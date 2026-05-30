/LPG big update: 1 જૂનથી LPGના બદલાઈ રહ્યા છે નિયમ, સિલિન્ડર થઈ શકે છે કેન્સલ, વિગતો ખાસ જાણો

LPG Cylinder Connection: પશ્ચિમ એશિયાના સંકટના ભરડામાં અનેક દેશો આવ્યા છે. ભારતમાં લોકોને તકલીફ ન પડે એટલા માટે કેટલાક ફેરફાર પણ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં એક જે ફેરફાર કરાયો છે તે હવે આગામી મહિનાની 1 તારીખ એટલે કે 1લી જૂનથી અમલી થઈ રહ્યો છે. આ ફેરફાર એલપીજી સિલિન્ડર કનેક્શન સંલગ્ન છે. તેના વિશે ખાસ જાણો.
એલપીજી સિલિન્ડર કનેક્શન સંલગ્ન એક સંશોધિત નિયમ 1 જૂનથી દેશમાં અમલી થઈ રહ્યો છે. દેશમાં પીએનજી કનેક્શન વધી રહ્યા છે પરંતુ સરકાર દ્વારા સતત નિર્દેશ આપવામાં આવતા હોવા છતાં એલપીજી સિલિન્ડરનો ઉપયોગ ઘટી રહ્યો નથી. પીએનજી કનેક્શનમાં માર્ચ સુધીમાં 6.5 લાખ નવા કનેક્શનનો ઉમેરો થયો છે. પરંતુ વાસ્તવિક આપૂર્તિ 18 ટકા ઓછી હતી. જેનાથી જાણવા મળે છે કે અનેક પરિવારોએ હકીકતમાં કનેક્શન સ્વિચ કર્યા વગર જ નવું કનેક્શન લઈ લીધુ છે. જ્યારે સરકારે ચોખ્ખું કહ્યું છે કે જો પીએનજી અને એલપીજી બે કનેક્શન હોય તો એલપીજી સરન્ડર કરવું પડશે. જો કે આમ છતાં લોકો પીએનજી કનેક્શન તો લઈ લે છે પરંતુ એલપીજી કનેક્શન સરન્ડર કરતા નથી.
છેલ્લા એક દાયકામાં એલપીજી યૂઝર્સની સંખ્યા લગભગ બમણી થઈને 33.5 કરોડ થઈ ગઈ છે. જ્યારે પીએનજી યૂઝર્સની સંખ્યા ફક્ત 1.64 કરોડ જ રહી છે. સરકાર ઈચ્છે છે કે આ સ્થિતિમાં જલદી ફેરફાર જોવા મળે અને જૂન મહિનો આવતા નવા કડક નિયમ લાગૂ થવા જઈ રહ્યા છે.
એક ફેમિલી એક કનેક્શન
નવા સંશોધિત નિયમ હેઠળ જે પરિવારો પાસે પહેલેથી જ PNG કનેક્શન હોય તેમણે પોતાના LPG કનેક્શન સરન્ડર કરવા પડી શકે છે. ઓઈલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઓ (OMGs)એ ઘરેલુ સિલિન્ડરોના દુરઉપયોગ, જમાખોરી, અને કાળાબજારીને રોકવા માટે પીએનજી અને એલપીજી બંનેનો એક સાથે ઉપયોગ કરનારા ઘરોની ઓળખ કરવાનું શરૂ કરી દીધુ છે.
એક જ એડ્રસ પર બંને કનેક્શન રાખવા એ સંશોધિત એલપીજી નિયમો હેઠળ પ્રતિબંધિત ગણાઈ રહ્યું છે. જે લોકોના વિસ્તારમાં પીએનજીનું ઈન્ફ્રા હોય તેમણે નિર્ધારિત સમયની અંદર પીએનજી પર સ્વિચ ન કરવા પર એલપીજી આપૂર્તિ બંધ કે કનેક્શન રદ થવાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
LPG કનેક્શન મળ્યાના 30 દિવસમાં કરવું પડશે આ કામ!
