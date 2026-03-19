ઈરાન યુદ્ધને કારણે LPGની સ્થિતિ ચિંતાજનક, પરંતુ... ગેસ સંકટ પર સરકારનું નિવેદન; ભારતમાં શું છે વર્તમાન સ્થિતિ?
LPG Crisis India: દેશમાં ચાલી રહેલા LPG સંકટને લઈને કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા ઈરાન યુદ્ધને કારણે સ્થિતિ ચિંતાજનક બની છે. જો કે, સરકારે આશ્વાસન આપ્યું કે, અત્યાર સુધી દેશમાં ક્યાંય પણ તેની અછત જોવા મળી નથી અને સરકાર સતત અન્ય વિકલ્પો તરફ આગળ વધી રહી છે.
- ઈરાન યુદ્ધ વચ્ચે પણ ભારતમાં LPG અને પેટ્રોલ-ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ
- પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધના કારણે ભારતની ચિંતા વધી, પણ અફવાઓથી દૂર રહેવા સરકારની અપીલ
- 3 જ દિવસમાં 5600થી વધુ ગ્રાહકો LPG છોડી PNG પર શિફ્ટ થયા
LPG Crisis India: પશ્ચિમ એશિયામાં યુદ્ધ શરૂ થયાને લગભગ ત્રણ અઠવાડિયા થઈ ગયા છે. આ સંઘર્ષે વૈશ્વિક ઉર્જા સંકટ ઊભું કર્યું છે. સૌથી મોટા ઉર્જા આયાતકારોમાંથી એક એવા ભારત પર પણ તેની અસર પડી છે. કેન્દ્ર સરકાર લગભગ દરરોજ લોકોને શાંત રહેવા અપીલ કરી રહી છે, પરંતુ જનતામાં ડરનો માહોલ છે. આજે પણ પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે એલપીજીની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. જો કે, હાલમાં દેશમાં સંતોષકારક માત્રામાં એલપીજી ઉપલબ્ધ છે. કોઈ પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર પાસે કોઈ અછત સર્જાઈ નથી. આ ઉપરાંત દેશમાં ક્રૂડ ઓઈલનો પણ પૂરતો ભંડાર ઉપલબ્ધ છે. સાથે જ પેટ્રોલ પંપો, ઘરેલું PNG અને ગાડીઓમાં વપરાતા CNGની સપ્લાઈ પણ સતત ચાલુ છે.
દેશની જનતાને શાંતિની અપીલ કરતા પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ આ સંકટ વચ્ચે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહેલા પ્રયાસોની વિગતવાર માહિતી આપી. તેમણે કહ્યું કે, "ક્રૂડ ઓઈલની સ્થિતિ અને રિફાઇનરી સંચાલન સામાન્ય છે. પેટ્રોલ પંપો પર ક્યાંય પણ અછત (ડ્રાય-આઉટ) જોવા મળી નથી. ઘરેલું પીએનજી અને સીએનજીનો પૂરતો પુરવઠો જળવાઈ રહ્યો છે." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, "અમે છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વ્યાપારી એલપીજી ગ્રાહકોને અપીલ કરી રહ્યા છીએ કે શક્ય હોય ત્યાં સુધી એલપીજીથી સીએનજી તરફ શિફ્ટ થાય, સરકાર આ દિશામાં કંપનીઓને પણ પ્રોત્સાહન આપી રહી છે."
PNG પર શિફ્ટ થઈ રહ્યા છે ગ્રાહકો: સરકાર
એલપીજી સંકટની વચ્ચે સરકારે પીએનજી તરફ ગ્રાહકોને શિફ્ટ કરવા કામગીરી તેજ કરી છે. આ પ્રક્રિયાને સરળ પણ બનાવવામાં આવી છે. સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું કે, "ભારત સરકારે તમામ રાજ્ય સરકારોને 10 ટકા વધારાનો કોમર્શિયલ પીએનજી આપવાનું વચન આપ્યું છે. આ પ્રક્રિયા પીએનજી નેટવર્કને મજબૂત અને વિસ્તૃત કરવામાં મદદ કરશે. અમારા આ સંયુક્ત પ્રયાસોથી છેલ્લા બે અઠવાડિયામાં લગભગ 1,25,000 નવા ઘરેલું, કોમર્શિયલ અને ઔદ્યોગિક કનેક્શન આપવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં 5,600થી વધુ એલપીજી ગ્રાહકો પીએનજીમાં શિફ્ટ થયા છે."
પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલ યુદ્ધ ચિંતાનો વિષય: સરકાર
મંત્રાલયના સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ પશ્ચિમ એશિયામાં ઓઇલ રિફાઇનરીઓ અને ક્રૂડ ઓઇલના ભંડારો પર થઈ રહેલા હુમલા અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, "ચાલુ યુદ્ધને કારણે એલપીજીની સ્થિતિ ચિંતાજનક છે. જો કે, ક્યાંય કોઈ અછત નથી. ઓનલાઈન બુકિંગ પણ વધીને 94 ટકા થઈ ગયું છે. આ ઉપરાંત 83 ટકા રિફિલ ડિલિવરી ‘ડિલિવરી ઓથેન્ટિકેટ’ કોડ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. ગભરાટમાં કરવામાં આવતા બુકિંગમાં ઘટાડો થઈ રહ્યો છે. લગભગ 17 રાજ્ય સરકારોએ કોમર્શિયલ એલપીજી માટે ફાળવણીના આદેશો જાહેર કર્યા છે."
પેટ્રોલિયમ મંત્રાલય ઉપરાંત વિદેશ મંત્રાલય (MEA)એ પણ આ સંકટ અંગે પોતાનો પક્ષ રાખ્યો છે. મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જાયસવાલે જણાવ્યું કે, પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધને કારણે માત્ર ભારત જ નહીં, પરંતુ લગભગ તમામ દેશોમાં ઉર્જા સંકટ છે. તેમણે જણાવ્યું કે, કતારથી ભારતનો લગભગ 40 ટકાથી વધુ એલપીજી આવે છે, આવી સ્થિતિમાં જ્યારે તેમની રિફાઇનરીઓ પર હુમલો થાય છે અથવા સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ બંધ રહે છે, ત્યારે તેની અસર ભારતમાં પણ જોવા મળે છે. જો કે, તેમણે ભરોસો આપ્યો હતો કે, સરકાર સતત તેના વિકલ્પો શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
