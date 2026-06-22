Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ભારત
  • /લખનૌ અગ્નિકાંડમાં 15 મોત: શોર્ટ સર્કિટ કે ગેરકાયદે બાંધકામ? વાંચો દેશને હચમચાવી દેનારી 6 મોટી આગની ઇનસાઇડ સ્ટોરી

લખનૌ અગ્નિકાંડમાં 15 મોત: શોર્ટ સર્કિટ કે ગેરકાયદે બાંધકામ? વાંચો દેશને હચમચાવી દેનારી 6 મોટી આગની ઇનસાઇડ સ્ટોરી

Lucknow fire incident: લખનૌની કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં ભયાનક આગ લાગતા 15 લોકોના મોત નીપજ્યા છે. આ દુર્ઘટનાએ સુરત અને રાજકોટ સહિત દેશના 5 મોટા અગ્નિકાંડોની યાદ તાજી કરી દીધી છે. મોટાભાગની આવી ઘટનાઓ પાછળ શોર્ટ સર્કિટ અને ફાયર સેફ્ટીના નિયમોનું ઉલ્લંઘન મુખ્ય કારણ હોય છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ દેશના 6 મોટી દુર્ઘટનાઓ વિશે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 22, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:23 PM IST
લખનૌ અગ્નિકાંડમાં 15 મોત: શોર્ટ સર્કિટ કે ગેરકાયદે બાંધકામ? વાંચો દેશને હચમચાવી દેનારી 6 મોટી આગની ઇનસાઇડ સ્ટોરી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Cordelia Cruises: દરિયામાં સફર સાથે કમાણીની તક! રોકાણ કરતા પહેલાં જાણો કંપનીનો પ્લાન
Cordelia Cruises IPO50 min ago
2
IND vs Pak59 min ago
3
Ahmedabad Crime News1 hr ago
4
OTT1 hr ago
5
Andy Burnham1 hr ago