનો વપરાશ વધુ પ્રમાણમાં થતો હોય તેમને પીએનજી લાંબા ગાળે સસ્તો પડી શકે છે. 

જો કે પીએનજી કનેક્શનમાં જ્યારે તમે નવું કનેક્શન લો ત્યારે શરૂઆતમાં ઈન્સ્ટોલેશનનો અમુક ખર્ચ આપવો પડે છે. પરંતુ એકવાર કનેક્શન લાગ્યા બાદ સિલિન્ડર ખરીદવાની જરૂર પડતી નથી અને ગેસનો સપ્લાય પણ સતત મળતો રહે છે. 

PNG સુરક્ષિત ખરો?
તમને એ ખાસ જણાવી દઈએ કે સુરક્ષાના મામલે પણ PNG સારો વિકલ્પ ગણાય છે. ગેસ કંપનીઓ પાઈપલાઈનમાં અનેક સુરક્ષા નિયમોનું પાલન કરે છે અને સમયાંતરે  તેની તપાસ પણ થાય છે. જો કે પાઈપલાઈનનું ઈન્સ્ટોલેશન યોગ્ય રીતે થયું હોય અને નિયમિત રીતે તેની તપાસ થતી રહે તે ખુબ જરૂરી છે. 

કેવી રીતે લેવું PNG કનેક્શન
જો તમે પણ પીએનજી કનેક્શન લેવા માંગતા હોવ તો સૌથી પહેલા તમારા વિસ્તારમાં આ સુવિધા ઉપલબ્ધ છે કે નહીં તેની તપાસ કરો અને જો હોય તો નીચેના સ્ટેપ્સ ફોલો કરો. 

  • - તમે ગેસ વિતરણ કંપનીની અધિકૃત વેબસાઈટ પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. 
  • - અરજી માટે આધાર કાર્ડ, ઓળખ પત્ર, અને એડ્રસનો પુરાવો જેવા જરૂરી દસ્તાવેજો આપવાના હોય છે. 
  • - અરજી કર્યા બાદ કંપનીનો ટેક્નિશિયન તમારા ઘરે આવશે અને પાઈપલાઈન અને ગેસ મીટર ઈન્સ્ટોલ કરશે. 
  • - ત્યારબાદ થોડા દિવસમાં તમારું પીએનજી કનેક્શન ચાલુ થઈ જશે. 
     

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

pnglpgPNG Vs LPGIran-Israel US war

