શિવાલિક જહાજની કેટલી છે સ્પીડ, એક કલાકમાં કેટલું જોઈએ છે ફ્યુઅલ
LPG Tanker Shivalik : દેશના અનેક શહેરોમાં LPG ગેસની અછત વચ્ચે બધાની નજર ગેસથી ભરેલા જહાજ 'શિવાલિક' પર હતી, જે હવે ગુજરાત આવી ગયું છે. આ જહાજ આશરે 46,000 ટન LPG ગેસ લઈને આવ્યું છે. ભારતમાં તેના આગમનથી ગેસ પુરવઠાની અછતનો સામનો કરી રહેલા લોકોને રાહત મળશે. ત્યારે આ લેખમાં આ જહાજ વિશે જાણીશું.
LPG Tanker Shivalik : ઈરાન-ઇઝરાયલ અને અમેરિકા સાથે ગલ્ફ ક્ષેત્રમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે સમગ્ર વિશ્વમાં તણાવનું વાતાવરણ છે. આ સંઘર્ષે દરિયાઈ માર્ગો પર પણ અસર કરી છે, જેના કારણે અનેક દેશોમાં ગેસ અને તેલનો પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે. પરિણામે અનેક ભારતીય શહેરોમાં લોકોને ગેસ સિલિન્ડરની અછતનો સામનો કરવો પડ્યો. લોકોને ગેસ સિલિન્ડર મેળવવા માટે લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહેવાની ફરજ પડી હતી. આ પરિસ્થિતિ વચ્ચે એક સારા સમાચાર છે. LPGથી ભરેલું જહાજ 'શિવાલિક' હવે ભારત આવી પહોંચ્યું છે.
શિવાલિક જહાજને ખૂબ મોટા ગેસ કેરિયર (VLGC) તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવ્યું છે. આ કેટેગરીના જહાજો ખાસ કરીને મહાસાગરોમાં મોટા જથ્થામાં LPG પરિવહન કરવા માટે બનાવવામાં આવે છે. VLGC LPG વેપારમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સૌથી મોટા જહાજોમાંના એક છે અને પાવરફુલ એન્જિનથી સજ્જ છે.
તેને દરરોજ કેટલું ફ્યુઅલ જોઈએ છે
જો કે શિવાલિકના ચોક્કસ ફ્યુઅલ વપરાશનો સત્તાવાર રીતે ખુલાસો કરવામાં આવ્યો નથી, સમાન જહાજો પર વપરાતા ફ્યુઅલના અંદાજ પ્રમાણે આ કદના VLGCને સામાન્ય રીતે દરિયામાં દરરોજ આશરે 35થી 50 ટન ભારે ફ્યુઅલ ઓઈલની જરૂર પડે છે. ભારે ફ્યુઅલ ફ્યુઅલ ઓઈલ એ મોટા કાર્ગો જહાજોમાં વપરાતું પ્રમાણભૂત ફ્યુઅલ છે.
એક કલાકમાં કેટલું જોઈએ છે ફ્યુઅલ ?
જ્યારે આ દૈનિક વપરાશને કલાકદીઠ વપરાશમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે આંકડા વધુ સ્પષ્ટ થાય છે. એક VLGC સામાન્ય રીતે પ્રતિ કલાક આશરે 1.5 થી 2 ટન ફ્યુઅલ બાળે જે આ દર કલાકે આશરે 1,800 થી 2,400 લિટર ઓઈલ જેટલું થાય છે. ચોક્કસ જથ્થો જહાજની ગતિ, એન્જિન લોડ, દરિયાઈ સ્થિતિ અને કાર્ગોના વજન પર આધાર રાખે છે.
શિવાલિકની કેટલી છે સ્પીડ ?
શિપિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઈન્ડિયાની માલિકીનું શિવાલિક (IMO: 9356892) એક LPG ટેન્કર છે. આ જહાજની કુલ લંબાઈ (LOA) 225.28 મીટર અને પહોળાઈ 36.6 મીટર છે. જહાજની સ્પીડ 8.1 knot છે, જે 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની છે.
