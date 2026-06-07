/LPG Price Hike: અડધી રાત્રે રસોઈ ગેસના ભાવમાં ઝીંકાયો 29 રુપિયાનો વધારો, 14.2 કિલોનું સિલિન્ડર હવે કેટલામાં પડશે જાણો

LPG Price Hike: રવિવારની સવારે આંખ ઉઘડતા જ લોકોને મોંઘવારીનો ઝટકો લાગ્યો છે. સરકારે મોડી રાત્રે ઘરેલુ ગેસ એટલે કે એલપીજીના ભાવમાં 29 રૂપિયાનો વધારો કરી દીધો છે. આ ભાવ વધારો 14.2 કિલોના ગેસ સિલિન્ડર પર કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં આ બીજી વખત છે જ્યારે એલપીજીના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હોય. 29 રૂપિયાનો વધારો 7 જુન 2026 થી લાગુ કરી દેવામાં આવ્યો છે.
29 રૂપિયાના ભાવ વધારા પછી દિલ્હીમાં એલપીજીનું 14.2 કિલોનું ગેસ સિલિન્ડર જે 913 રૂપિયાનું હતું તે હવે 942 રૂપિયામાં મળશે. આ ભાવ વધારો દેશના દરેક રાજ્યમાં લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. અલગ અલગ રાજ્યોમાં ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ પણ અલગ અલગ હોઈ શકે છે કારણ કે સ્થાનિક ટેક્સ, પરિવહન ખર્ચના કારણે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ અલગ અલગ હોય છે. મહત્વનું છે કે વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટના કારણે તેલ કંપનીઓનો ખર્ચ પણ વધી ગયો છે જેના કારણે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને એલપીજીના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે.
માર્ચ 2026માં વધ્યા હતા સિલિન્ડરના ભાવ
7 જૂન 2026 ના રોજ થયેલા 29 રૂપિયાના ભાવ વધારા પહેલા 7 માર્ચ 2026 ના રોજ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. અને હવે ત્રણ મહિના પછી ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 29 રૂપિયાનો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. જોકે આ ભાવ વધારો એવા લોકોને લાગુ પડશે જે સબસીડી વિનાના ગેસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરતા હોય. ઉજ્વલા યોજના ના લાભાર્થીઓને પહેલાંની જેમ સબસીડી વાળા જ સિલિન્ડર મળતા રહેશે.
The price of a 14.2-kg domestic LPG cylinder has been increased by Rs 29. In Delhi, 14.2-Kg Domestic LPG Cylinder prices increased from Rs 913 to Rs 942. New rate will be effective from June 7.
— ANI (@ANI) June 6, 2026
પશ્ચિમ એશિયામાં જે સંઘર્ષ ચાલી રહ્યો છે તેના કારણે ગેસ સપ્લાયમાં છેલ્લા ત્રણ મહિનાથી બાધા આવી રહી છે જેના કારણે ગેસ કંપનીઓને દર મહિને કરોડોનું નુકસાન ઉઠાવવું પડી રહ્યું છે. જેની અસર લોકોના બજેટ પર પણ પડવા લાગી છે કારણ કે ઈંધણના ભાવમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. પેટ્રોલ, ડીઝલ પછી હવે એલપીજીના ભાવમાં પણ 29 રૂપિયાનો વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે આ 29 રૂપિયાનો વધારો સામાન્ય પરિવાર માટે મોટો ઝટકો છે.