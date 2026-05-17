/20,000 ટન LPG લઈને ભારત પહોંચ્યું જહાજ, હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઈરાન અને અમેરિકાને કેવી રીતે આપ્યો ચકમો

મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા તણાવ અને ઓઈલ સંકટ વચ્ચે ભારત માટે રાહતના સમાચાર સામે આવ્યા છે. 20,000 ટન LPG સાથે 'સિમી' જહાજ સુરક્ષિત રીતે ગુજરાતના કંડલા બંદરે પહોંચી ગયું છે. ત્યારે આ જહાજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ઈરાન અને અમેરિકાને કેવી રીતે ચકમો આપીને ભારત પહોંચ્યું તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
મિડલ ઈસ્ટમાં હાલમાં ચાલી રહેલા ગંભીર તણાવ વચ્ચે ભારતની ઘરેલુ રસોઈ ગેસની જરૂરિયાતો અંગે રાહત આપનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. 20,000 ટન LPG સાથે સિમી જહાજ રવિવારે સવારે ગુજરાતના કંડલામાં દીનદયાળ બંદર પર સફળતાપૂર્વક પહોંચ્યું હતું. આ જહાજ 13 મે, 2026ના રોજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયું હતું. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે આ દરિયાઈ માર્ગ સંપૂર્ણપણે વિક્ષેપિત અને અસુરક્ષિત છે.
ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન (IOC) દ્વારા કતારના રાસ લાફાન ટર્મિનલથી ખરીદવામાં આવેલ આ જહાજ આશરે 20,000 ટન પ્રોપેન અને બ્યુટેન (રાંધણ ગેસ)થી ભરેલું છે. જહાજ પર સવાર તમામ 21 વિદેશી ક્રૂ સભ્યો સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. યુ.એસ. નાકાબંધી અને ઓમાનના અખાતમાં ઈરાની નૌકાદળની કડક દેખરેખ વચ્ચે નેવિગેટ કરતી વખતે આ જહાજના સુરક્ષિત નિષ્કર્ષણ માટે અદ્યતન વ્યૂહાત્મક દાવપેચનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડી.
ઈરાન અને અમેરિકાને ચકમો આપીને ભારત પહોંચ્યું જહાજ
બુધવારે યુદ્ધ ક્ષેત્રમાંથી પસાર થતી વખતે જહાજે રડારથી બચવા માટે તેના ઓટોમેટિક આઇડેન્ટિફિકેશન સિસ્ટમ (AIS) ટ્રાન્સપોન્ડરને અસ્થાયી રૂપે બંધ કરી દીધા. આ વ્યૂહરચનાનો ઉપયોગ કરીને જહાજ સફળતાપૂર્વક રડાર-નિરીક્ષણ કરાયેલા સંઘર્ષ ઝોનને ટાળી દીધું અને ઈરાનના લારાક ટાપુની પૂર્વમાં સુરક્ષિત રીતે ફરીથી દેખાવા લાગ્યું.
ચાર મંત્રાલયો વચ્ચે અભૂતપૂર્વ સંકલન
ભારત સરકારના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ સમગ્ર કામગીરીની સફળતાપૂર્વક પાર પાડવા અને જહાજને કોઈપણ ક્રોસફાયરથી બચાવવા માટે સરકારના ચાર મંત્રાલયો વચ્ચે જબરદસ્ત સંકલન જોવા મળ્યું. આ વાતની પુષ્ટિ કરતા બંદરો, શિપિંગ અને જળમાર્ગ મંત્રાલયના અધિક સચિવ મુકેશ મંગલે જણાવ્યું હતું કે, આ જહાજનો સલામત માર્ગ ફક્ત શિપિંગ મહાનિર્દેશાલય, વિદેશ મંત્રાલય (MEA), સંરક્ષણ મંત્રાલય (MoD) અને પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય વચ્ચે જાળવવામાં આવેલા સીમલેસ, ચોવીસ કલાક સંકલન દ્વારા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવ્યો હતો.
'સિમી' માર્ચની શરૂઆતથી આ ખતરનાક દરિયાઈ અવરોધને સફળતાપૂર્વક પાર કરનાર 13મું જહાજ છે, જે હવે સુરક્ષિત રીતે ભારત પહોંચી ગયું છે. તેની પાછળ વિયેતનામી ફ્લેગવાળું બીજું એક LPG ટેન્કર છે NV સનશાઇન આવી રહ્યું છે, જે 46,427 ટન ફ્યુઅલ લઈને ન્યુ મેંગલોર બંદર તરફ જઈ રહ્યું છે.