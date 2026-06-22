/લખનૌમાં કોચિંગ સેન્ટરમાં લાગી ભીષણ આગ, 15 બાળકોના મોત, જીવ બચાવવા લોકો છત પરથી કૂદ્યા

Lucknow Aliganj Coaching Centre Fire: લખનૌના અલીગંજના પૂર્ણિયા વિસ્તારમાં એક બિલ્ડિંગમાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ આગ ફાટી નીકળવાના કારણે સમગ્ર વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો અને થોડીવારમાં જ આખી બિલ્ડિંગ આગની લપેટમાં આવી ગઈ હતી. આગમાં 15 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. શરૂઆતના અહેવાલોમાં કોચિંગ સેન્ટર અને લાઇબ્રેરી હોવાનું સામે આવ્યું હતું, પરંતુ વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર એક પેટ શોપ હતી અને ઉપરના માળે ગેમિંગ ઝોન આવેલું છે.
પોસ્ટમોર્ટમ માટે મોકલવામાં આવેલા મૃતદેહોની ઓળખ થઈ છે:
આગ લાગ્યા બાદ ઉપરના માળે રહેલા લોકો ગભરાઈ ગયા હતા. લોકો બાથરૂમમાં ફસાયેલા હોવાના અહેવાલો હતા, પરંતુ બચાવ કામગીરી દરમિયાન તમામ વ્યક્તિઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. આગનો કોલ મળતાં જ ફાયર અને પોલીસ ટીમો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સ્થાનિક લોકોએ પણ બચાવ પ્રયાસોમાં મદદ કરી હતી. આગની તીવ્રતાને જોતાં ઘણા લોકો બિલ્ડિંગમાંથી બહાર નીકળવા માટે છત પરથી કુદ્યા હતા. તો ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
લખનઉમાં સુરતના તક્ષશીલા જેવી ઘટના! કોચિંગ સેન્ટરમાં આગ, 15 વિદ્યાર્થીઓના મોત#BreakingNews #UttarPradesh #News #Surat #takshshila pic.twitter.com/pe75LsV3KF
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 22, 2026
મૃતકોના પરિવારજનોને સહાયની જાહેરાત
પ્રધાનમંત્રી કાર્યાલયે પણ આ અકસ્માત પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે અને મૃતકોના પરિવારજનોને સહાયની જાહેરાત કરી છે. PMOએ જણાવ્યું હતું કે મૃતકોના પરિવારજનોને પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય રાહત ભંડોળમાંથી ₹2 લાખ અને ઘાયલોને ₹50,000ની સહાય આપવામાં આવશે.
Anguished by the loss of lives in a fire mishap in Lucknow, Uttar Pradesh. My condolences to the bereaved families. May the injured recover at the earliest. Rescue operations are underway and authorities are providing all possible assistance.
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from…
— PMO India (@PMOIndia) June 22, 2026
પેટ શોપ અને ગેમિંગ ઝોનમાં ફેલાઈ આગ
અગ્નિશામકોએ ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબુ મેળવ્યો છે. હાલમાં કુલિંગ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે આ બાબતની નોંધ લીધી અને અધિકારીઓને તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી રાહત અને બચાવ કામગીરી વધુ તીવ્ર બનાવવા નિર્દેશ આપ્યો. તેમણે વહીવટીતંત્રને સતર્ક રહેવા અને ઘાયલોને યોગ્ય તબીબી સારવાર સુનિશ્ચિત કરવા પણ સૂચના આપી.
लखनऊ में अग्नि दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है।
मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।
प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। pic.twitter.com/GR7TUpy82E
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) June 22, 2026
નાયબ મુખ્યમંત્રી બ્રજેશ પાઠકે પણ ઘટના અંગે પૂછપરછ કરી અને રાહત પ્રયાસોનું નિરીક્ષણ કર્યું. પ્રારંભિક આશંકા વચ્ચે, 4-5 લોકો ફસાયેલા હોવાની શક્યતા હોવાના અહેવાલો હતા. ઘટના બાદ વિસ્તારમાં ફેલાયેલી અરાજકતા ઓછી થઈ ગઈ છે અને પરિસ્થિતિ હવે નિયંત્રણમાં છે. વહીવટીતંત્ર પરિસ્થિતિ પર નજીકથી નજર રાખી રહ્યું છે. હાલમાં તંત્રએ બાળકોને બહાર તો કાઢી લીધા છે પણ આગ હજું પણ ચાલું હોવાથી ઘૂમાડાના ગોટેગોટા વચ્ચે અંદર કંઈ દેખાઈ રહ્યું નથી. બ્રજેશ પાઠકે જણાવ્યું હતું કે આ એક એનિમેશન સેન્ટર હોવાથી 15થી 17 વર્ષના છોકરાઓ અહીં કાર્ટુંન અને એનિમેશન બનાવવાનું શીખવા માટે આવતા હતા.