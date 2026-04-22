LPG Cylinder: ગેસ સિલિન્ડરની ડિલિવરી માટે નવો નિયમ, હવે DAC કોડ વગર નહીં મળે બાટલો, જાણો વિગતો
LPG Cylinder Update: મિડલ ઈસ્ટમાં સંકટ વચ્ચે ઓઈલ કંપનીઓએ હાલમાં રાંધણ ગેસ સિલિન્ડર સંલગ્ન નિયમમાં ફેરફાર કર્યો છે. હવે DAC નંબર વગર ગેસ સિલિન્ડરની ડિલિવરી થશે નહીં. આ કોડ શું છે અને તે કેવી રીતે મળે અને જો ન મળે તો શું થાય.... જાણો વિગતો.
- હવે DAC નંબર વગર ગેસના બાટલાની ડિલિવરી થઈ શકશે નહીં.
- જાણો આ નંબર કેવી રીતે મળશે અને જો નંબર ન મળે તો શું કરવું જોઈએ.
- મિડલ ઈસ્ટના સંકટ દરમિયાન LPGના કયા કયા નિયમો બદલાયા એ પણ જાણો
ભારત વિપુલ વસ્તી ધરાવતો દેશ છે પરંતુ પોતાની રાંધણ ગેસની જરૂરિયાત માટે આયાત પર નિર્ભર છે. આયાતના 90 ટકા જેટલો ભાગ તો ખાડી દેશોમાંથી આવે છે. ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચે યુદ્ધના કારણે ભારતની આ સપ્લાય ચેન ખોરવાઈ અને દેશે LPG સંકટનો સામનો કરવો પડ્યો. રાંધણ ગેસની અછતને કાબૂમાં લેવા માટે સરકારે LPG સિલિન્ડર સંલગ્ન અનેક નિયમોમાં ફેરફાર કર્યો. સિલિન્ડરના ભાવથી લઈને બુકિંગના નિયમો સુદ્ધા બદલવામાં આવ્યા. હવે વધુ એક નિયમમાં ફેરફાર થયો છે.
શું કહે છે સરકાર, કયો નિયમ બદલાયો
વાત જાણે એમ છે કે સરકારે કહ્યું છે કે હવે DAC નંબર વગર સિલિન્ડરોની ડિલીવરી થશે નહીં. પેટ્રોલયિમ મંત્રાલયના જોઈન્ટ સેક્રેટરી સુજાતા શર્માના જણાવ્યાં મુજબ 92 ટકા ઘરેલુ ગેસ કનેક્શનને DAC સિસ્ટમ સાથે જોડવામાં આવ્યું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે DAC સિસ્ટમના કારણે ઘરેલુ સિલિન્ડરોના સપ્લાયને કોઈ પણ ફ્રોડ વગર પારદર્શક અને પરેશાનીરહિત બનાવવામાં આવ્યું છે.
શું છે આ DAC સિસ્ટમ?
હવે એ સમજીએ કે DAC સિસ્ટમ શું છે જેના વગર સિલિન્ડરની ડિલિવરી શક્ય નથી. LPG ગેસ સિલિન્ડર સંલગ્ન એક નવી સિસ્ટમ લાગૂ કરાઈ છે, જેને DAC નંબર કહેવાય છે. સિલિન્ડરની ડિલિવરી માટે તેને જરૂરી કરવામાં આવી છે. ગેસ કંપનીઓએ ડિલિવરીને વધુ સુરક્ષિત અને બ્લેક માર્કેટિંગને રોકવા માટે DAC એટલે કે ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેશન (Delivery Authentication Code) કોડ સિસ્ટમ શરૂ કરી છે.
મોબાઈલ પર કોડ વગર નહીં મળે સિલિન્ડર
DAC નંબર એક OTP કોડ જેવો હોય છે. જ્યારે તમે ગેસ સિલિન્ડરનું બુકિંગ કરો તો ગેસ કંપની ત રફથી તમને રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર એક કોડ મોકલવામાં આવે છે. ડિલિવરી સમયે તમારે એ કોડ જણાવવો જરૂરી હોય છે. નહીં તો ડિલિવરી એજન્ટ તમને સિલિન્ડર નહીં આપે. સિલિન્ડરોની ફેક ડિલિવરી, ખોટા બિલિંગ અને ગેસ ચોરી રોકવા માટે સરકારે DAC સિસ્ટમ લાગૂ કરી છે.
