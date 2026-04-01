ઘરમાં કેટલા LPG સિલેન્ડર રાખી શકાય ? લિમિટ કરતા વધુ રાખ્યા તો થઈ શકે છે જેલ, જાણી લો નિયમ
LPG Cylinder Rules : સરકારે ઘરમાં LPG સિલિન્ડર રાખવાની સંખ્યા અંગે એક નિર્ધારિત મર્યાદા નક્કી કરી છે. સામાન્ય રીતે એક જ ઘરેલું કનેક્શનમાં બે સિલિન્ડર રાખવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે. આ જરૂરિયાત કરતાં વધુ સિલિન્ડર રાખવા એ સંગ્રહખોરી ગણી શકાય, જેના કારણે કડક કાનૂની કાર્યવાહી, દંડ અને જેલ પણ થઈ શકે છે.
- ભારતમાં LPG ગેસને આવશ્યક વસ્તુ તરીકે ગણવામાં આવે છે
- LPG સિલિન્ડરનો સંગ્રહ કરવો એ ફોજદારી ગુનો બને છે
- લિમિટ કરતાં વધુ LPG સિલિન્ડર રાખો તો થઈ શકે છે જેલ
Trending Photos
LPG Cylinder Rules : આજકાલ લોકોના મનમાં LPG સિલિન્ડર અંગે ઘણા પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. કેટલાક વિસ્તારોમાંથી અહેવાલો આવ્યા છે કે લોકો જરૂરિયાત કરતાં વધુ સિલિન્ડરો બુક કરાવી રહ્યા છે અને તેમના ઘરોમાં તેનો સંગ્રહ કરી રહ્યા છે. જો કે, સરકારનો દાવો છે કે દેશમાં ગેસ પુરવઠો સંપૂર્ણપણે સામાન્ય છે અને દરરોજ લાખો સિલિન્ડરો લોકોને પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે.
ભારત સરકારના જણાવ્યા અનુસાર, ગેસ સિલિન્ડરની ડિલિવરી સામાન્ય રીતે બુકિંગના 5 થી 7 દિવસની અંદર થાય છે. તેમ છતાં ઘણા પ્રદેશોમાં સંગ્રહખોરી અને કાળાબજારની ફરિયાદો સામે આવી છે, જેના કારણે લોકોમાં ચિંતા વધી છે.
ઘરમાં કેટલા LPG સિલેન્ડર રાખી શકાય ?
તાજેતરમાં વિવિધ સ્થળોએ એવા કિસ્સાઓ જોવા મળ્યા છે જ્યાં લોકોએ તેમની વાસ્તવિક જરૂરિયાતો કરતાં વધુ ગેસ સિલિન્ડરો એકઠા કર્યા છે. વહીવટીતંત્ર આવા કિસ્સાઓમાં કડક કાર્યવાહી કરી રહ્યું છે. પરિણામે, હવે સામાન્ય લોકોના મનમાં એક પ્રશ્ન ઉભો થયો છે કે, નિયમો અનુસાર, ઘરે કેટલા ગેસ સિલિન્ડર રાખી શકાય ?
ઘરેલુ ગેસ કનેક્શન ધરાવતા ગ્રાહકો માટે ચોક્કસ નિયમો છે. જેના હેઠળ, વ્યક્તિને બે સિલિન્ડર રાખવાની પરવાનગી છે. એક સિલિન્ડર ઉપયોગમાં રહે છે, જ્યારે બીજો બેકઅપ (રિઝર્વ) તરીકે રાખવામાં આવે છે. આ સિસ્ટમ એવી રીતે સ્થાપિત કરવામાં આવી છે કે જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે બીજા સિલિન્ડરનો તાત્કાલિક ઉપયોગ કરી શકાય, જેનાથી લોકોને વારંવાર અસુવિધા ના થાય.
મોટાભાગની ગેસ કંપનીઓ આ નિયમનનું પાલન કરે છે. આ અભિગમ ગેસનો સંતુલિત પુરવઠો જાળવવામાં મદદ કરે છે અને દરેક ઘરમાં તેની સરળ ડિલિવરી સુનિશ્ચિત કરે છે. ભારતમાં ગેસ સિલિન્ડર સંબંધિત નિયમો મુખ્ય ઓઈલ કંપનીઓ દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે છે, જેમ કે ઇન્ડિયન ઓઇલ, ભારત પેટ્રોલિયમ
લિમિટ કરતાં વધુ LPG સિલિન્ડર રાખો તો થઈ શકે છે જેલ
જો કોઈ વ્યક્તિ તેમની જરૂરિયાતો કરતાં વધુ LPG સિલિન્ડર રાખે છે, તો આવા કૃત્યને સંગ્રહખોરી તરીકે ગણી શકાય છે. આવા કિસ્સાઓમાં આ બાબતને ગંભીરતાથી લેવામાં આવે છે.
ભારતમાં LPG ગેસને આવશ્યક વસ્તુ તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. પરિણામે LPGનો સંગ્રહ કરવો એ ફોજદારી ગુનો છે. આવી પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થવાથી આવશ્યક ચીજવસ્તુ અધિનિયમ, 1955ની જોગવાઈઓ હેઠળ કડક શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી થઈ શકે છે. વધારાના સિલિન્ડર જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે. 3 મહિનાથી 7 વર્ષ સુધીની જેલની સજા પણ થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત દંડ પણ વસૂલવામાં આવે છે. વધુમાં જો કોઈ દુકાનદાર કે ડીલર નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, તો તેમની ડીલરશીપ રદ કરી શકાય છે.