સરકારના નોટિફિકેશન મુજબ જો કોઈ ઘરેલુ ગ્રાહકના ઘરે પીએનજીનું કનેક્શનલાગે તો તેની પાસે હવે નીચે જણાવેલા બે વિકલ્પ હશે.
- કનેક્શન સરન્ડર
ગ્રાહક પીએનજી કનેક્શન ચાલુ થયાના 30 દિવસની અંદર પોતાના જૂના એલપીજી કનેક્શનને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરવા માટે ગેસ એજન્સીમાં અરજી કરી શકે છે.
- ટ્રાન્સફર વાઉચર
જો ગ્રાહક કનેક્શન બંધ ન કરાવવા માંગતો હોય તો તે ગેસ કંપની પાસેથી એક વિશેષ ટ્રાન્સફર વાઉચર લઈ શકે છે. આ વાઉચરનો ફાયદો એ હશે કે ભવિષ્યમાં એલપીજી કનેક્શનને ફરીથી સરળતાથી બહાલ કરી શકાશે.
ટ્રાન્સફર વાઉચર શું છે
મોટાભાગે જોવા મળતું હોય છે કે જ્યારે મહાનગરોમાં પીએનજી કનેક્શન લેવામાં આવે ત્યારે તેઓ જૂનું એલપીજી સિલિન્ડર સરન્ડર કરી દે છે. પરંતુ જ્યારે તેમનું ટ્રાન્સફર કોઈ નાના શહેર, કે વિસ્તારમાં થાય છે જ્યાં પીએનજી કનેક્શન ઉપલબ્ધ ન હોય તો તેમણે ફરીથી નવું એલપીજી કનેક્શન લેવા માટે લાંબી કાર્યવાહી અને ભારે ખર્ચા ભોગવવા પડતા હહતા. સરકારનો આ નવો ટ્રાન્સફર વાઉચર નિયમ આ ઝંઝટને દૂર કરે છે. આ વાઉચર દેખાડીને ગ્રાહક નોન પીએનજીવાળા વિસ્તારોમાં તરત પોતાનું એલપીજી કનેક્શન કોઈ પણ જાતની વધુ પડતી ભાગદોડ કે ખર્ચા વગર ફરી ચાલુ કરાવી શકશે.
જૂનથી નહીં ભરાય એલપીજી સિલિન્ડર
આ મહિનેથી પીએનજી પાઈપલાઈનવાળા વિસ્તારોમાં ઘરોને ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડર બુક કરવા કે રિફિલ કરતા રોકવામાં આવી રહ્યા છે. સિટી ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઓ અને ઓએમસીએ હવે પોતાના ડિજિટલ ડેટાબેસને સંપૂર્ણ રીતે યુનિફાઈડ કર્યો છે. જ્યારે પીએમજી કનેક્શન વિસ્તાર માટે 30 જૂન સુધી સમય વધાર્યો છે.
ગેસ સિલિન્ડર બુકિંગ માટે ડેડલાઈન
આપૂર્તિની કમી અને દુરઉપયોગને કંટ્રોલ કરવા માટે શહેરી ગ્રાહકો માટે એલપીજી રિફિલની લોક ઈન પીરિયડ 21 દિવસથી વધારીને 25 દિવસ અને ગ્રામીણ ગ્રાહકો માટે 45 દિવસ સુધીનો કરવામાં આવ્યો છે.
કનેક્શન, સબસિડી નિયમ
પરિવારોને દર વર્ષે ફક્ત 12 ઘરેલુ સિલિન્ડર સબસિડી પર મળશે. વધારાના સિલિન્ડરો માટે બજાર ભાવ પ્રમાણે ચાર્જ થશે. નવું એલપીજી કનેક્શન લેવા પર હવે સંશોધિત જમા રકમ અને સેટઅપ શુલ્ક લાગૂ થશે. જેમાં રેગ્યુલેટર, પાઈપ અને ઈન્સ્ટોલેશન ચાર્જ સામેલ છે.