કઈ રીતે મળે આ DAC કોડ
Delivery Authentication Code એટલે કે DAC તમને ગેસ કંપની તરફથી તમારા રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર, વોટ્સએપ, એપ પર મોકલવામાં આવે છે. આ કોડ જેના દ્વારા તમે બુકિંગ કર્યું હશે તેના પર મોકલવામાં આવશે. એટલે કે જો વોટ્સએપથી કર્યું હશે તો ત્યાં આવશે, એપથી કર્યું હશે તો ત્યાં કોડ આવશે અને જો મોબાઈલ નંબરથી બુક કર્યો હશે તો SMS દ્વારા તમારા ફોન પર આવશે.
કઈ રીતે કામ આ નવો નિયમ, કોડ ન મળે તો શું?
બુકિંગ સમયે તમારા ફોન પર આ નવો કોડ આવે છે જ્યારે ડિલિવરી બોય તમારા ઘરે સિલિન્ડર આપવા માટે આવે ત્યારે આ કોડ જણાવવો જરૂરી રહેશે. સાચા કોડ વગર સિલિન્ડરની ડિલિવરી થઈ શકશે નહીં. આવામાં એક સવાલ જરૂર થાય કે જો કોડ તમને ન મળ્યો હોય તો શું થાય? અનેકવાર બુકિંગ દરમિયાન ટેક્નિકલ ખામીના કારણે કે સર્વર ડાઉન રહેવાના કરાણે DAC કોડ આવતો નથી. આવામાં તમારે જરાય ગભરાવવાની જરૂર નથી. જ્યારે ડિલિવરી બોય સિલિન્ડર લઈને આવે તો તમે તેને ફરીથી કોડ મોકલવાનું કહો. તમારા રજિસ્ટર્ડ ફોન નંબર પર આ કોડ તરત આવશે જેને જણાવીને તમે સિલિન્ડરની ડિલિવરી લઈ શકો છો.
માર્ચથી અત્યાર સુધીમાં કયા કયા નિયમ બદલાયા
અમેરિકા અને ઈરાન વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થયા બાદ સરકારે ગેસ સિલિન્ડર સંલગ્ન અનેક નિયમો બદલ્યા. સરકારે સિલ્ન્ડરના ભાવમાં વધારો કર્યો. કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં સતત બેવાર વધારો થયો. જ્યારે ઘરેલુ સિલિન્ડરના ભાવમાં 60 રૂપિયાો વધારો થયો.
બુકિંગ સમય બદલાયો
સરકારે જમાખોરી રોકવા માટે સિલિન્ડરોના બુકિંગનો સમયગાળો (વેઈટિંગ પીરિયડ) પણ વધાર્યો. સિલિન્ડરના બુકિંગનો વેઈટિંગ પીરિયડ શહેરી વિસ્તારોમાં 25 દિવસ અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં 45 દિવસ કરવામાં આવ્યો જે પહેલા 21 દિવસનો હતો.
PNG અને LPG એક સાથે નહીં
સરકારે એલપીજી સિલિન્ડર પર નિર્ભરતા ઘટાડવા માટે પીએનજીનો સપ્લાય વધાર્યો. પીએનજી કનેક્શન માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા. જ્યારે પીએનજી અને એલપીજી એક સાથે રાખવા માટે પણ મનાઈ કરાઈ. જો કોઈ ઘરમાં પાઈપ્ડ ગેસ (PNG) કનેક્શન હશે તો તેને એલપીજી સિલિન્ડર મળશે નહીં અને જો હશે તો સરન્ડર કરવું પડશે. આ ઉપરાંત 4 કિલોવાળા નાના ગેસ સિલિન્ડરની ડિલિવરીમાં પણ છૂટ અપાઈ છે.
