ગુજરાતી ન્યૂઝIndiaLPG સિલિન્ડરના નવા ભાવ જાહેર, વિશ્વભરમાં વધ્યા ભાવ, જાણો ભારતમાં શું છે સ્થિતિ

LPG સિલિન્ડરના નવા ભાવ જાહેર, વિશ્વભરમાં વધ્યા ભાવ, જાણો ભારતમાં શું છે સ્થિતિ

LPG Price Today : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ભારતમાં સરકારી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓએ LPGના નવા ભાવ જાહેર કર્યા છે. વિશ્વભરમાં ભાવ વધ્યા છે, છતાં ભારતમાં LPGના ભાવ સ્થિર છે. ત્યારે દેશના મુખ્ય શહેરોમાં આજનો ભાવ શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 23, 2026, 10:55 AM IST
  • વિશ્વભરમાં LPGના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે
  • ઓઈલ કંપનીઓએ ભારતમાં LPGના નવા ભાવ જાહેર કર્યા 
  • ભારતમાં LPG સિલિન્ડરના ભાવ સ્થિર છે

LPG Price Today : ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે વિશ્વભરમાં LPGના ભાવ આસમાને પહોંચી રહ્યા છે. જો કે, આ ગુરુવારે ભારતને થોડી રાહત મળી રહી છે. સરકારી ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ ઇન્ડિયન ઓઇલ, HPCL અને BPCLએ LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી.

LPGના આજના ભાવ 

અમદાવાદમાં ડોમેસ્ટિક સિલિન્ડરની કિંમત ₹920 છે અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત ₹2098 છે. દિલ્હીમાં 14.2 કિલોગ્રામ સિલિન્ડરની કિંમત ₹913 છે અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત ₹2,078.50 છે. મુંબઈમાં 14.2 કિલોગ્રામ ડોમેસ્ટિક LPG સિલિન્ડરની કિંમત ₹912.50 છે અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત ₹2,031 છે. 

કોલકાતામાં ઇન્ડેન ડોમેસ્ટિક સિલિન્ડર ₹939માં મળી રહ્યો છે, જ્યારે કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત ₹2,208 છે. ચેન્નાઈમાં ડોમેસ્ટિક સિલિન્ડરની કિંમત ₹928.50 છે અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત ₹2,246.50 છે. 

સિલિન્ડર પુરવઠા અંગે સરકારે શું કહ્યું ?

પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ બુધવારે એક બ્રીફિંગ દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયામાં કટોકટી હોવા છતાં સરકારે LPG, PNG, પેટ્રોલ અને ડીઝલનો સરળ પુરવઠો સુનિશ્ચિત કરવા માટે અસરકારક પગલાં લીધાં છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ઘરેલુ LPGનો પુરવઠો સામાન્ય રહ્યો છે અને કોઈપણ વિતરક પાસે સિલિન્ડર ખતમ થયાના કોઈ અહેવાલ નથી.

વૈશ્વિક સ્તરે LPGના ભાવમાં વધારો

ઈરાન સાથેના સંઘર્ષ વચ્ચે એપ્રિલ 2026 સુધીમાં વૈશ્વિક LPGના ભાવ એક નવા વલણ તરફ ઈશારો કરી રહ્યા છે. globalpetrolprices.comના તાજેતરના ડેટા અનુસાર, LPGનો સરેરાશ વૈશ્વિક ભાવ આશરે ₹85.26 પ્રતિ લિટર છે. લેબનોન અને ફીજી જેવા ઘણા યુરોપિયન દેશોમાં પણ ભાવ ₹80 પ્રતિ લિટરના આંકને વટાવી ગયા છે.

LPGની લેક્વિડ ડેન્સિટી સામાન્ય રીતે 0.51 અને 0.54 કિલો પ્રતિ લિટરની વચ્ચે હોય છે. આનો અર્થ એ થાય કે 1 કિલો LPGમાં આશરે 1.90 લિટર ગેસ હોય છે.

કયા દેશોમાં સૌથી વધુ વધારો ?

માર્ચ અને એપ્રિલ વચ્ચે  ઘણા દેશોમાં LPGના ભાવમાં તીવ્ર વધારો જોવા મળ્યો. પેરુ, તુર્કી, ચિલી અને પેરાગ્વે જેવા દેશોમાં ભાવ ઝડપથી વધ્યા છે. આ દબાણ ખાસ કરીને ઉભરતા અર્થતંત્રોમાં સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે.

વધારાના કારણો 

LPGના ભાવમાં આ ઝડપી વધારા પાછળ ઘણા વૈશ્વિક પરિબળો જવાબદાર છે. ઈરાન સાથેના સંઘર્ષ પછી ક્રૂડ ઓઇલના ભાવમાં વધારો, સપ્લાય ચેઈનમાં વિક્ષેપ અને યુએસ ડોલર સામે ચલણોનું નબળું પડવું. આ બધા પરિબળો સામૂહિક રીતે ગેસને વધુ મોંઘા બનાવવામાં ફાળો આપે છે. ભારત જેવા આયાત-આધારિત દેશો આ દબાણનો સૌથી વધુ ભોગ બની રહ્યા છે.

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

