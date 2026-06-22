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લખનૌમાં કોચિંગ સેન્ટરમાં લાગી ભીષણ આગ, 15 બાળકોના મોત, જીવ બચાવવા લોકો છત પરથી કૂદ્યા

Lucknow Coaching Fire: લખનૌના અલીગંજના પૂર્ણિયા વિસ્તારમાં એક બિલ્ડિંગમાં લાગેલી ભીષણ આગ પર કાબુ મેળવી લેવામાં આવ્યો છે. આગમાં 15 લોકોના મોત થયાના સમાચાર છે. તો બિલ્ડીંગમાં ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. ઈજાગ્રસ્ત વ્યક્તિઓને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 22, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 07:42 PM IST
લખનૌમાં કોચિંગ સેન્ટરમાં લાગી ભીષણ આગ, 15 બાળકોના મોત, જીવ બચાવવા લોકો છત પરથી કૂદ્યા

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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