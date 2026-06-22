/લખનૌ અગ્નિકાંડમાં 15 મોત: શોર્ટ સર્કિટ કે ગેરકાયદે બાંધકામ? વાંચો દેશને હચમચાવી દેનારી 6 મોટી આગની ઇનસાઇડ સ્ટોરી

Lucknow fire incident: લખનૌના કોચિંગ ઈન્સ્ટીટ્યૂટમાં લાગેલી ભયાનક આગની ત્રાસદીમાં અત્યારસુધી 15 લોકોનાં મોત થઈ ગયાં છે. આ ઘટના બાદ ફરી એકવાર સવાલો ઉભા થશે. ભયાનક આગની ઘટનાઓ આ પહેલીવાર નથી. આ પહેલાં પણ ભારતના અનેક મોટા શહેરોમાં આગની ઘટનાઓમાં અનેક નિર્દોષો હોમાયા છે. આ પ્રકારની મોટાભાગની ઘટનાઓ પાછળ શોર્ટ સર્કિટ, સેફ્ટી નિયમોનું ઉલ્લંઘન અથવા ગેરકાયદેસર બાંધકામ મુખ્ય કારણો રહ્યા છે. અહીં અમે તમને દેશના 6 મોટી દુર્ઘટનાઓ અંગે વિગતો આપી રહ્યાં છીએ.
1. સુરત તક્ષશિલા આર્કેડ અગ્નિકાંડ (ગુજરાત, 2019)
24 મે 2019ના રોજ સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં આવેલા તક્ષશિલા આર્કેડ નામના કોમર્શિયલ કોમ્પ્લેક્સના ઉપરના માળે આગ લાગી હતી. આ દુર્ઘટનામાં 22 નિર્દોષ વિદ્યાર્થીઓએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. આ ઘટના બાદ સમગ્ર દેશમાં ટ્યુશન ક્લાસીસ અને કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગોમાં ફાયર સેફ્ટીના નિયમો ખૂબ કડક કરાયા હતા.
2. રાજકોટ ગેમ ઝોન અગ્નિકાંડ (ગુજરાત, 2024)
25 મે 2024ના રોજ રાજકોટના ટીઆરપી ગેમ ઝોનમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. ગેમ ઝોનમાં વેલ્ડિંગના કામ દરમિયાન તણખા ઝરવાથી અને ત્યાં મોટા પ્રમાણમાં રાખવામાં આવેલા જ્વલનશીલ પદાર્થોના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ હતી. આ દુર્ઘટનામાં બાળકો સહિત 27થી વધુ લોકોના મોત નીપજ્યા હતા.
3. દિલ્હી અનાજ મંડી આગ (2019)
8 ડિસેમ્બર 2019ના રોજ ઉત્તરી દિલ્હીના ઝાંસી રોડ પર આવેલી અનાજ મંડીની એક ફેક્ટરીમાં વહેલી સવારે આગ લાગી હતી. સાંકડી ગલીઓમાં આવેલી ફેક્ટરીમાં શોર્ટ સર્કિટ અને યોગ્ય વેન્ટિલેશનના અભાવને કારણે ફેક્ટરીમાં સૂઈ રહેલા 40થી વધુ શ્રમિકોના ગૂંગળામણ અને દાઝી જવાથી મોત થયા હતા.
4. કમલા મિલ્સ અગ્નિકાંડ, મુંબઈ (2017)
29 ડિસેમ્બર 2017ની રાત્રે મુંબઈના લોઅર પરેલ વિસ્તારમાં આવેલા કમલા મિલ્સ કમ્પાઉન્ડની બે રેસ્ટોરન્ટ, પબમાં ભયાનક આગ લાગી હતી. હુક્કાના તણખાથી લાગેલી આગ બામ્બુ અને પ્લાસ્ટિકના ગેરકાયદે રૂફટોપના કારણે ઝડપથી ફેલાઈ હતી. આ અકસ્માતમાં 14 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા.
5. ઉપહાર સિનેમા અગ્નિકાંડ, દિલ્હી (1997)
આ ઘટના 13 જૂનના રોજ દિલ્હીના ગ્રીન પાર્ક વિસ્તારમાં આવેલા ઉપહાર સિનેમામાં 'બોર્ડર' ફિલ્મની સ્ક્રિનિંગ દરમિયાન આગ લાગી હતી. બિલ્ડિંગના ટ્રાન્સફોર્મર રૂમમાં શોર્ટ સર્કિટ અને ઈમરજન્સી એક્ઝિટ બંધ હોવાને કારણે 59 લોકોના મોત થયા હતા. ભારતની અદાલતોમાં ફાયર સેફ્ટી કાયદાઓ માટે આ કેસ માઇલસ્ટોન સાબિત થયો હતો.
6. અમૃતા હોસ્પિટલ આગ, કોલકાતા (AMRI Hospital Fire)
૯ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ના રોજ ધાકુરિયા, કોલકાતા (પશ્ચિમ બંગાળ)માં આ આગ લાગી હતી. આ ભારતની સૌથી દયનીય હોસ્પિટલ આગ હોનારતોમાંની એક છે. હોસ્પિટલના બેઝમેન્ટમાં ગેરકાયદેસર રીતે રાખવામાં આવેલા તબીબી સાધનો અને કેમિકલ્સના કારણે શોર્ટ સર્કિટથી આગ લાગી હતી. આ દુર્ઘટનામાં ૯૦ થી વધુ લોકોના મોત થયા હતા, જેમાં મોટાભાગના દર્દીઓ હતા જેઓ આઈસીયુ (ICU) માં દાખલ હતા અને ધુમાડાના કારણે ગૂંગળાઈ ગયા હતા.
આવી ઘટનાઓ પાછળના સામાન્ય કારણો:
1. નિયમિત અંતરે ફાયર ઓડિટ ન થવું.
2. બિલ્ડિંગમાં ક્ષમતા કરતાં વધુ પ્રવાસીઓ કે ગ્રાહકોની હાજરી.
3. ઇમરજન્સી એક્ઝિટ બંધ હોવા અથવા ત્યાં સામાન ભરી દેવો.
4. સસ્તા વાયરિંગ અને ઓવરલોડિંગના કારણે થતા શોર્ટ સર્કિટ.
શું છે ફાયર સેફ્ટીના નિયમો