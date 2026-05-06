/ગુજરાતમાં આવી ગાયબ થઈ જતી એક રહસ્યમય નદી, જે રણમાં વહે છે... જાણો ક્યાંથી નીકળે છે આ નદી

Desert River : ભારતની લુણી નદી દેશની એકમાત્ર એવી નદી છે, જે રણમાંથી વહે છે. તે ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે, કેટલી લાંબી છે અને કયા રાજ્યોમાંથી પસાર થાય છે, તેમજ તેની વિશેષતા શું છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Desert River : ભારતમાં નદીઓની કોઈ કમી નથી. કેટલીક નદીઓ શ્રદ્ધાનું પ્રતીક છે, તો કેટલીક ખેતી અને જીવનનો આધાર છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે ભારતમાં એક એવી નદી છે જે લીલાછમ મેદાનો કે ઉંચા પર્વતોમાંથી વહેતી નથી, પરંતુ સૂકા રણમાંથી વહે છે ? આ નદીને ભૂગોળની દુનિયામાં ખાસ માનવામાં આવે છે.
આ નદી એવી જગ્યાએથી વહે છે, જ્યાં નજર પડે ત્યાં સુધી રેતી સિવાય બીજું કંઈ નથી. ત્યાં આ નદી આસપાસના વાતાવરણમાં નવજીવન લાવે છે. આ નદીને લુણી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે ફક્ત એક નદી નથી, રણમાં રહેતા લોકો અને પ્રાણીઓ માટે તે જીવાદોરી સમાન છે.
ભારતની એકમાત્ર રણમાં વહેતી નદી
લુણી ભારતની એકમાત્ર રણમાં વહેતી નદી છે. જે રાજસ્થાનના સૂકા અને ધોમધખતા પ્રદેશોમાંથી વહે છે, જેને થારના રણમાં જીવનનો એક મહત્વપૂર્ણ સ્ત્રોત માનવામાં આવે છે. વરસાદ અને પાણીની તીવ્ર અછત ધરાવતા વિસ્તારમાં લુણી માનવ અને પ્રાણીઓ બંને માટે રાહતની દીવાદાંડી છે. આ જ કારણ છે કે આ નદી ભારતના ભૌગોલિક લેન્ડસ્કેપમાં એક અલગ અને વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. દેશની અન્ય નદીઓથી વિપરીત, લુણી નદી રણપ્રદેશમાંથી તેની અસાધારણ સફરને કારણે વારંવાર ધ્યાન ખેંચે છે.
ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે આ નદી ?
લુણી નદી નાગ પહાડ નજીક અરવલ્લી પર્વતમાળામાંથી ઉદ્ભવે છે. આ નદી અજમેરથી નીકળીને પશ્ચિમ તરફ વહે છે અને આગળ જતાં થાર રણના વિશાળ વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરે છે. ઓછા વરસાદવાળા આ પ્રદેશમાં નદી પાણી માટે મહત્વપૂર્ણ નદી છે. રાજસ્થાનમાં અસંખ્ય ગામડાઓ અને પશુપાલન સમુદાયો તેમના નિર્વાહ માટે આ નદી પર ખૂબ આધાર રાખે છે. રણના વાતાવરણમાં જળ સંસાધનોની અછતને કારણે, લુણીનું મહત્વ વધુ ઊંડું બને છે.
કેટલી લાંબી છે આ નદી ?
લુણી નદીની કુલ લંબાઈ આશરે 495 કિલોમીટર છે. રાજસ્થાનના અનેક જિલ્લાઓમાંથી પસાર થઈને, તે ગુજરાત તરફ વહે છે. શરૂઆતમાં તેનું પાણી મીઠું છે અને સ્થાનિક લોકો તેનો ઉપયોગ પીવા અને ખેતી માટે કરે છે. જોકે, જેમ જેમ નદી નીચે તરફ વહે છે, તેમ તેમ તેના પાણીમાં ખારાશનું સ્તર વધવા લાગે છે, જે આખરે તેને ખારી બનાવે છે. આ જ કારણોસર સ્થાનિક બોલીમાં તેને 'લણવતી નદી' તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેનો અર્થ મીઠાવાળી નદી થાય છે.
ક્યાં સમાપ્ત થાય છે આ નદી ?
લુણી નદી કચ્છના રણમાં સમાપ્ત થાય છે. આ નદીની એક અનોખી લાક્ષણિકતા એ છે કે તે સીધી સમુદ્રમાં નથી ભળતી. આ નદી બે રાજ્યોમાં ફેલાયેલી છે, રાજસ્થાન અને ગુજરાત. તે રાજસ્થાનમાં ઉદ્ભવે છે અને તેની યાત્રા ગુજરાતની સરહદમાં સમાપ્ત થાય છે. રણમાંથી વહેતી આ વિશિષ્ટ નદી કૃષિ, પશુપાલન અને સ્થાનિક વસ્તીના દૈનિક ગુજરાન માટે અનિવાર્ય માનવામાં આવે છે.