LPG Cylinder: હોર્મુઝમાંથી પસાર થવું મુશ્કેલ! શું વધશે ભાવ? અમદાવાદ-સુરત સહિત શહેરોમાં શું છે LPG સિલિન્ડરનો રેટ, જાણો
LPG Cyclinder Rate In Ahmedabad: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેના યુદ્ધમાં માત્ર ઈઝરાયેલ અને આ દેશો જ નહીં પરંતુ એવા દેશો પણ ભીંસાઈ રહ્યા છે તેને આ યુદ્ધ સાથે સીધી રીતે જોડાયેલા નથી. કારણ કે ઈરાને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ કરી લેતા અવરજવર ખોરવાઈ છે. ગેસ અને ક્રૂડઓઈલને ખાડી દેશોમાંથી અન્ય દેશોમાં પહોંચાડવા માટે આ જળમાર્ગ ખુબ મહત્વનો છે. ત્યારે હવે આ સ્થિતિ ક્યાં જઈને અટકશે તેના પર ચિંતાના વમળો જોવા મળી રહ્યા છે. આજે ગુજરાતમાં એલપીજી સિલિન્ડરનો શું ભાવ છે તે પણ ખાસ જાણો.
- યુદ્ધવિરામ છતાં હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી જહાજોની અવરજવરમાં પડકારો આવી રહ્યા છે.
- એક્સપર્ટ્સની ચેતવણી અને જહાજોની અવરજવર મુશ્કેલ હોવાના કારણો પણ ગણાવ્યા
- આજે ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોમાં એલપીજી સિલિન્ડરના શું છે ભાવ તે પણ જાણો
મિડલ ઈસ્ટમાં અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધમાં સીઝફાયરને કારણે સ્થિતિ સુધરવાની અપેક્ષાઓ હતી પરંતુ પાછો મામલો ગરમ થઈ ગયો છે. કારણ કે ઈઝરાયેલે લેબનોન પર હુમલા કરતા ઈરાન ભડકી ગયું છે અને હોર્મુઝ પર પાછું સંકટ ઊભું થયું છે. સીઝફાયર છતાં હોર્મુઝની ખાડીમાંથી માંડ જહાજ નીકળી રહ્યા છે. ઈરાને દરરોજ 15 જહાજની એક મર્યાદા પણ નક્કી કરી છે. વિશષજ્ઞોએ એવી ચેતવણી આપી છે કે સીઝફાયર બાદ પણ હોર્મુઝમાંથી લાંબા સમય સુધી જહાજોની અવરજવર મુશ્કેલ છે અને આ માટેના કારણો પણ જણાવ્યા. ત્યારે શું એલપીજી, પેટ્રોલ, ડીઝલનું સંકટ જોવા મળશે? આ બધા વચ્ચે આજના ગુજરાતના મુખ્ય શહેરોના એલપીજી સિલિન્ડરના ખાસ જાણો.
શું છે હોર્મુઝની સમસ્યા
ડેઈલી સ્ટારના એક રિપોર્ટ મુજબ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ ખુબ જ સાંકડો રસ્તો છે. તેમાંથી પસાર થનારા ઓઈલ ટેંકર ખુબ મોટા અને ખુબ ધીમા જતા હોય છે. માંડ 33 કિમી પહોળાઈવાળો આ રસ્તામાં ઈરાન પોતાના ત્યાં ઊભા ઊભા ખેલ પાડી શકે છે. બીજુ કે ઈરાનની નેવી પાસે આ સ્ટ્રેટમાં શક્તિશાળી સમુદ્રી માઈનની જાળ બીછાવવાની પણ ક્ષમતા છે. જો આ માઈન ફાટે તો ભારે નુકસાન થાય.
હોર્મુઝ ટોલ
ઈરાન ઈચ્છે છે કે આ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતા જહાજ પાસેથી તે ટોલ વસૂલે. આ રસ્તેથી પસાર થનારા ટેન્કરોએ પ્રતિ બેરલ લગભગ એક ડોલરની ચૂકવણી કરવી પડી શકે. દરેક જહાજમાં 20થી 30 લાખ બેરલ ઓઈલ આશરે હોય છે. એટલે કે દરેક ટેંકરે 20થી 30 લાખ ડોલરનો ટેક્સ ભરવો પડી શકે. ત્યારે આવામાં ઈરાન ઈચ્છે તો દુનિયાની અર્થવ્યવસ્થામાં મહત્વનો વેપારી માર્ગ ગણાતા હોર્મુઝને બ્લોક કરીને ભારે ઉથલપાથલ મચાવી શકે છે.
આજનો LPG ગેસનો શું છે ભાવ
ખાડી દેશોમાંથી ઓઈલ અને ગેસને અન્ય દેશો સુધી પહોંચાડતા હોર્મુઝ પર સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. ત્યારે શું ભારતને પણ સમસ્યા આવી શકે છે? ભારતના હજુ પણ ઘણા જહાજ ત્યાં ફસાયેલા છે. આ બધા વચ્ચે ગુજરાતના મહત્વના શહેરોમાં આજે એલપીજીનો શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો.
- અમદાવાદ - ઘરેલું ગેસ 920 રૂપિયા (14.2 KG), કોમર્શિયલ ગેસનો બાટલો (19KG) 2098 રૂપિયા, 5 KG સિલિન્ડર 320 રૂપિયા
- વડોદરા- ઘરેલું ગેસ 919 રૂપિયા, કોમર્શિયલ ગેસનો બાટલો (19KG) 2141 રૂપિયા, 5 KG સિલિન્ડર 319 રૂપિયા
- સુરત- ઘરેલું ગેસ 918.50 રૂપિયા, કોમર્શિયલ ગેસનો બાટલો (19KG) 2031 રૂપિયા, 5 KG સિલિન્ડર 319.50રૂપિયા
- રાજકોટ- ઘરેલું ગેસ 918 રૂપિયા, કોમર્શિયલ ગેસનો બાટલો (19KG) 2071.50 રૂપિયા, 5 KG સિલિન્ડર 320રૂપિયા
(ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ- ગુડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ)
