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LPG Price Hike: અડધી રાત્રે રસોઈ ગેસના ભાવમાં ઝીંકાયો 29 રુપિયાનો વધારો, 14.2 કિલોનું સિલિન્ડર હવે કેટલામાં પડશે જાણો

LPG Price Hike: રસોઈ ગેસના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. દેશમાં 3 મહિનામાં બીજી વખત ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ ભાવ વધારો આજથી એટલે કે 7 જૂનથી અમલમાં મુકી દેવાયો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 07, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:39 AM IST
LPG Price Hike: અડધી રાત્રે રસોઈ ગેસના ભાવમાં ઝીંકાયો 29 રુપિયાનો વધારો, 14.2 કિલોનું સિલિન્ડર હવે કેટલામાં પડશે જાણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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