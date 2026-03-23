14.2 Kg સિલિન્ડરમાં મળશે માત્ર 10 કિલો ગેસ? LPG સંકટને કારણે થઈ રહ્યો છે વિચાર

LPG Gas Cylinder Shortage: ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓને આશંકા છે કે અચાનક ઘટાડાથી ગ્રાહકોમાં ભ્રમ ફેલાઈ શકે છે અને વિરોધ કે રાજકીય દબાવ પણ વધી શકે છે. તેમ છતાં અધિકારીઓનું માનવું છે કે આગામી કેટલાક સપ્તાહમાં સપ્લાયની સ્થિતિ વધુ ખરાબ થઈ શકે છે, જેથી મજબૂરીમાં આ નિર્ણય લેવો પડી શકે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 23, 2026, 10:23 AM IST
  • ઈરાન યુદ્ધને કારણે દેશમાં એલપીજી સંકટ
  • હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ હોવાને કારણે સપ્લાય પર અસર
  • ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ લઈ શકે છે મોટો નિર્ણય

LPG Gas Cylinder Shortage Updates: આવનાર સમયમાં તમને 14.2 કિલોગ્રામ એલપીજી ઘરેલું સિલિન્ડરમાં માત્ર 10 કિલોગ્રામ ગેસ મળી શકે છે. દેશની ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ ઈરાન યુદ્ધને કારણે સપ્લાયમાં સમસ્યા આવવા અને દેશમાં એલપીજી ભંડાર ઝડપથી ઘટવા વચ્ચે આ પગલું ભરવાની તૈયારી કરી રહી છે. economictimes ના અહેવાલ પ્રમાણે કંપનીઓ આ પ્લાનિંગ હેઠળ 14.2 કિલોના સિલિન્ડરમાં માત્ર 10 કિલો ગેસ ભરી સપ્લાય કરી શકે છે, જેથી સીમિત સ્ટોકને વધુમાં વધુ ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડી શકાય. ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલા અધિકારીઓનું કહેવું છે કે આ પગલું વર્તમાન સંકટનો સામનો કરવા માટે જરૂરી સાબિત થઈ શકે છે.

સિલિન્ડરો પર નવા સ્ટિકર લગાવવામાં આવશે
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે કંપનીઓનું અનુમાન છે કે જ્યાં 14.2 કિલોનો સિલિન્ડર એક એવરેજ પરિવારમાં 35-40 દિવસ ચાલે છે, તો 10 કિલો ગેસ પણ આશરે એક મહિનાની જરૂરિયાત પૂરી કરી શકે છે. તેનાથી ઉપલબ્ધ ગેસને વધુ ઘરોમાં પહોંચાડી શકાશે. જો આ યોજનાનો અમલ કરવામાં આવે છે તો સિલિન્ડરો પર નવા સ્ટિકર લગાવવામાં આવશેસ જેમાં ઓછી માત્રાની સ્પષ્ટ જાણકારી હશે. સાથે ઉપભોક્તાને કિંમતમાં પણ રાહત આપવામાં આવશે. પરંતુ તે માટે બોટલિંગ પ્લાન્ટ્સમાં તકનીકી ફેરફાર અને નિયમનકારી મંજૂરી લેવી જરૂરી હશે.

એલપીજીની ઉપલબ્ધતા પહેલાથી દબાવમાં છે. ખાડી દેશોથી નવી ખેપ પહોંચી રહી નથી અને પાછલા સપ્તાહે માત્ર બે જહાજ આશરે 92700 ટન એલપીજી લઈ હોર્મુઝ જલડમરૂમધ્ય પાર કરી શક્યા, જે દેશના માત્ર એક દિવસના વપરાશ બરાબર છે. તો કોમર્શિયલ ઉપભોક્તાને આશિંક રૂપથી સપ્લાય બહાલ કરવાનો પણ દબાવ વધી ગયો છે.

ઉપભોક્તાને હાલ નિયમિત સપ્લાય મળી રહી છે
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ તાજેતરમાં એલપીજી સપ્લાયની ચિંતા વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે ગેસનું સંરક્ષણ જરૂરી છે. તેમ છતાં તેમનું માનવું છે કે ઉપભોક્તાને હાલ નિયમિત સપ્લાય આપવામાં આવી રહી છે. પહેલા કોમર્શિયલ સેક્ટરની સપ્લાય રોકવામાં આવી હતી, જેને હવે યુદ્ધ-પૂર્વ સ્તરના 40 ટકા સુધી બહાલ કરવામાં આવી છે. દેશમાં કુલ એલપીજીનો વપરાશ પ્રતિદિન 93500 ટન છે, જેમાં 80400 ટન એટલે કે 86 ટકા વપરાશ ઘરેલું ક્ષેત્રનો છે. માર્તના પ્રથમ 15 દિવસમાં કુલ વપરાશમાં 17 ટકાનો ઘટાડો થયો, જે દર્શાવે છે કે અસર વ્યાપક સ્તર પર જોવા મળી રહી છે.

એનલપીજીની 90 ટકા સપ્લાય ખાડી દેશોમાંથી
મહત્વનું છે કે ભારત પોતાની એલપીજી જરૂરિયાતના આશરે 60 ટકા આયાત કરે છે, જેમાંથી ઈરાન યુદ્ધ પહેલા લગભગ 90 ટકા સપ્લાય ખાડી દેશોમાંથી આવતી હતી. આ વચ્ચે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ચેતવણી આપી હતી કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ શિપિંગ માટે બંધ રહે તો ઉરાનના ઉર્જા ઠેકાણાને નિશાન બનાવવામાં આવી શકે છે. હાલમાં ભારતના છ એલપીજી ટેન્કર પર્શિયન ગલ્ફમાં ફસાયેલા છે અને હોર્મુઝ પસાર કરવાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. તેનાથી આવનાર દિવસોમાં સપ્લાયનું સંકટ વધુ ગંભીર બની શકે છે.

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

