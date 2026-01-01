Prev
LPG Price Hike: નવા વર્ષે મોંઘવારીનો મોટો ઝટકો, LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં 111 રૂપિયાનો તોતિંગ વધારો, તમારા શહેરનો ભાવ જાણો

LPG Gas Price Hike:  વર્ષ 2025એ વિદાય લીધી અને આજથી નવું વર્ષ 2026 શરૂ થયું. પરંતુ નવા વર્ષના પહેલા જ દિવસે મોંઘવારીનો મોટો ઝટકો મળ્યો છે. એલપીજી ગેસના બાટલના ભાવમાં વધારો થયો છે. જાણો લેટેસ્ટ રેટ.

Written By  Viral Raval |Last Updated: Jan 01, 2026, 08:38 AM IST

વર્ષ 2026 શરૂ થતાની સાથે જ દેશની જનતાને મોંઘવારીનો ઝટકો મળ્યો છે. ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં તોતિંગ વધારો ઝીંકાયો છે. 1 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ સવારે એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 111 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. જો કે આ વધારો કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર (19 કિલો)માં કરાયો છે. 

કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધ્યા
ઓઈલ કંપનીઓએ વર્ષ 2026ના પહેલા દિવસે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં મોટો વધારો ઝીંક્યો છે. આ વખતે એક સાથે 111 રૂપિયાનો મોટો વધારો કર્યો છે. આ અગાઉ નવેમ્બરમાં 19 કિલોના સિલિન્ડરના ભાવ વધાર્યા હતા. દેશની સરકારી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ તરફથી વધેલા ભાવ આજે  એટલે કે 1 જાન્યુઆરી 2026થી લાગૂ થઈ જશે. આ વધારા બાદ આજથી દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ 1691.50 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયો છે આ અગાઉ સિલિન્ડરનો ભાવ 1580.50 રૂપિયા હતો. જો કે ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડર (14 કિલો)ના ભાવમાં કોઈ વધારો ન ઝીંકીને ઓઈલ કંપનીઓએ લોકોને રાહત આપી છે. દિલ્હીમાં ગ્રાહકો માટે ઘરેલુ રાંધણ ગેસના બાટલાનો ભાવ હજુ પણ 853 રૂપિયા જળવાઈ રહ્યો છે. 

કોણ નક્કી કરે છે ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ
દર મહિનાની પહેલી તારીખે ઓઈલ કંપનીઓ એલપીજી સિલિન્ડરના રેટની સમીક્ષા કરે છે. દેશની સરકારી પેટ્રોલિયમ માર્કેટિંગ કરનારી કંપનીઓ રેટની સમીક્ષા કરીને દર મહિનાની પહેલી તારીખે નવા ભાવ જાહેર કરે છે. 19 કિલોવાળા કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના રેટ વધાર્યા છે. જેનાથી હોટલ, રેસ્ટોરા, અને નાના વેપારીઓના ખર્ચા વધશે. 19 કિલોવાળો સિલિન્ડર, હોટલ, રેસ્ટોરા, વગેરે કોમર્શિયલ જગ્યાઓ પર વપરાતા હોય છે. 

કેટલો મોંઘો થયો સિલિન્ડર
રેટ વધ્યા બાદ રાજધાની દિલ્હીમાં કોમર્શિયલ સિલિન્ડરનો ભાવ 1691.50 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે જે અગાઉ 1580.50 રૂપિયા હતો. જ્યારે કોલકાતામાં સિલિન્ડરનો ભાવ આજથી 1795 થયો જે પહેલા 1684 હતો. મુંબઈમાં આ સિલિન્ડરનો ભાવ 1642.50 રૂપિયા હતો જે અગાઉ 1531 રૂપિયા હતો. 

ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ
સરકારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના રેટમાં ફેરફાર કર્યો છે, જ્યારે ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. જે મુજબ દેશના મોટાભાગના ભાગોમાં રાંધણ ગેસના બાટલાનો ભાવ 850 રૂપિયાથી લઈને 960 રૂપિયા વચ્ચે છે. મહાનગરોની વાત કરીએ તો 

- દિલ્હીમાં ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ 853 રૂપિયા
- મુંબઈમાં 852.50 રૂપિયા
- અમદાવાદમાં 860 રૂપિયા
- હૈદરાબાદમાં 905 રૂપિયા
- વારાણસીમાં 916.50 રૂપિયા
- પટણામાં 951 રૂપિયા

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિ

