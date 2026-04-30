LPGના ભાવથી લઈને ક્રેડિટ કાર્ડ સુધી... 1 મેથી દેશમાં 5 મોટા ફેરફાર, દરેક ઘર અને ખિસ્સા પર પડશે અસર !
Rule Change : એપ્રિલ મહિનો પૂરો થવા જઈ રહ્યો છે અને મે મહિનો દેશભરમાં ઘણા મોટા નાણાકીય ફેરફારો સાથે શરૂ થવાનો છે. આ ફેરફારો LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફારથી લઈને LPG ડિલિવરી સિસ્ટમમાં ફેરફાર સુધીનો હોઈ શકે છે. વધુમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI)ના ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝર્સ માટે પણ ફેરફારો થવાની શક્યતા છે. આવા પાંચ મોટા ફેરફારો પર એક નજર કરીએ જે 1 મેથી અમલમાં આવી શકે છે.
- LPGના ભાવથી લઈને ક્રેડિટ કાર્ડ સુધીના નિયમોમાં ફેરફાર
- CNG, PNG અને ATFના ભાવમાં થશે ફેરફાર
- ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમોમાં પણ થશે ફેરફાર
Rule Change : નવો મહિનો શરૂ થતાં જ LPGના ભાવથી લઈને ક્રેડિટ કાર્ડ સુધીના નિયમોમાં ફેરફાર થાય છે. ત્યારે દર મહિનાની જેમ આ મહિને પણ ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ મેના પહેલા દિવસે LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં સુધારો કરશે અને નવા ભાવ જાહેર કરશે. આ સંદર્ભમાં કરવામાં આવેલા કોઈપણ ફેરફારથી રસોડાથી લઈને રેસ્ટોરન્ટ અને હોટલ સુધી દરેક જગ્યાએ અસર થશે. એપ્રિલમાં 14 કિલોગ્રામના ઘરેલુ અને 19 કિલોગ્રામના કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડર બંનેના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો, આ ભાવ 1 મેના રોજ ફરીથી બદલાઈ શકે છે.
LPG સંબંધિત અન્ય ફેરફારોની વાત કરીએ તો, ઓઈલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ હાલમાં LPG સિલિન્ડર ડિલિવરી સિસ્ટમ પર વિચારણા કરી રહી છે. અહેવાલો અનુસાર, કંપનીઓ સિલિન્ડર બુકિંગ માટે લોક-ઇન પિરિયડ બદલી શકે છે. વધુમાં OTP-આધારિત ડિલિવરી સિસ્ટમ કાયમી ધોરણે લાગુ કરી શકાય છે.
CNG, PNG અને ATFના ભાવ
1 મે, 2026થી LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર ઉપરાંત ઓઈલ કંપનીઓ વિમાનના ફ્યુઅલમાં એટલે કે એર ટર્બાઇન ફ્યુઅલ (ATF)ના ભાવમાં સુધારો કરી શકે છે અને નવા ભાવ જાહેર કરી શકે છે. એપ્રિલની શરૂઆતમાં ATFના ભાવ બમણા કરવામાં આવ્યા હતા. જોકે, તે વધેલા ભાવ પાછળથી પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા. ATFના ભાવ ઉપરાંત CNG અને PNGના ભાવમાં પણ ફેરફાર થઈ શકે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો મે મહિનાનો પહેલો દિવસ હવાઈ મુસાફરોથી લઈને રસ્તાઓ પર વાહનો ચલાવનારાઓ સુધી દરેકના ખિસ્સા પર અસર કરી શકે છે.
ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમમાં ફેરફાર
1 મે, 2026થી ત્રીજો ફેરફાર અમલમાં આવવાનો છે તે ક્રેડિટ કાર્ડ યુઝર્સ સાથે જોડાયેલો છે. SBI કાર્ડ વેબસાઇટ પર આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, વિવિધ ચાર્જીસ સંબંધિત ફેરફારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જેમાં લેટ પેમેન્ટ ફીથી લઈને વાર્ષિક ફીનો સમાવેશ થાય છે. આવતા મહિનાની પહેલી તારીખથી ₹100થી વધુ પરંતુ ₹500થી વધુ ન હોય તેવી બાકી રકમ માટે લેટ પેમેન્ટ ચાર્જ (LPC) સુધારીને ₹100 કરવામાં આવશે. વધુમાં ₹500થી વધુ પરંતુ ₹1,000થી વધુ ન હોય તેવી બાકી રકમ માટે આ ફી ₹500 પર સેટ કરવામાં આવશે. આ સિવાય અન્ય તમામ ચાર્જીસ યથાવત રહેશે. વધુમાં BPCL SBI ક્રેડિટ કાર્ડ પર લાગુ ₹499ની વાર્ષિક ફી પણ બદલાશે.
ઓનલાઈન ગેમિંગ નિયમો
1 મેથી ઓનલાઈન ગેમિંગ સંબંધિત નિયમોમાં પણ ફેરફાર થવાની તૈયારી છે. સરકાર દ્વારા લાગુ કરવામાં આવી રહેલા ઓનલાઈન ગેમિંગ નિયમ 2026 હેઠળ આ ક્ષેત્રની દેખરેખ માટે ઓનલાઈન ગેમિંગ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (OGAI)ની સ્થાપના કરવામાં આવશે. તેનું પ્રાથમિક કામ ઉદ્યોગનું નિરીક્ષણ અને નિયમન કરવાનો રહેશે. આ ફેરફારોના ભાગરૂપે ઓનલાઈન ગેમ્સને ત્રણ અલગ-અલગ વિભાગોમાં વર્ગીકૃત કરવામાં આવશે, ઓનલાઈન મની ગેમ્સ, ઓનલાઈન સોશિયલ ગેમ્સ અને ઈ-સ્પોર્ટ્સ. નાણાકીય હિસ્સા સાથે સંકળાયેલી રમતોનું આયોજન કરતા પ્લેટફોર્મ્સને ઓથોરિટી સાથે નોંધણી કરાવવાની જરૂર પડશે. વધુમાં આવી રમતોમાં સામેલ યુઝર્સના નાણાકીય વ્યવહારોની નજીકની તપાસ કરવામાં આવશે.
બેંક રજાઓની ભરમાર
જો તમારે મે મહિના દરમિયાન બેંકિંગ સંબંધિત તાત્કાલિક કામ હોય તો ઘરની બહાર નીકળતા પહેલા RBIની બેંક રજાઓની યાદી એકવાર તપાસી લેવી જોઈએ. મે મહિનામાં બેંક રજાઓની ભરમાર છે. રવિવાર, બીજા અને ચોથા શનિવાર ઉપરાંત વિવિધ તહેવારોના કારણે બેંક રજાઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ બેંક રજાઓ વિવિધ રાજ્યોમાં અલગ અલગ હોઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ઓનલાઈન બેંકિંગ સેવાઓનો ઉપયોગ કરીને બેંકિંગ કામ પૂર્ણ કરી શકો છો.
