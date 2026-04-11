LPG Latest Rate: LPG સિલિન્ડરના નવા ભાવ, રેટમાં કોઈ વધારો કે ઘટાડો? ફટાફટ ચેક કરો
LPG Price Today: યુદ્ધ માત્ર મિડલ ઈસ્ટમાં થઈ રહ્યું છે એવું નથી તેના ભરડામાં અનેક દેશો આવી રહ્યા છે. કારણ કે યુદ્ધને કારણે અતિ મહત્વનો વેપારી જળમાર્ગ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ અવરોધાઈ રહ્યો છે. જેની અસર ગેસ અને ક્રૂડ ઓઈલના સપ્લાય પર પડી છે. જાણો આજે એલપીજી સિલિન્ડરનો શું છે ભાવ.
- મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધથી ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસ સપ્લાય પર અસર પડી છે.
- હોર્મુઝ પર હજુ પણ સ્થિતિ અસ્પષ્ટ છે, આજથી ઈરાન-અમેરિકા વચ્ચે શાંતિ મંત્રણા પણ શરૂ થશે.
- આજે ગુજરાતના મોટા શહેરોમાં ગેસના બાટલાના શું ભાવ છે તે ખાસ જાણો
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે ભલે યુદ્ધવિરામ થયો હોય અને આજે ઈસ્લામાબાદમાં શાંતિ મંત્રણા થઈ રહી હોય પરંતુ હજુ પણ સંકટ ટળ્યું નથી કારણ કે હોર્મુઝનું સંકટ યથાવત છે. હોર્મુઝનો રસ્તો સંકટમાં મૂકાતા ક્રૂડ ઓઈલથી લઈને એલપીજીનો સપ્લાય પ્રભાવિત થયો છે. આ એ જળમાર્ગ છે જ્યાંથી ખાડી દેશોમાં ક્રૂડ ઓઈલ અને ગેસ અન્ય દેશો સુધી પહોંચે છે. ભારતનો પણ ઘણો બધો જથ્થો આ માર્ગેથી આવે છે. યુદ્ધ શરૂ થયું છે ત્યારથી હોર્મુઝનું સંકટ પણ ઊભું થયું છે જેને પગલે અનેક દેશોમાં પેટ્રોલ-ડીઝલ અને ગેસના ભાવ વધ્યા છે. ભારતમાં પણ સ્થિતિ જોવા મળી જો કે હાલ તો બધુ કંટ્રોલમાં છે.
યુદ્ધની શું અસર, વધ્યા હતા ભાવ
જ્યારથી યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધીમાં ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં એકવાર અને કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં બેવાર વધારો થયો છે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં એટલે કે 1 એપ્રિલના રોજ કોમર્શિયલ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 195 રૂપિયા આસપાસ વધારો થયો હતો. ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડર અને કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના આજે શું ભાવ છે તે પણ ખાસ જાણો.
ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરનો આજનો ભાવ
- અમદાવાદ-920 રૂપિયા
- વડોદરા- 919 રૂપિયા
- સુરત- 918.50 રૂપિયા
- રાજકોટ- 918 રૂપિયા
- ભાવનગર- 921 રૂપિયા
- જામનગર- 925.50 રૂપિયા
કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરનો ભાવ
- અમદાવાદ-2098 રૂપિયા
- વડોદરા- 2141 રૂપિયા
- સુરત- 2031 રૂપિયા
- રાજકોટ- 2071 રૂપિયા
- ભાવનગર- 2100.50 રૂપિયા
- જામનગર- 2088 રૂપિયા
(ભાવ- ગુડ રિટર્ન્સ વેબસાઈટ)
અત્રે જણાવવાનું કે સાઉદી અરબ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઈસમાં 1 એપ્રિલના રોજ વધારો જોવા મળ્યો હતો. જે 542 ડોલર પ્રતિ ટનથી વધીને 780 ડોલર પ્રતિ ટન પહોંચી ગયો હતો. ત્યારબાદ કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવ વધતા જોવા મળ્યા હતા.
ઘરેલુ LPG સિલિન્ડરનો ક્યારે વધ્યો હતો ભાવ
દેશમાં માર્ચ મહિનામાં ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારથી લઇને અત્યાર સુધી ભાવમાં કોઈ વધારો નોંધાયો નથી. જ્યારે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં માર્ચ મહિનામાં 144 રૂપિયાનો વધારો થયો હતો. ત્યારબાદ એપ્રિલમાં ફરીથી એકવાર ભાવ વધ્યા હતા.
શું છે બુકિંગ માટેનો નિયમ
ગેસનો બાટલો બુક કરાવવા માટે શહેરોમાં 25 દિવસમાં બુકિંગ થઈ શકે છે. જ્યારે ગામડાઓમાં 45 દિવસમાં બુક થઈ શકે છે. આ માટે હવે પહેલેથી બુકિંગ ફરજિયાત થયું છે. સરકાર તરફથી એલપીજી સિલિન્ડરની કાળાબજારી રોકવા માટે સતત દરોડા પણ પડી રહ્યા છે.
