/LPG Price: પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે LPG સિલિન્ડરનો વારો? વધી શકે છે રેટ, જાણો અમદાવાદ સહિત શહેરોમાં આજનો ભાવ

LPG Price In Ahmedabad: ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેની તંગ સ્થિતિ થાળે પડી રહી નથી જેની લપેટમાં હવે ધીરે ધીરે ભારત પણ આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. આજે સવારે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ વધ્યા અને હવે રાંધણ ગેસનો બાટલો પણ મોંઘો થાય તેવી ભીતિ સેવાઈ રહી છે. જાણો આજના લેટેસ્ટ રેટ.
LPG Price In Gujarat Today: દેશવાસીઓને આજે સવારે ઉઠતાની સાથે જ મોટો ઝટકો મળ્યો છે કારણ કે પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો ઝીંકાયો છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પ્રતિ લીટર 3 રૂપિયા વધ્યા છે. દિલ્હી અને મુંબઈ જેવા શહેરોમાં સીએનજીના ભાવમાં પણ વધારો ઝીંકાયો છે. હવે બધાની નજર રાંધણ ગેસના બાટલા પર છે. એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ શું વધારો ઝીંકાશે? ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે જે સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે તેની અસર હવે ભારતમાં જોવા મળી રહી છે. અત્રે જણાવવાનું કે માર્ચ મહિનામાં ઘરેલુ રાંધણ ગેસના બાટલા (14.2 કિલોગ્રામ)માં પ્રતિ સિલિન્ડર 60 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો. ત્યારબાદ ભાવ બદલાયા નથી.
આજે LPG સિલિન્ડરના લેટેસ્ટ રેટ
|LPG સિલિન્ડરના ભાવ (15-5-2026)
|શહેરો
|LPGનો બાટલો (14.2 કિલો)
|કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર (19 કિલો)
|અમદાવાદ
|920
|3091
|વડોદરા
|919
|3131
|સુરત
|918.5
|3024.5
|રાજકોટ
|918
|3061.5
(સોર્સ- ગૂડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ)
અમેરિકા અને ઈરાનમાં વધી રહ્યો છે તણાવ
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે સમગ્ર દુનિયા ઉર્જા સંકટ સામે ઝઝૂમી રહી છે. ભારતમાં પણ ક્રૂડ ઓઈલ, એલપીજી, સીએનજી અને પીએનજીના ભાવ અંગે ચિંતાઓ યથાવત છે. કારણ કે પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ અને હોર્મુઝ સ્ટ્રેટના કારણે ઉર્જાના સપ્લાયમાં અડચણો આવી રહી છે. આ બધા વચ્ચે અમેરિકાએ ઈરાનનો શાંતિ પ્રસ્તાવ ફગાવ્યો છે. તેનાથી યુદ્ધની સ્થિતિ અને લાંબા સમય સુધી રહે તેવી આશંકાઓ પેદા થઈ છે.
હાલમાં અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ઈરાનની આકરી ટીકા કરતા કહ્યું કે યુદ્ધ વિરામ લાઈફ સપોર્ટ પર છે. તેમણે શાંતિ પ્રસ્તાવને કચરાનો એક ટુકડો પણ ગણાવ્યો હતો અને કહ્યું કે આ અસ્વીકાર્ય છે. જેનાથી બંને દેશો વચ્ચે તણાવ વધ્યો છે અને શાંતિ વાર્તાના ભવિષ્ય પર સવાલ ઉભો થયો છે.
શું વધશે ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ?
મીડિયા રિપોર્ટમાં માર્કેટ એક્સપર્ટ્સ અને નાણાકીય જાણકારોનું કહેવું છે કે ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં પણ જલદી વધારો થાય તેવી સંભાવના જોવા મળી રહી છે. ભારત પોતાની જરૂરિયાતનો 55 ટકાથી વધુ એલપીજી બહારથી મંગાવે છે. વૈશ્વિક બજારોમાં ક્રૂડ ઓઈલના ભાવ 105-120 ડોલર પ્રતિ બેરલ સુધી પહોંચ્યા છે. જેનાથી એલપીજીના મુખ્ય ઘટક પ્રોપેન અને બ્યૂટેનની આયાત ઉપર પણ પહેલા કરતા વધુ ખર્ચો થાય છે. આવામાં ભાવ વધવાની શક્યતા વધી છે.